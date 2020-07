La pandemia los unió y la nueva normalidad los separa: así puedes ayudar a tu perro a que no sufra

Las mascotas de Estados Unidos (y del mundo) disfrutan de la proximidad soñadora y continua de sus dueños. Pues no todos. "Los gatos están molestos", dice William Berloni, quien entrena animales para el escenario (Annie, Legalmente rubia) y la pantalla (Billions). "Los míos parece que se preguntan '¿por qué estás en el dormitorio?' '¿Qué estás haciendo aquí?'".

Pero los perros están en el paraíso, seguros (o tan seguros como podemos estar sobre lo que piensan los perros) de que esta dinámica recién descubierta durará para siempre. "Asumen que es un nuevo estilo de vida", señala Berloni. "Están pensando, finalmente, que nuestros propietarios saben que queremos estar con ellos las 24 horas, los siete días de la semana".

Pero hay un problema: los perros se están "uniendo demasiado", lo que significa que dependen intensamente de nuestra presencia para mantener la calma. Los caninos señalan esto cuando ya no pueden calmarse y entran en pánico después de que un dueño deja una habitación o, Dios no lo quiera, la casa.

Esto debe abordarse ahora, mucho antes de que tú salgas de casa y dejes a tu mascota sola y por largos períodos de tiempo cuando regreses a la oficina, con el fin de evitar colapsos.

Andrea Arden, propietaria de Andrea Arden Dog Training en Nueva York, ya está viendo estos berrinches en grupos de juego para cachorros.

"En el momento en que su persona se va, están bastante histéricos", afirma. "En lugar de estar un poco estresado", como en tiempos normales, "están realmente muy preocupados: ladran, jadean excesivamente y tienen un comportamiento de preocupación en general".

Pero, ¿qué puedes hacer? Te explicamos.

Tu actitud: por más doloroso que pueda ser este proceso, date cuenta de que es por el bien de tu mejor amigo. Y también el suyo: si no ayudas a tu perro a reajustarse, tendrá un problema cuando regrese a la oficina.

Tu estrategia: restablece gradualmente el horario de trabajo de tu oficina, incluso cuándo caminaría, se alimentaría, jugaría y el tiempo que estarías separado de tu perro.

Paso 1: Sepárate al menos dos veces al día durante una hora, pon a tu perro en una habitación (o una caja en una habitación) y cierra la puerta. "Ellos protestarán, gritarán, y solo hay que dejarlos llorar", indica Berloni, quien también es director de entrenamiento y comportamiento animal de la Sociedad Protectora de Animales de Nueva York.

Cuando regreses, actúa como si estuvieras teniendo una interacción normal y aburrida.

Paso 2: Sepárate un poco más. Extiende el tiempo a solas de una hora a tres o cuatro horas. Prueba diferentes formas de aislamiento, como poner a tu perro en una jaula en la cocina o atarlo con una correa en la sala.

"Utiliza tantas herramientas diferentes como sea posible, porque significa que el perro tiene más flexibilidad y oportunidades para ser realmente bueno en esta habilidad", indica Arden.

Paso 3: compra juguetes. Pon las comidas de tu perro en juguetes que distribuyan alimentos cuando los empuje. "Eso significa que el perro tiene algo para ocupar su tiempo cuando no estás cerca", asevera Arden. Le gustan el Comfort Bone, el Busy Buddy Twist 'n Treat, el dispensador West Paw Zogoflex Toppl Tough Treat y el juguete para perros Petstages Carrot Stuffer Dog.

Paso 4: Haz ruido. Muchos perros, particularmente en las ciudades, se han adaptado a una vida más tranquila con menos tráfico, caminatas más cortas y una vida social mínima. Traducción: los ruidos fuertes de automóviles y camiones y otros perros pueden asustarlos. “Los perros piensan 'espera un momento, este no es el mundo al que me acostumbré. No tengo experiencia con esto'”, señala la experta.

Llévalos a reconocerlos. Comienza por encontrar un lugar al aire libre cerca de mucha actividad, toma asiento y deja que tu perro vea pasar el mundo. Espera que necesite reintroducciones lentas en parques para perros y huéspedes de la casa.

Tu marco de tiempo:El tiempo que tomará para que tu perro se sienta cómodo con el tiempo a solas variará de días a meses. "Cada perro está respondiendo a las señales del dueño, por lo que el dueño puede estar curando esa ansiedad", precisa Berloni.

Que tu búsqueda en Google sea de "entrenador de perros": Si tu perro está interrumpiendo su vida diaria, piensa en ladrar o manosearte durante las llamadas de trabajo, o torturar a los vecinos con ladridos o llanto, entonces puede ser el momento.

No hay una respuesta única para todos y, precisa Berloni, "no hay libros para hacer feliz a tu perro al final de una pandemia".