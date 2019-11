La vida secreta (y frustrante) de un trabajador de Google

Kevin Kiprovski tenía un título elevado: Asociado de expediciones, y un trabajo divertido: pudo mostrar el equipo de realidad virtual de Google a los jóvenes estudiantes. Cuando visitaba las escuelas, llevaba una camiseta gris con una ballena de dibujos animados y un logotipo de la firma.

Pero a veces la reputación de la compañía hacía que las cosas fueran incómodas. Una vez, un maestro confrontó a Kiprovski. "'¿Cómo te sientes caminando aquí, mostrando cosas, cuando sabes que estás haciendo mucho más que todos nosotros?'", dijo el profesor.

"Tenía que decirle", aseguró, "'solo gano 40 mil dólares al año". Omitió otro detalle revelador: Kiprovski, en realidad, no trabajaba para Google.

Trabajó para Vaco Nashville, una de las varias firmas de contratación y contratación de personal que utiliza Google. Kiprovski renunció en octubre y envió un correo electrónico interno abrasador criticando las disparidades de la fuerza laboral de dos niveles en la compañía tecnológica.

Si bien el uso de la mano de obra por contrato de Google ha recibido más atención durante el año pasado, la empresa continuó tomando medidas que significaron que los contratistas "quedan fuera de conversaciones que afectan nuestras vidas", escribió Kiprovski.

Su correo electrónico se expandió con fuerza dentro de Google, que se está recuperando de la agitación interna por cuestiones laborales y cuánto dicen que su gigantesco personal debería tener sobre la dirección de la compañía.

Más de la mitad de los trabajadores de la tecnológica son empleados temporales, vendedores o contratados, conocidos como 'TVC' en inglés. Esta fuerza de trabajo en la sombra se pierde muchos de los famosos beneficios y ventajas que han pulido la reputación del gigante de internet como uno de los mejores lugares del mundo para laborar.

El año pasado, un grupo de 'TVC 'pidió mejores beneficios y, en septiembre, los que trabajaban como analistas de datos en Pittsburgh votaron para sindicalizarse , un hecho extraño para la industria tecnológica.

La renuncia de Kiprovski pone de manifiesto una situación difícil que enfrentan muchos empleados de este tipo: tienen trabajos que les obligan a actuar como representantes de Google, pero en realidad no laboran para la compañía.

Kiprovski comenzó como un 'TVC' de Google a principios de 2018, trabajando en un equipo que expandió el alcance de la compañía en las escuelas. Sus primeras esperanzas para el trabajo pronto se desvanecieron. El volumen de negocios en su división fue alto y los horarios fueron inflexibles.

Sus responsabilidades aumentaron, pero su compensación no. "Fui promovido cuatro veces con apenas un aumento en el pago o los beneficios o algo", afirmó.

Se sentía incapacitado de otras maneras. Google utiliza decenas de documentos internos para planificar proyectos y almacenar información. Este verano, la compañía cortó el acceso de esta clase de empleados a esos documentos, citando preocupaciones de seguridad.

La tecnológica también bloqueó a los contratistas de muchos grupos sociales en línea dentro de la empresa. El "bloqueo de 'TVC'", como lo llamó el personal, se produjo sin previo aviso, destacó Kirpovski. Múltiples empleados de Google y sus empresas contratantes confirmaron estos eventos.

Una portavoz de Google declaró que estas decisiones eran parte de las medidas estándar de seguridad de datos de los clientes y que el personal temporal fue notificado del cambio y aún tiene acceso a las herramientas necesarias para realizar su trabajo. La empresa no tiene una política de promoción de 'TVC' porque no funcionan para ella.

Miles de trabajadores de esta clase en Google viven esta escena: por ejemplo, comercializando productos o proyectando videos de YouTube. Sin embargo, Kiprovski tenía un trabajo: ofrecer servicios de la empresa dentro de las escuelas, que requería representar a la compañía en el mundo exterior.

Otros 'TVC' también tienen trabajos que requieren que sigan una línea incómoda de ser la imagen pública de Google sin estar en la nómina directa de la misma.

En algunas oficinas de la compañía, los contratistas acompañan a los candidatos de trabajo de la tecnológica y a los nuevos empleados alrededor del campus, llevándolos a entrevistas y respondiendo preguntas pequeñas durante las caminatas.

Los candidatos de trabajo a menudo preguntaban: "¿Cuáles son tus ventajas favoritas de ser un Google?", refirió una persona que tenía el trabajo de acompañante. El guía turístico tendría que explicar: en realidad no era un empleado de esa empresa.

