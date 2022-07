PERFIL: Maxim Oreshkin, el arquitecto ruso de la respuesta económica de Putin

Oreshkin se ha convertido en un miembro clave del círculo íntimo de Putin en política económica. (Bloomberg). (Getty Images via Bloomberg)

Cuando las sanciones hicieron que la Fortaleza Rusia pareciera afectada, él ayudó a construir que pareciera menos inexpugnable, Maxim Oreshkin ideó una táctica característica para tratar de romper el cerco económico.

La guerra de Rusia contra Ucrania aún no había cumplido un mes y su blitzkrieg ya se estaba convirtiendo en un arduo trabajo. El retroceso económico también fue duro, ya que el gobierno luchó por evitar un incumplimiento y el rublo cayó en picada.

El 23 de marzo, Vladimir Putin devolvió el golpe, exigiendo que los adversarios de Rusia en Europa paguen en rublos sus enormes facturas por su gas natural.

Oreshkin, con 40 años, es el asistente económico del presidente Putin y fue el autor de la apuesta para romper contratos y cambiar décadas de precedentes, según funcionarios familiarizados con el asunto.

Desde la invasión del 24 de febrero, se ha convertido en un miembro clave del círculo íntimo de Putin en política económica, uno de varios expertos con experiencia financiera occidental que ahora ayudan a dirigir la respuesta del Kremlin.

“Ahora están ocupados descifrando cómo eludir las sanciones y lo están haciendo con bastante éxito”, dijo Sergei Guriev, un economista que asesoró al gobierno en los primeros años del gobierno de Putin pero luego huyó a París, donde ahora es rector de Ciencias.

Daño esquivado

Las defensas han ayudado al Kremlin a evitar lo peor del daño económico temido cuando se impusieron las sanciones por primera vez. Los pronosticadores ahora ven una contracción la mitad de profunda este año. El rublo ha recuperado sus pérdidas iniciales para convertirse en uno de los mejores a medida que ingresan decenas de miles de millones de dólares y euros para energía y otras exportaciones.

Al aprovechar la influencia de Rusia sobre el suministro de gas a Europa, la demanda del rublo de Oreshkin permitió que Putin pareciera estar luchando contra el ataque inicial de sanciones. En última instancia, obligó a la UE a dar marcha atrás, ya que la mayoría de los principales consumidores se suscribieron a los nuevos términos que incluían el requisito de abrir cuentas especiales con Gazprombank JSC, manteniendo al prestamista libre de sanciones.

“Considero que el efecto de usar el esquema de rublos por gas es positivo”, dijo Oreshkin a Bloomberg, negándose a comentar sobre su papel en su diseño.

Ha susurrado florituras retóricas que luego terminan en discursos presidenciales. Acuñó una frase que Putin pronto repetiría una y otra vez , describiendo la incautación de las reservas internacionales de Rusia como, de hecho, “un incumplimiento real” por parte de Estados Unidos. y la Unión Europea de sus obligaciones con Rusia.

También ayudó a elaborar planes para limitar las consecuencias, ya que los bancos de Rusia están desconectados del servicio de mensajería financiera SWIFT y rechazó las llamadas de otros expertos influyentes para un mayor control estatal a medida que la economía de Rusia se aísla del mundo.

Putin lo llevó en un viaje reciente a Irán, que tiene décadas de experiencia en resistir las sanciones occidentales. Cuando se le preguntó sobre las ideas de la república islámica para superar los límites, Oreshkin se jactó: “las nuestras son mucho mejores”.

Exbanquero de la unidad rusa de Société Générale SA, ahora está utilizando su experiencia occidental para mitigar el impacto de las sanciones. Oreshkin es parte de un cuadro de funcionarios que durante mucho tiempo ha tratado de caminar por la delgada línea entre la elaboración de una política económica favorable a los inversores y la creciente represión de Putin.

La guerra ha hecho que ese acto de equilibrio sea casi imposible, con Oreshkin y sus colegas golpeados con sanciones mientras sus políticas económicas sirven a la maquinaria de guerra del Kremlin.

No ‘Defendible’

“Puedo ver exactamente cómo diría alguien de los tecnócratas, ‘Aquí estoy haciendo esto realmente importante en los sistemas de pago, en la banca, esta es mi área de responsabilidad. Estoy manteniendo la estabilidad y voy a seguir haciéndolo”, dijo Jacob Nell, quien una vez, como economista de Rusia en Morgan Stanley, llevó a los inversionistas a conocer a Oreshkin.

