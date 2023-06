Bill Barr asegura que Trump ‘se buscó' tener una acusación en su contra

El exfiscal de EU durante el periodo de Donald Trump, Bill Bar (Foto: The United States Department of Justice)

El exfiscal general Bill Barr dijo que Estados Unidos tiene un caso penal “muy fuerte” contra Donald Trump por presuntamente mal manejo de documentos clasificados y dijo que el expresidente tiene la culpa.

“No tenía derecho a esos documentos”, dijo Barr, quien se desempeñó como fiscal general de los Estados Unidos bajo Trump, el domingo en Face the Nation de CBS . “El gobierno intentó durante más de un año, en silencio y con respeto, recuperarlos, lo cual era esencial que hicieran, y los sacudió. Y no tenía ninguna base legal para conservarlos”.

Barr rechazó las sugerencias de Trump y sus partidarios de que la Ley de Registros Presidenciales le otorgaba el derecho de llevar los documentos a su centro vacacional Mar-a-Lago en Florida después de dejar la Casa Blanca.

También se refirió a la personalidad de Trump, calificándolo de “narcisista” que actúa como un “niño desafiante de nueve años” y cuya “conducta imprudente” pone en riesgo la agenda republicana.

La “conducta del expresidente es indefendible”, dijo Barr.

Trump, el primer expresidente estadounidense acusado de cometer delitos federales, se declaró inocente el martes de los 37 cargos que el Departamento de Justicia presentó en su contra. La acusación formal alega que deliberadamente retuvo documentos gubernamentales de alto secreto y conspiró para obstaculizar los esfuerzos de los funcionarios por recuperarlos.

Más tarde dijo a sus seguidores que “tenía todo el derecho a tener estos documentos”, diciendo que las cajas en Mar-a-Lago contenían varias “objetos personales” y que no había tenido la oportunidad de revisarlos todos.

Trump, que tiene una amplia ventaja sobre un creciente campo de rivales por la nominación presidencial republicana de 2024, alega que el caso del Departamento de Justicia es un intento de descarrilar su candidatura a la reelección . El abogado especial Jack Smith, hablando el 9 de junio después de que se revelara la acusación, dijo que los cargos reflejan el hecho de que las leyes estadounidenses “se aplican a todos”.

Barr ha criticado repetidamente a Trump por sus acciones en torno a los documentos de Mar-a-Lago, y también le dijo a CBS que “ha sido víctima de una caza de brujas injusta en el pasado”. Pero el último caso es “totalmente de su propia creación”, dijo.

Cuando se le preguntó si cree que Trump debería cumplir una sentencia de prisión si es declarado culpable, Barr dijo: “Sabes, no me gusta la idea de que un expresidente cumpla una condena en prisión”.