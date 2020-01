¿Selfie? ¿Primavera árabe? 58 palabras y expresiones que nos ayudan a entender la década que terminó

Brexit, precipicio fiscal, chalecos amarillos, selfie. Podemos aprender mucho de la década que acabamos de atravesar recordando el lenguaje que usamos para describirla, fueran palabras inventadas, resignificadas o arrancadas de las crisis. Así pues, aquí recogemos 58 palabras y frases, en su mayoría relacionadas con los negocios, que definen el periodo 2010-2019. Aparecen en orden cronológico de su pico de popularidad, según Google Trends en EU.

Especial

Con permiso del diccionario Merriam-Webster, que creó este ejercicio de retrospectiva y lo bautizó “The Way We Word” en honor de aquel clásico de Barbra Streisand “The Way We Were” o “Tal como éramos”… presentamos aquí “Tal como hablábamos”. En los casos que lo ameritan, el término en inglés original va acompañado de su equivalencia en español entre paréntesis.