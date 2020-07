Y a todo esto, ¿qué hacen los pilotos si la mitad de los aviones del mundo están en tierra?

Volar aviones comerciales de 450 millones de dólares era un trabajo soñado y en realidad no faltaban oportunidades laborales en ese mercado. El año pasado, Boeing Co. estimó que las aerolíneas necesitarían agregar 800 mil pilotos en los próximos 20 años para sostener el auge del turismo liderado por Asia; algunas compañías en China ofrecían incluso salarios de más de 300 mil dólares al año, más beneficios, para atraer a aeronautas veteranos.

Entonces llegó el coronavirus y los viajes al extranjero se suspendieron, dejando en tierra al 51 por ciento de la flota mundial.

Mientras esperan ver si algún día volverán a la cabina, los pilotos han optado por una mezcla de trabajos esporádicos y segundas profesiones.

No son los únicos, alrededor de mil millones de trabajadores a nivel global, en todas las industrias, podrían enfrentar desempleo o recortes salariales como resultado de las cuarentenas, el cierre de fronteras y la parálisis económica. Pero pocos trabajos han pasado de un persistente y grave déficit a un enorme excedente en semanas, una ventana que nos muestra cómo una fuerza laboral especializada se está adaptando a una potencial turbulencia.

“Haremos todo lo posible por resolver problemas y gestionar los riesgos para proteger a nuestras familias”, dijo Chris Riggins, piloto de Delta Air Lines y portavoz de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Air Line Pilots Association). “Si eso significa trabajar en un supermercado, los pilotos lo harán”.

De hecho, algunos ya trabajan en supermercados, otros en compañías telefónicas, algunos aprenden a conducir camiones o trabajan en servicios financieros. Muchos están descubriendo que sus negocios secundarios ahora son la principal fuente de ingresos.

Hace dos años, Richard Garner, piloto de la operadora australiana Qantas Airways, creó una empresa para proporcionar asesoramiento financiero y concertar préstamos para el personal de la aerolínea; nunca pensó dedicarse a ella. Voló su primer avión a los 14 años y fue todo lo que quiso. Hasta marzo, volaba un Airbus A330 entre Australia y Asia, luego Qantas suspendió temporalmente a dos tercios de sus 30 mil empleados, incluido Garner, de 43 años.

Ahora, relató, su firma Crew Financial “se ha convertido en mi principal trabajo, no es la historia que realmente quería, pero cuando el mundo te da limones, haces limonada. ¿No es eso lo que dicen?”.

Muchos países están reanudando los vuelos nacionales, entre ellos China y Estados Unidos, los dos principales mercados mundiales en viajes aéreos. American Airlines, por ejemplo, incrementará sus itinerarios un 74 por ciento en julio en comparación con junio, sin llegar al nivel de 2019.

Si bien el aumento de la actividad traerá algo de alivio, los vuelos a nivel global han caído más de dos tercios en comparación con esta época en 2019, según el rastreador de vuelos OAG Aviation Worldwide Ltd. que señala, además, que hasta el 8 de junio, los horarios de vuelos de las aerolíneas en Europa occidental, Latinoamérica y el sur de Asia se habían desplomado en más de 70 por ciento en relación con los niveles previos al virus.

No está claro si la industria se recuperará ni cuándo. Las aerolíneas de todo el mundo están considerando incluso pérdidas de más de 84 mil millones de dólares y una caída del 50 por ciento en los ingresos este año, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Algunas aerolíneas, como Aeroméxico, buscaron la protección de las cortes de EU para una reestructuración financiera.

Cathay Pacific Airways dijo la semana pasada que necesitaba 39 mil millones de dólares hongkoneses del gobierno de Hong Kong y de accionistas para evitar el colapso, y su presidente Patrick Healy advirtió sobre “decisiones difíciles” en el cuarto trimestre para lograr “el tamaño y la forma correctas”.

Eso sugiere un futuro sombrío para los pilotos, muchos de los cuales se enamoraron de los aviones cuando eran niños. “Nadie da con este trabajo por accidente, atrae a los dedicados, los apasionados y, a veces, los ligeramente obsesivos”, dijo Robert Bor, director clínico del Centro Psicológico para la Aviación, que evalúa pilotos para líneas británicas.