La naturaleza oculta de la situación laboral real de los contratistas a veces se acercaba a niveles absurdos. Otro 'TVC', que trabajó en proyectos de Google para una empresa contratada, describió que se le asignó una visita a una escuela en Nueva York el año pasado para presentar las herramientas de la fuerza laboral de Google, G Suite, a los estudiantes. El contratista organizó un panel llamado "Almuerzo con un Googler" que abordó cómo conseguir un trabajo en el gigante de búsqueda.

Kiprovski describió que sus gerentes en Google a menudo insinuaban que debería ofuscar el hecho de que no trabajaba en esa compañía.

Después del trabajo de realidad virtual, Kiprovski decidió promocionar G Suite en las universidades. Cuando uno de sus compañeros de 'TVC' le preguntó a la gerencia si los contratistas deberían identificar su situación laboral, hubo una respuesta mixta.

"La honestidad es la mejor política" fue la línea oficial de Google y Vaco. "Pero agregarían", afirmó Kiprovski, quien escuchó el intercambio, "'¿Por qué tienes que decirles de todos modos?'"

Otro ex contratista de Google empleado por Vaco con un papel similar respondió que las líneas podrían ser borrosas de otras maneras. Los contratistas de Vaco trabajaban en la misma oficina e incluso en el mismo piso que los 'Googlers' a tiempo completo.

Al interactuar con el público, a los contratistas "nunca se les dio una directiva formal" sobre cómo responder preguntas sobre su empleo, dijo el trabajador.

"Por lo general, solo digo que trabajo en Google", expuso el contratista. "Trato de ser lo más honesto posible sin cruzar la línea de decir que realmente trabajo o no para Google porque no sé cuál quieren que hagamos (...) Si no quieren que le digamos a la gente , ¿qué dice eso sobre el hecho de que existimos? ¿Están reconociendo que se ve mal? ".

Vaco no respondió a una solicitud de comentarios, pero la compañía reitera en su sitio web que su servicio ayuda a los trabajadores a encontrar una libertad significativa en su trabajo. "Ayudamos a las personas a encontrar la libertad", dice. "Libertad de un trabajo sin alma (...)Libertad para encontrar claridad en el caos".

Google explicó que su política es que el personal temporal debe decir en las redes sociales y en las firmas de correo electrónico que trabajan para una empresa contratada como Vaco y pueden agregar "en nombre de Google" o "apoyar a Google". La política también dice que los 'TVC' no deberían hablar en nombre de la tecnológica en conversaciones externas, increpó la portavoz.

Para Kiprovski, 'la gota que derramó el vaso' fue un cambio que vio en la carrera de Google. Mientras trabajaba en las oficinas de la firma, varias personas de la compañía le indicaron que su rol podría llevarlo a un puesto permanente en el gigante tecnológico.

Kiprovski esperaba que si se convertía en un empleado a tiempo completo, él y su socio podrían usar la generosa cobertura de Google para la subrogación o adopción. "Esa es realmente una de las razones por las que me quedé tanto tiempo", puntualizó. "Quería conseguir un trabajo en Google para ayudar a tener una familia".

Luego leyó la respuesta de Eileen Naughton al Congreso. Naughton, jefe de Recursos Humanos de Google, escribió en agosto a un grupo de senadores estadounidenses que le habían pedido a Google que llevara a sus trabajadores temporales a la empresa.

Naughton promocionó el reciente movimiento de Google para mejorar los salarios y beneficios para los 'TVC', pero destacó que la compañía necesitaba flexibilidad para contratar personal para áreas donde carecía de especialización.

"Ser un trabajador temporal no pretende ser un camino hacia el empleo en Google", escribió.

"Google está mostrando una 'doble cara' sobre esto", dijo Kiprovski. Una portavoz de Google señaló que esta política de contratación no ha cambiado.

Agregó que la compañía requiere que las firmas contratantes brinden "atención médica integral", pero dirigió la pregunta sobre Kiprovski a Vaco, que no respondió.

Kiprovski decidió renunciar y se preparó para enviar un correo electrónico a sus compañeros de trabajo (de contrato y tiempo completo) para compartir sus pensamientos sobre el trato injusto de los 'TVC'. También hizo una pequeña protesta al público: unas semanas antes de irse, cambió su firma de correo electrónico para no mencionar más a Google y en su lugar para decir "Vaco", su verdadero empleador. "Pero no creo que nadie lo lea", finalizó.