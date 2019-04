Si ‘Bowser’ le gana a Mario, esta firma lo sabrá de inmediato

Los fondos de cobertura buscan una ventaja casi en cualquier parte. Cuando se trata de intercambiar acciones de Nintendo Co., van a una pequeña firma investigadora en Tokio. Media Create Co. es la creación de Atsushi Hosokawa, quien comenzó llamando por teléfono a tiendas de videojuegos en busca de información. Su firma ahora registra las ventas en Japón y otros países asiáticos, calculando los envíos antes de las cifras oficiales de la compañía con la precisión para tener más de dos docenas de fondos de cobertura como clientes. En 2018, la compañía mostró que las ventas del Switch de Nintendo no crecían, lo que ayudó a sus clientes a ganar millones antes de que la empresa bajara su meta de ventas.

La firma de Hosokawa destaca en un momento en que aumenta el desacuerdo sobre los prospectos para el Switch. Los últimos datos de Media Create muestran que Nintendo podría llegar a su meta pronosticada en su informe de marzo, un indicio de que las acciones podrían recibir el muy necesitado aumento luego de un deplorable desempeño el año pasado. “Nuestros datos no fallan”, afirmó Hosokawa en su primera entrevista en 10 años. “El Switch todavía apunta hacia un crecimiento en su tercer año”.

Media Create es un proveedor de datos que ayuda a inversores a hacer apuestas. La firma fundada hace 25 años tiene relación con unas 2 mil tiendas de videojuegos y de distribuidores, que ofrece a los analistas datos de envíos y puntos de venta de hardware y software en Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Los datos no están completos, pero los analistas los extrapolan con lo que Hosokawa llama “keikensoku”. El término se traduce como “regla de oro”, pero significa “medir por experiencia”. Los clientes pagan 20 mil dólares o más al año por informes que pronostican tendencias locales e internacionales.

Hosokawa, quien brinda estadísticas clave gratis en su sitio web, asegura que es más fácil predecir las tendencias globales para Nintendo que para rivales como Sony, en parte porque la japonesa publica análisis de ventas del Switch, según Serkan Toto, fundador de Kantan Games Inc. con sede en Tokio.

Las firmas que investigan al consumidor, como Media Create, se enfocan más en ventas que ganancias. Sus hallazgos son útiles en los primeros años tras lanzarse una consola, cuando la adopción del hardware ofrece un indicio del rendimiento futuro.

El principal competidor de Hosokawa en Japón es Kadokawa Dwango Corp., también popular entre inversores. En Estados Unidos es NPD Group.

Hosokawa se negó a nombrar a inversores que usan su servicio, pero dijo que el interés de sus clientes en Nintendo creció en mayo cuando datos de Media Create mostraron que las ventas de Switch estaban estáticas, en oposición al consenso del mercado de un aumento de más de 30 por ciento en el año fiscal.

Al mismo tiempo, los precios de las acciones de Nintendo cayeron cuando los fondos de cobertura amasaron grandes posiciones cortas.

Las ventas de Switch aumentaron tras el lanzamiento de Let’s Go Pikachu y Eevee en noviembre, y Super Smash Bros. Ultimate en diciembre, pero no como para lograr la meta anual. La compañía la redujo en enero, causando un desplome de acciones.

La apuesta baja de Melvin Capital habría redituado 67 millones de dólares, según cálculos de Bloomberg que asumen que el fondo de cobertura todavía tiene el puesto que reveló en su último informe regulatorio en la bolsa de valores de Tokio en agosto. El director de operaciones de la firma, David Kurd, se negó a comentar las actividades comerciales de Nintendo.

Hasta principios de marzo, el precio de las acciones de Nintendo había subido 1.1 por ciento este año, después de que cayeran 29 por ciento el año pasado en su peor desempeño anual desde 2011.

A pesar de la indiferencia hacia el Switch en 2018, Hosokawa está optimista con el dispositivo de gaming híbrido. Espera que las ventas del hardware suban en el año fiscal que empezó en abril, insinuando que Nintendo venderá más de 17 millones de unidades que espera entregar en el periodo actual. Los analistas de Wall Street están divididos y algunos, como UBS Group AG y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., esperan que venda menos unidades. El Switch se vende bien en cualquier rango de edad, una treta lograda por el dispositivo portátil DS de Nintendo, su producto más vendido en la historia.

“Esperamos que su ciclo de vida sea de siete años”, dijo en una entrevista en la oficina de Media Create en Tokio. Hosokawa fundó la compañía en 1994, el año en que el original PlayStation salió a la venta en Japón. Pronosticando que los ejecutivos en la floreciente industria del gaming necesitarían información de ventas para tomar decisiones, comenzó a construir relaciones con cadenas de minoristas para pedir datos de puntos de venta. En la última década, los inversores también comenzaron a suscribirse. Hoy en día, dice que Nintendo es la compañía más buscada por sus clientes de fondos de cobertura.

Los datos semanales gratis de Media Create también la han convertido en una fuente popular. Hosokawa dijo que es su forma de dar algo a cambio a la industria de los videojuegos.

“Con nuestros datos, intentamos ser la infraestructura de toda la industria”, aseguró.