Por primera vez en dos años y por primera vez bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos tiene un jefe de tecnología. El 21 de marzo, el presidente nominará para el cargo Michael Kratsios, un excapitalista de riesgo que ahora se desempeña como vicepresidente de tecnología, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a Bloomberg Businessweek .

Kratsios tiene solo 32 años, pero está extremadamente bien conectado, ya que se desempeñó como jefe de personal de la firma de gestión de inversiones Thiel Capital antes de unirse al equipo de transición de Trump a fines de 2016. El homónimo de la firma, archonservative-by-Valley-Peter con sus normas, había roto con la industria de la tecnología respaldando a Trump y luego ayudando con la transición.

Después de la inauguración, Thiel mantuvo su trabajo diario como inversionista, pero Kratsios fue nombrado CTO adjunto, convirtiéndose en el jefe de facto de la política tecnológica de Trump, mientras que el puesto más alto quedó sin cubrir. Fue su primer trabajo en política desde la era de George W. Bush, cuando realizó una pasantía para el senador republicano Lindsay Graham de Carolina del Sur mientras estudiaba ciencias políticas en Princeton.

Kratsios ha pasado los últimos dos años en la posición algo incómoda de diseñar una política tecnológica para un presidente que no usa el correo electrónico y ha expresado una abierta hostilidad hacia las compañías de tecnología más grandes y la tecnología en general. Trump ha criticado enérgicamente a Amazon, Facebook y Google. Sin embargo, incluso algunos de los críticos del presidente dicen que han sido animados por el historial de Kratsios como diputado. "Me da algo de esperanza", dice Aneesh Chopra, un demócrata que se desempeñó como el primer CTO de la nación bajo el presidente Obama. "No he tenido conversaciones con él que me hagan pensar que es partidario".