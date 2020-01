Smart Glasses de Apple, 'la promesa' de la realidad aumentada en 2020

Después de varios ciclos de producto sin pena ni gloria, 2020 apunta a ser un gran año para los dispositivos de consumo. De la mano de la progresiva cobertura de las redes inalámbricas de quinta generación, las tecnológicas alistan dispositivos para aprovechar esas velocidades más rápidas.

El próximo año será crítico para Apple. Hay mucha expectativa en torno al iPhone, que tendrá su primera actualización importante desde 2017, con soporte 5G, un procesador más potente y una cámara 3D trasera.

Este último elemento le dará al teléfono una mejor idea de dónde se encuentra en el espacio físico, mejorando la precisión de la colocación de objetos en las aplicaciones de realidad aumentada (RA), que superponen imágenes virtuales en el mundo real. Los usuarios, por ejemplo, podrían probar cómo se ve un cuadro en su pared antes de colgarlo.

Dichas aplicaciones son fundamentales para las esperadas gafas de realidad aumentada de Apple, que se prevé tengan pantallas holográficas. Apple ha elegido 2020 para lanzar su dispositivo RA, buscando triunfar donde Google Glass fracasó.

Se espera que las gafas se sincronicen con el iPhone del usuario para mostrar cosas como textos, correos electrónicos, mapas y juegos dentro del campo de visión de la persona.

La compañía ha considerado incluir una App Store con las gafas, como lo hace con las consolas Apple TV y el Apple Watch. Está contratando expertos en gráficos y desarrollo de juegos para posicionar las gafas a la cabeza de una nueva categoría de productos y, si todo sale bien, como un posible sucesor del iPhone.

“Si todo sale bien”, porque Apple aún no ha presentado una aplicación que haga que las gafas sean una compra obligada o al menos muy recomendada. Por ese obstáculo y los desafíos de perfeccionar la tecnología RA, el producto podría postergar su lanzamiento si los ejecutivos deciden que necesita más tiempo en el laboratorio.

Facebook Inc. también trabaja en unas gafas. Estas podrán tomar fotos y tomar llamadas desde un teléfono conectado, pero el primer modelo no tendrá RA ni pantallas integradas. Son, ¡sorpresa!, más parecidas a los Spectacles creados por Snap (es probable que no las veamos hasta 2021). Mientras, Amazon prueba la versión beta de las gafas Echo Frames y un anillo llamado Echo Loop, ambos diseñados para conectar su asistente de voz, Alexa, directamente al cuerpo. Sin embargo, es posible que la gran apuesta de Amazon sean los robots, incluido uno equipado con una pantalla que puede seguirte por toda la casa para facilitar videoconferencias. La pregunta es si los consumidores están ansiosos de que Amazon los escuche a donde quiera que vayan.

Microsoft Corp., por otra parte, planea lanzar la Surface Duo, una mini tablet de doble pantalla que es capaz de ejecutar aplicaciones de forma simultánea, realizar y recibir llamadas y plegarse en un formato de viaje más pequeño, que llegará muy a tiempo para la temporada navideña 2020. La Surface Duo llevará Android y usará aplicaciones de la Play Store de Google; podría competir con el nuevo iPhone, con los próximos teléfonos 5G Pixel de Google y con los modelos 2020 de Samsung Electronics Co. y otros fabricantes que también preparan novedades.

Mientras Samsung prepara nuevos dispositivos ahora plegables, Apple planea otras novedades que serían lanzadas el próximo año, como son: un reloj con funciones de monitoreo del sueño y Macs que podrían operar con procesadores personalizados, lo que probablemente se traducirá en una mayor eficiencia y un menor consumo de batería.

Las nuevas redes inalámbricas son clave para las innovaciones del próximo año. “El crecimiento más grande y significativo estará impulsado en parte por la adopción y el desarrollo de la tecnología 5G”, dice Patrick Moorhead, fundador de la consultora Moor Insights & Strategy. “Con la red 5G viene la demanda de 5G, y si eres un fabricante de smartphones y no la ofreces, estarás en desventaja”.