Elon Musk en Twitter: Las cabezas que rodaron con la llegada del magnate

El presidente ejecutivo de Twitter Parag Agrawal, se encuentra entre los ejecutivos que planean irse cuando Elon Musk complete su acuerdo de 44 mil millones de dólares para hacerse cargo de la red social, según personas familiarizadas con el asunto.

También se van Vijaya Gadde, el jefe de asuntos legales, políticas y fideicomisos; el director financiero Ned Segal, quien se unió a Twitter en 2017; y Sean Edgett, quien ha sido consejero general en Twitter desde 2012, según personas familiarizadas con el asunto, que se negaron a ser nombradas porque la información no es pública.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Quién es Parag Agrawal?

Agrawal asumió el cargo de director ejecutivo en noviembre, cuando el cofundador Jack Dorsey renunció inesperadamente.

Agrawal había estado en Twitter durante casi una década, más recientemente como director de tecnología, pero su carrera como director ejecutivo se vio rápidamente interrumpida por la llegada de Musk como accionista principal y antagonista cada vez más vocal de su liderazgo actual.

Después de que apareció Musk, quedó claro que era poco probable que Agrawal mantuviera su trabajo.

“No tengo confianza en la gerencia”, dijo Musk en una de las primeras presentaciones sobre el acuerdo, y los dos ejecutivos intercambiaron algunos golpes públicos.

Musk vs. Agrawal

En mayo, Musk respondió a un hilo de Twitter de Agrawal defendiendo las métricas de usuario de la compañía al twittear un emoji de caca.

Los mensajes de texto revelados durante la demanda muestran que los dos hombres tuvieron un intercambio polémico al principio del proceso de negociación, después de que Musk preguntó a sus seguidores si Twitter estaba “muriendo”.

Agrawal lo enfrentó a través de un mensaje de texto. “Eres libre de twittear ‘¿Twitter se está muriendo?’ o cualquier otra cosa sobre Twitter”, escribió el 9 de abril, “pero es mi responsabilidad decirles que no me está ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual”. Musk respondió: “¿Qué hiciste esta semana?” Y luego: “No me uniré a la junta, esto es una pérdida de tiempo”.

La semana siguiente, en mensajes con un amigo, Musk se burló de Agrawal por estar de vacaciones en Hawái durante las negociaciones del acuerdo.

“¿¡¿No debería estar en una sala de guerra ahora mismo?!?” el inversionista Jason Calacanis le envió un mensaje a Musk. “¿Cuenta hacer llamadas de zoom ocasionales mientras bebe cócteles de frutas en el Four Seasons?” Musk respondió.

Los esfuerzos del ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, para reconciliar a Musk, un viejo amigo de Dorsey, y Agrawal después de que se anunció el acuerdo también terminaron mal.

“Al menos quedó claro que no pueden trabajar juntos”, le envió un mensaje Dorsey a Musk después de una llamada grupal. “Eso fue aclaratorio”.

¿Qué se lleva Agrawal de Twitter?

Agrawal no se irá con las manos vacías. Como parte del acuerdo, el CEO otorgará el 100 por ciento de sus adjudicaciones de capital no otorgadas, según un documento. La firma de investigación Equilar estimó que eso significa que ganará unos 42 millones de dólares, informó Reuters.

Como jefe de asuntos legales y de políticas de Twitter, Gadde ha supervisado la creación y el cumplimiento de reglas para cientos de millones de usuarios de Internet, incluidos los destacados que están sujetos a limitaciones de contenido menos estrictas en virtud de las exenciones de la empresa para publicaciones de interés periodístico o comunicaciones de líderes mundiales.

Al adquirir Twitter, Musk prometió convertirlo en una plataforma menos restrictiva para la libertad de expresión, una medida que, según él, es “esencial para una democracia que funcione”.

Gadde se vio afectado por una serie de abusos en línea a principios de este año después de que Musk criticara públicamente las decisiones relacionadas con el contenido en Twitter.

La compañía prohibió permanentemente al expresidente estadounidense Donald Trump en enero de 2021 luego del ataque de sus seguidores al Capitolio. Las declaraciones de Musk previas a la compra de la compañía de redes sociales han llevado a muchos a esperar que el multimillonario restablezca la cuenta de Trump y reincorpore a otros usuarios que han sido bloqueados por infringir las reglas sobre contenido ofensivo o peligroso.