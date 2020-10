Tenemos que hablar de Kenti Robles y su trascendental fichaje por el Real Madrid

I. Guillermo Zamarripa y Óscar González cruzaron por primera vez las puertas de la ‘Casa Blanca’ del futbol para una negociación en septiembre de 2019.

Semanas atrás, Zamarripa había recibido una llamada de una persona que aseguraba ser empleado del Real Madrid para discutir la posibilidad de contratar a una jugadora representada por su empresa, The Marketing Jersey. Apenas el 25 de junio de ese año, el gigante español había formalizado la compra del Club Deportivo Tacón, un equipo femenil madrileño que recién había alcanzado el ascenso a la primera división de la categoría en ese país.

“Al principio me pareció una broma”, relata Zamarripa, uno de los agentes deportivos más reconocidos del futbol femenil. “Tuvo que haber otra llamada del club para garantizarnos que, efectivamente, estaban buscándonos”.

En sus 118 años de historia, el Real Madrid lo ha ganado todo a nivel de clubes en futbol y es una de las marcas más reconocidas en el mundo. Pese a todos sus logros, la institución tenía un pendiente: no contaba con un equipo femenil. Mientras que la mayoría de los clubes más grandes de Europa, incluidos sus archirrivales Barcelona FC y Atlético de Madrid, daban grandes pasos en el fortalecimiento del futbol femenil, el Real Madrid se había rezagado.

El 25 de junio de 2019, la junta directiva madridista avaló la compra del CD Tacón, un equipo creado por Ana Rosell, una exfutbolista española que por años presionó a la directiva del equipo blanco para la creación de una escuadra femenil. El plan era construir el Real Madrid femenino alrededor de la estructura existente del Tacón y evitar el descenso de la primera división. Sin embargo, los resultados no llegaron fácil y, para finales de agosto, el equipo estaba en riesgo de perder la máxima categoría. El proyecto del Real Madrid necesitaba refuerzos. Fue entonces que Zamarripa recibió la llamada.

Cuando él y González, su socio español y amigo desde hace décadas, acudieron a la cita, el club tenía como objetivo inicial adquirir los servicios de Deyna Castellanos, una futbolista venezolana que por años ha sido considerada una de las futuras figuras del deporte. Castellanos, estrella de su selección y nominada en 2018 al galardón de Mejor Futbolista femenil de la FIFA, aún cursaba los últimos meses en la Universidad de Estatal de Florida y, por lo tanto, no podía firmar un contrato profesional sin ser sancionada por las autoridades deportivas universitarias en Estados Unidos.

“Les planteamos la situación de Deyna”, recuerda Zamarripa. “Pedimos también al club que nos plantearan bien su proyecto, había muchas interrogantes en ese momento acerca de la viabilidad del equipo femenino del Real Madrid”.

El club resolvió algunas dudas de Zamarripa y González; sin embargo, el proyecto se veía endeble, pues no había garantías de que el CD Tacón se mantuviera en primera división o si el Real Madrid arroparía por completo al equipo. En la reunión se encontraba Ana Rosell, ahora directora deportiva del proyecto femenil, quien insistió en que había toda la disposición para hacer crecer el proyecto.

“Sentimos en ese momento que el futuro de Deyna estaría mejor en otro club”, comenta el agente. “Ya nos habíamos parado de la mesa cuando nos preguntaron de pronto: ‘¿Cuál es el estado de Kenti?’”.

II. Vaitiare Kenti Robles Salas nació en la Ciudad de México en 1991, aunque desde muy chica emigró con su madre peruana y padrastro a Barcelona, España. Por ello habla con un marcado acento español y algunas de sus compañeras de la Selección Nacional, en la que debutó a los 19 años, se refieren cariñosamente a ella como ‘tía’.

Su carrera inició en el Espanyol y, tras una buena actuación en la Copa del Mundo 2011, pasó al Barcelona FC, donde ganó su primera liga.

Sin embargo, la carrera de Kenti despuntó con mayor fuerza cuando arribó al Atlético de Madrid, en 2015, un equipo ya consolidado como uno de los más importantes del futbol femenil en Europa. La mexicana se ganó pronto a la afición de tan exigente club.

