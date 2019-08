¿No tenían cambio (en la tiendita)?... ¡Qué raro! Esto dice Banxico sobre el uso del efectivo

"Uuuuuuy no, no tengo cambio". "¿No trae un billete más pequeño?". "Llévese algo más porque no le completo". "¿No trae el peso para darle puro billete?". "Luego me pasa el resto".

Hacer una lista de todas las razones, excusas, argumentos y respuestas de alguien que no tiene cambio en una transacción comercial pequeña podría llevarse buena parte del espacio para este artículo, sin embargo, de acuerdo con un reporte reciente del Banco de México (Banxico), cada vez son menos las personas en el país que tienen problemas para que le den su cambio.

El reporte menciona que al segundo trimestre de 2019, únicamente entre 2.8 y 6.9 por ciento de las personas en el país tuvieron problemas para recibir su cambio en el algún comercio en el que realizaron alguna compra. Así que la próxima vez que te pongan 'peros' para darte tu cambio, piensa en que eres parte de una minoría cada vez más pequeña.

Esto porque el Banxico destacó que el promedio anual de personas que afirmaron tener problemas para recibir su cambio ha venido a la baja. En 2016, por ejemplo, 5.7 por ciento de las personas afirmaron batallar constantemente con ese tema. Para 2017, la cifra decreció a 4.8 por ciento y el año pasado se incrementó a 5.2 por ciento. En lo que va de este año, el valor es de 3.9 por ciento.

Banxico mide trimestralmente los problemas con temas de cambio y uso de los billetes y monedas para determinar si el número de piezas que coloca en circulación es el adecuado para evitar que las transacciones comerciales en México se entorpezcan.

Una de las razones por las cuales el banco central es sumamente puntual con sus mediciones en este tema es porque, hasta el cierre de junio, casi el 82 por ciento de la población, al menos 8 de cada 10 mexicanos, había comprado o pagado algo usando efectivo el mismo día o un día anterior de haber sido encuestados por el Banxico.

Además, el número de operaciones que realizan las personas en efectivo es de entre una y cinco diarias. La dependencia de los mexicanos a los billetes y las monedas para sus compras ha llevado a que la mayoría adopte estrategias para evitar un problemas, por ejemplo, 47 por ciento de los encuestados por Banxico paga sus compras en efectivo con el monto exacto del importe. A inicios de 2016, la cifra era 35 por ciento.

Por cierto, según el banco central, los mexicanos no discriminan entre monedas y billetes. "Al recibir su cambio, la gente tiene la percepción de recibir más monedas de cambio que billetes, sin embargo no lo ven como un problema", detalla el informe del Banxico.

El elevado uso diaro de efectivo para compras ha hecho a los mexicanos un poco más 'avispados' con el uso de sus billetes y monedas. El banco central aseguró que dos terceras partes de la población mencionaron en su estudio que revisan sus billetes siempre o casi siempre que reciben una pieza en un establecimiento. De ese universo, al menos la mitad los revisa para verificar que sean reales y un porcentaje menor para ver si presentan señales de maltrato.

Al respecto de la calidad de los billetes en circulación, Banxico mencionó que la calificación promedio otorgada a las piezas por la gente es de 7.4, muy en línea con la evaluación otorgada en trimestres anteriores.

En específico, las personas consideran que el billete de 20 pesos es el más maltratado de entre las denominaciones que reciben diariamente en sus operaciones comerciales. El de 50 pesos es la otra denominación peor calificada.

A continuación te dejamos un gráfico sobre el cambio y el uso de billetes y monedas en México.