“Era defendible antes del 24 de febrero, pero no lo es después”, agregó Nell, quien ahora es miembro de un grupo de trabajo internacional que asesora a Estados Unidos y Europa sobre cómo diseñar sanciones contra Rusia.

Oreshkin es parte de una generación puente que atravesó el final de la era soviética y pasó su adolescencia durante lo que se conoció en Rusia como la tumultuosa década de 1990, un período de dificultades y audacia económica.

Treinta años menor que Putin, era el menor de dos hijos en una familia de académicos de Moscú, que creció en un mundo aparte de los comienzos difíciles del presidente en la posguerra de Leningrado.

Cohorte de tecnócratas

La cohorte de tecnócratas de Oreshkin incluye al vicegobernador del Banco de Rusia, Alexey Zabotkin, de 44 años, y al viceministro de Finanzas, Vladimir Kolychev, de 39. Graduados de las escuelas económicas rusas de élite, aprovecharon los trabajos en los prestamistas europeos para trabajar en el banco estatal de inversión VTB Capital, antes de ganar los nombramientos. a los principales puestos estatales.

Renunciando al sector privado, se dedicaron a construir la fortaleza financiera de Putin. Cuanto más duro era Putin con los críticos y rivales en el extranjero y en casa, más indispensables se volvían en la construcción de la resiliencia para sostener la economía para cuando llegaran los grandes impactos.

Durante su período de tres años en el Ministerio de Finanzas, Oreshkin estuvo entre los funcionarios que idearon un mecanismo para desviar cientos de miles de millones de dólares en ingresos de las exportaciones de petróleo y gas a un fondo soberano para ayudar al Kremlin a capear crisis como las primeras olas de Sanciones estadounidenses y europeas sobre Crimea en 2014.

Sin embargo, los años de protección de la economía contra las sanciones y la acumulación de reservas no fueron suficientes para proteger la economía después de la invasión. Estados Unidos y sus aliados congelaron gran parte de los 600 mil millones de dólares en reservas que las políticas de Oreshkin habían ayudado a acumular. A pesar de todos sus esfuerzos por desviar la culpa, Rusia no cumplió con los pagos de la deuda e incumplió por primera vez en un siglo. A la economía no le está yendo tan mal como se temía tras la invasión, pero aún va camino de una de las recesiones más profundas en décadas.

Visto como un peso ligero político no hace mucho, Oreshkin en particular se ha convertido en la mano derecha económica de un presidente en guerra.

“Putin todavía confía en nuestros economistas”, dijo Guriev.

Mientras algunos poderosos jugadores del Kremlin han presionado para reafirmar el control estatal sobre la economía, Oreshkin ha contraatacado, hasta ahora con éxito.

Retórica estridente

“Rusia no va a abandonar la economía de mercado”, dijo Oreshkin en respuesta a las preguntas de Bloomberg. “Por el contrario, se está moviendo en la dirección opuesta. Ahora se fomenta especialmente la iniciativa privada. Esto lo nota constantemente el presidente en sus discursos”.

Aún así, él y sus aliados están adoptando cada vez más la retórica estridente de los críticos alguna vez marginales de Rusia del capitalismo occidental.

Oreshkin ha comparado la moneda de Estados Unidos con “una droga que se usa para crear adicción en todo el mundo”. Aleksey Moiseev, el viceministro de finanzas de 49 años y otro alumno de VTB Capital, ha dicho que la intensidad de las sanciones equivalía a la detonación de una “bomba nuclear financiera”.

Dejando de lado la retórica, las medidas anticrisis tomadas hasta ahora se apegan en gran medida al libro de jugadas que se basa en la economía dominante, y los responsables políticos ya desmantelaron los controles de capital utilizados para aislar a Rusia después de la invasión.

Eso puede no ser suficiente para asegurar su legado.

“Lo que hicieron en los primeros años de su estadía en el Ministerio de Finanzas y el banco central ya ha sido cancelado”, dijo Konstantin Sonin, un economista de la Universidad de Chicago nacido en Moscú que durante mucho tiempo ha criticado las políticas de Putin. “Ahora su trabajo no es diferente del trabajo de empleados bien pagados en un gobierno que libra una guerra criminal”.