“No se cansa”, afirma González, quien desde España ha apoyado constantemente la carrera de Kenti. “Su manera de jugar es casi única”.

Desde hace una década, Kenti ha sido inamovible de la Selección Nacional y una de sus líderes.

Aunado a eso, la mexicana tiene, en voz de al menos cinco personas que la conocen en el terreno profesional, una de las éticas de trabajo más sólidas y una inquebrantable estabilidad emocional.

“Es quizá la jugadora más inteligente que conozco dentro y fuera del campo”, asegura Alejandra Blasco, psicóloga deportiva e integrante de The Marketing Jersey. “Nadie le ha regalado nada, es una mujer con estudios y seria, es una futbolista con una gran carrera, lo único sorprendente es que no se habla más de todo lo que ha hecho, que no lo noten”.

Con una especialidad en Educación, Kenti es el reflejo de una tendencia común en el futbol femenil: mujeres con estudios medios-superiores y superiores, que han tenido que equilibrar esos esfuerzos con el deporte.

“Ella es la definición de una imagen que las niñas pueden seguir y admirar”, comentó Sonia López, directora de marketing en The Marketing Jersey. “Un equipo tan grande como el Madrid lo notó, más deberían hacerlo en su país”.

Para septiembre de 2019, Kenti estaba en sus últimos meses de contrato con el Atlético de Madrid y el club rojiblanco ya le había puesto la opción de renovación en la mesa.

Zamarripa y el resto del equipo de The Marketing Jersey avalaban que permaneciera ahí, pues la relación con la directiva de ese club era buena; además, ahí jugaba Charlyn Corral, la delantera mexicana más exitosa en Europa, y sería también el destino de Deyna Castellanos.

“No mencionamos nada de la intención del Madrid a Kenti en ese momento”, asegura González. “Sin una oferta en la mesa, había poco que pudiéramos hacer y era mucho más real la opción de la permanencia en el Atlético”.

III. Es difícil señalar un punto exacto en el que el futbol femenil comenzó a detonar en el mundo. Hay varios factores que han contribuido, como el interés de los principales clubes europeos y estadounidenses a invertir más en ese segmento. Las futbolistas se han vuelto la imagen de marcas que antes estaban sesgadas hacia los hombres, y los espacios televisivos, claves para los ingresos de los equipos, se abrieron más a los encuentros femeniles.

De acuerdo con la UEFA, en 2013 había poco más de mil 500 futbolistas profesionales registradas, mientras que en la actualidad la cifra rebasa las 4 mil. Además, el presupuesto de las asociaciones nacionales de futbol para las divisiones femeniles se ha más que duplicado en el mismo periodo.

El mercado de traspasos e inversiones en futbolistas también ha evolucionado. De acuerdo con un reporte de la FIFA, el órgano rector del futbol mundial, en 2019 se completaron 883 transferencias de jugadoras, 19.7 por ciento más que un año atrás y con cuotas de traspaso 16.3 por ciento mayores. Es decir, el futbol femenil se ha vuelto más dinámico y los equipos están dispuestos a gastar más.

“En México, el punto de inflexión, sin duda, es la creación de la Liga MX femenil”, asegura Adrianelly Hernández, periodista y una de las mayores especialistas en futbol femenil en el país.

La Liga MX femenil arrancó en 2017, tras décadas de gestiones y lucha de exfutbolistas y otras mujeres decididas a abrir una puerta al profesionalismo.

Aunque la liga ha sido un punto positivo, Hernández plantea que el futbol femenil en México está lejos de alcanzar su punto ideal. De entrada, es imposible asegurar que las jugadoras puedan hacer una vida a través del deporte. Apenas son un par de decenas las jugadoras de la liga que alcanzan salarios superiores a los 30 o 35 mil pesos, dice, mientras que hay quienes perciben apenas 3 mil 500 mensuales.

“No es ni siquiera un salario”, asegura. “Es una beca de transporte o de alimentos”. En el desaparecido equipo de Monarcas Morelia, la jugadora con el salario más elevado rondaba los 8 mil pesos al mes.

“Hay más dinero a veces en el futbol amateur”, asegura la periodista. “O las jugadoras de plano prefieren seguir con sus estudios”.