En Leeds, ubicado al norte de Inglaterra, Dave Fielding soñaba con volar cazas desde que recibió un avión de juguete cuando tenía 7 años. Tras descubrir que era propenso al mareo, se convirtió en piloto comercial. Fielding, hoy capitán, ha volado con British Airways desde 1993.

No ha volado durante meses, e incluso en el mejor de los escenarios, tendrá que ser paciente. Como condición para recibir ayuda gubernamental, las aerolíneas británicas pueden comenzar a incorporar pilotos a tiempo parcial en julio, pero algunos tendrán que esperar al menos hasta octubre, tal vez más. British Airways pretende recortar hasta 12 mil empleos, empezando con las jubilaciones voluntarias.

Tras quedarse en tierra, Fielding y algunos colegas se pusieron a trabajar organizando salas de descanso en hospitales para apoyar a los profesionales sanitarios y servirles té y café. El Proyecto Wingman ahora tiene más de cinco mil voluntarios del personal aéreo, repartidos en más de 50 hospitales.

Se alienta al personal aéreo a que solicite todo tipo de trabajos en los hospitales, comenta Fielding. “Si el COVID nos ha enseñado algo, es que este es un mundo nuevo. Este proyecto ha abierto opciones para nuestros voluntarios”.

En el popular foro de internet Professional Pilots Rumour Network, los pilotos en excedencia hablan de sus nuevos trabajos. Un piloto de un Boeing 737 asegura que reponer mercancía en un supermercado en Australia es “muy difícil teniendo en cuenta que debo más de 60 mil dólares”. Un piloto de un Airbus A320 escribe sobre un trabajo de seguridad a tiempo parcial que paga “en una semana lo que ganaba en medio día”. Otro se dedica a la instalación y mantenimiento de piscinas.

La situación, sin embargo, puede ser temporal. Boeing sostiene que la demanda se ha recuperado repetidamente después de haber pasado conmociones en el mercado.

Entre los reveses recientes está el brote de SARS en 2003, los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001 y la crisis financiera de 2008.

“Lo mismo sucederá a medida que la pandemia disminuya”, dijo Boeing en un comunicado. “A largo plazo, los fundamentos que impulsan la demanda de transporte aéreo y flete aéreo, y los pilotos y técnicos que lo hacen posible, todavía están vigentes”.

En el corto plazo, las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta y United Airlines Holdings, necesitan recortar aproximadamente el 20 por ciento de sus pilotos, según un informe del 3 de junio de Cowen and Co. La mayoría de esos recortes, entre 11 mil y 13 mil en total, tomarán la forma de la jubilación anticipada. Las compañías aéreas no pueden implementar despidos hasta después del 30 de septiembre bajo los términos de la ayuda del gobierno, lo que hace que el primer día de octubre sea “el que muchos en la industria temen”, escribió la analista de Cowen Helene Becker.

Las aerolíneas ya planean eliminar decenas de miles de trabajadores para preservar la liquidez durante una recuperación que tomará años. Deutsche Lufthansa ha dicho que tiene un excedente de 22 mil posiciones, Alitalia de 6 mil 800, y Emirates Group, el mayor operador de vuelos de larga distancia del mundo, está considerando prescindir de unos 30 mil empleados.

En el caso de Delta, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas está negociando un paquete de jubilación anticipada que otorgaría algunos pagos y beneficios hasta que los pilotos elegibles alcancen la edad obligatoria de jubilación de 65 años. American Airlines, Southwest Airlines y JetBlue Airways han ofrecido incentivos similares.

Al final del día, todos estos cambios podrían poner a los pasajeros en manos de pilotos menos experimentados, advierte Mark Charman, director y fundador de la compañía de aviación y contratación de pilotos Goose Recruitment. La crisis que deja fuera a los veteranos también disuade a otros de unirse, especialmente cuando una certificación para volar aeronaves comerciales cuesta 150 mil dólares.

“Una fuga de talento experimentado en la cima y la falta de suficiente talento nuevo en la base generará una gran escasez de habilidades futuras”, advirtió Charman. “Convertirse en piloto no es tan atractivo como antes”.

Angus Whitley, Charlotte Ryan y Mary Schlangenstein, con la colaboración de Siddharth Vikram Philip