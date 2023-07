Las elecciones en México se volvieron más interesantes: Eduardo Porter

Todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales en México, pero hasta hace poco parecía que todo estaba ya escrito: Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ganaría sin contratiempos.

A la oposición le costaba incluso aparecer en las noticias de la noche; sus posibles candidatos apestaban al pasado político elitista y corrupto que López Obrador derrotó ampliamente en 2018. La única pregunta que quedaba por resolver, parecía, era quién sería finalmente el candidato de Morena.

Hace dos semanas, sin embargo, la campaña electoral dio un vuelco inesperado y se convirtió en una contienda competida. Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional o PAN, el más grande de la coalición opositora, lanzó su sombrero al ring y enfrentó al presidente, y a su partido, con un tipo de rival que aún no habían visto: uno con posibilidades de ganar.

“Nunca habíamos visto a una figura pública surgir tan rápidamente”, dijo el politólogo Jesús Silva Hérzog Márquez. “A diferencia de como lo veíamos hace apenas unas semanas, existe la sensación de que tendremos una elección peleada”. Lorena Becerra, que dirige las encuestas del diario Reforma de Ciudad de México, sugirió que “el piso se está nivelando”.

A finales de junio, recién llegada a la contienda, Gálvez ocupaba apenas el tercer lugar entre los posibles candidatos de la oposición con un 17 por ciento de los votos, según una encuesta del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA). Sin embargo, una encuesta realizada a principios de julio por el periódico El Financiero reveló que su índice de aprobación había subido diez puntos, hasta el 34 por ciento, el más alto entre los aspirantes de la oposición.

“Tengo los números”, me dijo Gálvez en una conversación con agua mineral en un hotel de Ciudad de México, un par de semanas antes de anunciar su decisión de postularse. “Soy la mejor posicionada dentro de la oposición”.

De momento está dando la talla, y ha sabido meterse rápidamente en la piel del presidente. Se presentó en el Senado disfrazada de dinosaurio para protestar por sus intentos de cambiar las leyes electorales. Se encadenó a los muebles del recinto para protestar por el bloqueo de la agencia de libertad de información. Se burló del presidente por las acusaciones de corrupción contra su hijo mayor y le llamó un machista “que le tiene miedo a una mujer inteligente”.

Se le negó la entrada a la conferencia de prensa matutina de López Obrador, y lo aprovechó al máximo. “Presidente, no se acobarde”, provocó. AMLO, como se conoce al presidente, mordió el anzuelo, mencionándola constantemente en su rutinaria rueda de prensa llamada “mañanera”. Gálvez, en su característico estilo, agradeció al presidente por dirigir su campaña.

Aún es pronto. Según la ley electoral mexicana, de hecho, demasiado pronto: Nadie debería hacer campaña todavía. Pero el “proceso de consulta” que Morena inició el mes pasado para elegir entre sus aspirantes abrió la puerta a las vallas políticas y a las giras de campaña de facto.

Gálvez aún podría apagarse. Aunque sus tácticas en tono de broma resultan divertidas, podrían resultar contraproducentes en un país acostumbrado a líderes serios y adustos.

Además, quienquiera que se convierta en el candidato de Morena se beneficiará de la sólida popularidad del presidente y del amplio apoyo del aparato estatal. Además es vulnerable a la acusación de que cuenta con el apoyo entusiasta de una denostada aristocracia empresarial.

Para convertirse en el candidato de la oposición, Gálvez deberá primero vencer al establishment: el veterano líder del PAN Santiago Creel y Enrique de la Madrid, hijo del presidente de los años ochenta del Partido Revolucionario Institucional o PRI. Ambos con bastante más experiencia de Gobierno.

Y, sin embargo, ella es la enemiga más formidable. A diferencia de sus encumbrados rivales, esta mujer de raíces indígenas otomíes, que vendía gelatinas en la calle y llegó a Ciudad de México buscando trabajo a los 16 años procedente del empobrecido Valle del Mezquital, podría vencer a López Obrador en el juego de la identidad que tan bien juega. “AMLO no puede decirme que soy fifí”, dijo, utilizando el argot utilizado por el presidente para burlarse de la clase alta.

La senadora es relativamente nueva en la política electoral, no es una apparatchik de partido. Por lo tanto, es inmune a la imagen tan a menudo invocada por el presidente de una oposición de sangre azul y distante que representa a una élite blanca y europea a la que no le interesa el destino de los pobres, los indígenas y los mestizos que conforman el México real.

Su perfil parece competitivo frente al de los principales candidatos de Morena. La exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ampliamente considerada como la favorita de AMLO, es blanca, judía y miembro de la élite intelectual urbana de México con un doctorado en el extranjero. Gálvez también parece mucho más “del pueblo” que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Tiene un perfil que le permite luchar por la agenda social, de la que Morena cree tener el monopolio”, dijo Becerra. Jorge Castañeda, excanciller y uno de los principales enemigos del presidente, sostiene que con la entrada de Gálvez a la contienda, la política identitaria que AMLO ha desplegado para manchar a sus rivales de la cúspide le está “saliendo el tiro por la culata”.

Gálvez, además, tiene una ventaja adicional. Tras salir de la pobreza, obtener un título de ingeniería y poner en marcha una empresa, su candidatura encarna la oportunidad, y ofrece un contraste revelador con un presidente que desaprueba a la clase media “aspiracionista”. “Yo digo que si no tienes aspiraciones no tienes un motor que te impulse”, dijo Gálvez.

Según sus propias palabras, apoya los programas de asistencia social de AMLO, en particular sus ayudas para los ancianos, la columna vertebral de su política social. Pero exige más: seguridad, acceso a medicinas y servicios sanitarios, una educación que incluya habilidades básicas que conduzcan a trabajos mejor pagados. El Gobierno debe ofrecer una oportunidad, dice. El dinero no basta.

Sea cual sea el resultado de las elecciones del año que viene, el surgimiento de Gálvez como candidata es una buena noticia para México. Su presencia en la contienda debería ampliar el debate político más allá de dos incondicionales de Morena que tendrán dificultades para decir algo crítico sobre López Obrador o sus propuestas políticas.

Y lo que es más importante, a diferencia de los otros aspirantes de la oposición que compiten por la nominación, la candidatura de Gálvez puede presentarse de forma plausible como una visión de futuro, en lugar de como un regreso a ese pasado gobernado por el PAN y el PRI, que muchos mexicanos esperan que nunca vuelva.

Los Gobiernos anteriores, está de acuerdo, no comprendieron la profunda pobreza de México y no prestaron suficiente atención a su enorme desigualdad. No abordaron la corrupción. Se aliaron con una clase empresarial que contrataba a trabajadores en negro y pagaba salarios de miseria. Esto, dijo Gálvez, “ofreció un terreno fértil para que la gente se fuera con un hombre que les ofrecía esperanza”.

Ella debe ofrecer algo diferente. Cuando le pregunté a principios de junio si la oposición podría ganar en ese momento, me respondió que “no”. Primero, dijo, “tenemos que hacer un mea culpa por todo lo que no hicimos bien”.