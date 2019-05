No importa qué material se utilice, metal o papel, el objetivo es mantener el avión en el cielo: fundador de Huawei

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, lanzó un tono desafiante ante las sanciones estadounidenses que amenazan la supervivencia de su compañía.

El multimillonario fundador de la compañía de tecnología más grande de China admitió que las restricciones sobre el acceso de la empresa a los proveedores estadounidenses de la administración de Trump reducirán la ventaja de dos años que Huawei había construido sobre sus rivales como Ericsson AB y Nokia Oyj, dijo en en una entrevista con Bloomberg Television,

Pero la compañía ya tiene un plan: incrementará su propio suministro de chips y buscará alternativas para mantener su ventaja en los teléfonos inteligentes y 5G.

El 17 de mayo, Estados Unidos incluyó a Huawei en la lista negra , en la que acusa a Beijing de ayudar en espionaje, y no pueden recibir software y componentes de Estados Unidos, necesarios para fabricar sus productos.

La prohibición frena al proveedor más grande del mundo de equipos de red y el segundo de teléfonos inteligentes, justo cuando se estaba preparando para saltar a la vanguardia de la tecnología global.

También está sacudiendo a los fabricantes de chips en América a Europa, porque la cadena de suministro global se ve amenazada. La prohibición podría interrumpir el lanzamiento de la tecnología inalámbrica 5G a nivel mundial, lo que afectaría a varios sectores, desde los autos autónomos hasta las cirugías asistidas por robot.

Ren sostuvo que Huawei tiene la capacidad de diseñar sus propias soluciones, con el tiempo. Ha estado diseñando sus propios chips durante años, que ahora usa en muchos de sus propios teléfonos inteligentes.

Incluso está desarrollando su propio software operativo para ejecutar teléfonos y servidores. Sin embargo, el CEO desvió las preguntas sobre la rapidez con la que Huawei puede incrementar esos esfuerzos de reemplazo interno. La falla podría afectar el rápido crecimiento del negocio de los consumidores e incluso matar los esfuerzos emergentes como los servidores en la nube.

"Eso depende de qué tan rápido nuestros reparadores puedan arreglar el avión", dijo Ren, quien se mostró a gusto con una chaqueta hueso y una camisa rosa, evitando las dudas sobre la difícil situación de su compañía. "No importa qué materiales utilicen, ya sea metal, tela o papel, el objetivo es mantener el avión en el cielo".

Ren ha pasado de ser un recluso a un experto en medios en el transcurso de los meses mientras lucha para salvar a la compañía de 100 mil millones de dólares que fundó.

El multimillonario de 74 años surgió de un aislamiento virtual después del arresto de su hija mayor y Ejecutiva de la firma , Meng Wanzhou, como parte de una investigación más amplia de Huawei.

Desde entonces se ha convertido en una figura central en un conflicto entre Estados Unidos y China, que es potencialmente el episodio más importante para moldear los asuntos mundiales desde el colapso de la Unión Soviética.

Como dijo Ren en enero, cuando las economías más grandes del mundo luchen por el dominio, nada en su camino sobrevivirá. Su compañía es una "semilla de sésamo " entre las grandes potencias gemelas, dijo.

"Esto puede poner a uno de los campeones nacionales de China de rodillas", dijo Chris Lane, analista de Sanford C. Bernstein & Co. "Si China cierra todas las plantas de Apple, Estados Unidos se enojará mucho". Este es un tipo de movimiento similar ".

Ren ha tenido mucho con que lidiar últimamente. Su compañía se encuentra cada vez más bajo fuego, asediada por un esfuerzo de Estados Unidos por conseguir aliados clave para prohibir su equipo. El asalto estadounidense ayudó a cristalizar los temores sobre la creciente influencia de Huawei en áreas de infraestructura inalámbrica y semiconductores hasta aparatos de consumo.

Luego vino la lista negra. Parece que Huawei anticipó esta posibilidad desde al menos mediados de 2018, cuando sanciones similares amenazaron con hundir a su rival ZTE. Se dice que Huawei ha almacenado suficientes chips y otros componentes vitales para que su negocio siga funcionando al menos durante tres meses.

"Hemos hecho algunos chips realmente buenos", dijo Ren, una figura legendaria en su país de origen gracias a la forma en que convirtió a Huawei desde cero en una potencia mundial. "Poder crecer en el entorno de batalla más difícil, eso solo refleja lo grandes que somos".

Cómo Huawei se convirtió en un objetivo para los gobiernos

La semana pasada, Trump dijo que Huawei podría convertirse en parte de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo que provocó la especulación de que se trataba de una moneda de cambio en negociaciones delicadas. Pero Ren dijo que no era un tema político. "Es una gran broma", se burló. "¿Cómo estamos relacionados con el comercio entre China y Estados Unidos?"

Si Trump lo llama, “lo ignoraré, ¿entonces con quién puede negociar? Si me llama, puede que no responda. Pero él no tiene mi número.

De hecho, Ren no hizo ningún esfuerzo por perseguir a un hombre al que calificó de "un gran presidente" unos meses antes. "Veo sus tweets y creo que es ridículo porque son contradictorios", bromeó. "¿Cómo se convirtió en un maestro del arte del trato?"

Beijing en sí no está sin opciones. Algunos especulan que China podría tomar represalias contra la prohibición de Huawei, que podría ampliarse para incluir a algunas de sus firmas de AI más prometedoras, a su vez a la exclusión de las corporaciones más grandes de Estados Unidos de sus propios mercados.

Apple Inc. podría renunciar a casi un tercio de sus ganancias si China prohibiera sus productos, estiman los analistas de Goldman Sachs .

Ren dijo que objetaría cualquier movimiento semejante contra su rival estadounidense.

“Eso no sucederá, en primer lugar. Y segundo, si eso sucede, seré el primero en protestar ", dijo Ren en la entrevista. “Apple es mi maestro, está a la cabeza. Como estudiante, ¿por qué ir en contra de mi maestro? Nunca."