¿S.O.S? Google sale al rescate para atender tu llamado

Una mujer está secuestrada en una habitación oscura. En la puerta, su captor la vigila. De pronto, él se descuida; ella aprovecha y llama al 911 para pedir ayuda. Ni siquiera sabe dónde está pero, en cuestión de minutos, llega la policía y es liberada.

A Hollywood le encantan estas escenas. Puede ser un accidente de tránsito, un asalto o un incendio, no importa: los servicios de emergencia siempre llegan. Pero como la realidad suele no parecerse a la ficción, cualquier persona en apuros sabe que llamar al 911 no significa necesariamente la salvación.

Todo comenzó en marzo de 2014, cuando María García Puyol conducía con su novio por una autopista de California, en Estados Unidos. Ella trabajaba para Google en Mountain View y estaba de plácemes porque acababa de comprarse su primer coche.

Su alegría, sin embargo, fue abruptamente interrumpida cuando tuvo que esquivar a una mujer que estaba parada a mitad de la carretera, aparentemente para suicidarse. María llamó inmediatamente al 911. De nada sirvió. Todo por no saber responder a la sencilla pregunta que le hizo el operador: “¿Dónde se encuentra?”.

“Fue muy estresante. Lo primero que te preguntan en esas llamadas es el lugar donde ha ocurrido el percance y yo no supe qué decir.

En verdad no sabía dónde estaba. Ya nunca supe si llegaron a ayudarla”, relata en entrevista esta mujer, quien ahora es Senior Software Engineer de Google y es una de las tres mujeres creadoras de Emergency Location Service (ELS), la herramienta que ha desarrollado la tecnológica Google para ayudar a los servicios de emergencia a localizar personas en situación de riesgo.

“Entonces me dije: ¿por qué si utilizamos la tecnología de geolocalización para hacer citas en Tinder o subir fotos a Facebook, por qué no usarlas para ayudar a personas en riesgo?”.

ELS funciona de una manera muy sencilla: si un usuario tiene un celular con sistema operativo Android y necesita, por ejemplo, una ambulancia, basta con que hable al 911 para que Google obtenga su ubicación exacta, y luego el mismo sistema se la envíe al personas de servicios de emergencia. De esta manera, se ahorran segundos o minutos que, al final, pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte de una persona en peligro.

“Esta localización de ELS es mucho más precisa que la que existía antes, ya que ésta sólo se basaba en las redes celulares. El radio era desde 100 metros hasta 20 kilómetros en zonas rurales, y ahora la precisión es de 10 o 15 metros, así es más fácil encontrar a alguien”, explica García Puyol, quien el año pasado fue una de las galardonadas del Innovators Under 35 Europe 2018, certamen que organiza la revista MIT Technology Review desde el año 1999.

México ya es uno de los 19 países en los que opera esta herramienta. Una buena noticia para un país en el que una mujer es asesinada cada dos horas y donde hay más de 40 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.

ELS funciona en el 99 por ciento de los dispositivos Android, desde las versiones 4.0 en adelante. No se trata de una aplicación que el usuario deba descargar en su celular, sino de una herramienta que ya está integrada a los servicios de Google Play y que forma parte del sistema operativo de Android. Incluso funciona aunque el usuario no este conectado a internet mediante datos o WiFi, lo cual es una ventaja para gente de escasos recursos o para personas que se encuentran extraviadas en lugares donde la recepción es deficiente.

“Lo único que tiene que hacer el usuario para hacer uso de este servicio es llamar al 911 y listo, el código se activa solo”, explica García Puyol, quien sabe que México es un caso muy especial debido a la gran ola de violencia por la que atraviesa en la actualidad. “Uno de los objetivos fundamentales es contribuir a la seguridad de la gente. Las historias de desapariciones dan un miedo terrible porque desgraciadamente pasan muy a menudo. También hay muchísimas anécdotas de gente que está a punto de suicidarse y llama al 911 y no quiere decir dónde están”.

Por el momento, ELS sólo tiene alcance en cinco estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Coahuila y Jalisco. Pero el plan es que la herramienta tenga cobertura nacional para finales de este año.