En contraste, la Liga MX femenil genera un interés deportivo y comercial creciente. Un partido de 2018 entre Monterrey y Tigres, por ejemplo, rompió el récord mundial de asistencia en un encuentro femenil con 51 mil 211 aficionados. Otro partido entre Chivas y Pachuca registró 32 mil 466 asistentes.

“La oportunidad con el futbol femenil es enorme”, considera Hernández. “Solo los detractores no ven el potencial y creo que el fichaje de Kenti es una muestra de ello, es una llamada más para que vean que el mundo y el futbol han cambiado”.

En otros países, el futbol femenil atrae a un número creciente de inversores: el Mundial femenil de Francia atrajo a mil millones de televidentes en todo el planeta, un incremento sustancial de los 750 millones del torneo previo en 2015.

El banco británico Barclays se convirtió el año pasado en el primer promotor de la liga inglesa femenil, en un acuerdo valuado en más de 12.6 millones de dólares y Alipay, una aplicación de pagos de China, destinó 145 millones a una iniciativa de diez años para impulsar a su selección femenil.

La propia liga femenil mexicana ha tenido buenas noticias en su poco tiempo de existencia.

“La liga ya tiene un patrocinador (BBVA), eso dice mucho del avance, algunos equipos cuentan con patrocinadores diferenciados de los hombres”, comenta Jessica Castañeda, directora de futbol femenil del Mazatlán FC, uno de los equipos más nuevos de la liga. “Algo que suma mucho es que más partidos son televisados, al inicio tuvimos que transmitir un juego a través de un celular”.

Con ese crecimiento, Castañeda asegura que los equipos comerciales y de marketing de los clubes logran patrocinios más fáciles.

Sin embargo, la directiva menciona que hacía falta todavía un golpe mediático de mayor tamaño, que atrajera las miradas de más aficionados al futbol femenil y elevara el nivel de atención de los medios y los patrocinadores. Ella cree que ese golpe ya llegó.

IV. El Atlético de Madrid había puesto sobre la mesa la renovación de Kenti. En la recta final de esa negociación, González recibió una llamada del Real Madrid: el club estaba por enviarle un contrato formal para la mexicana.

“Llamamos a Kenti y le informamos del interés del Real Madrid”, dice González. “Ella meditó lo que significaba dejar un equipo con el que llevaba tantos años, pero se decantó por el Madrid, quería moverse ahí”.

Tanto Zamarripa como González intentaron ser futbolistas profesionales y el deporte les valió becas para jugar y estudiar en EU. Luego crearon una agencia para colocar jugadores en universidades de ese país y, con el tiempo, pasaron a la representación profesional. A lo largo de los años, los integrantes de The Marketing Jersey han abrazado la etiqueta de ‘outsiders’ para adentrarse en el mundo de la representación deportiva. Eso y su experiencia les decía que era el momento para llevar a una mexicana a uno de los clubes más mediáticos del orbe.

A sus 29 años, Kenti firmó el contrato más lucrativo de una mexicana en la historia del futbol femenil, con variables comerciales que podrían generarles fácilmente un ingreso anual superior a los 120 mil euros.

Tras el anuncio de su fichaje, el 13 de julio, Kenti se ha convertido en una pieza importante de la campaña de marketing del equipo a nivel global y en las próximas semanas será punta de lanza del esquema comercial del equipo español en el país. Después de todo, únicamente Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández habían usado la camiseta blanca del club y ninguno con el palmarés previo de Kenti, quien ya suma seis títulos de liga de España, cuatro trofeos de Copa de la Reina y menciones como una de las mejores futbolistas en Europa.

Las imágenes de Kenti portando el uniforme del Real Madrid serán más frecuentes una vez que inicie en los próximos días la liga española femenil.

V. “Cuando leí la noticia de Kenti y el Real Madrid recordé cuando era niña y veía a Hugo”, recuerda Castañeda, la directiva de Mazatlán FC. “Ella va a acelerar el desarrollo del futbol femenil en este país”.

El alcance mediático del equipo blanco pondrá luz sobre la cantidad de futbolistas mexicanas que juegan o han jugado en el extranjero, un número que, según Castañeda, podría ser ya incluso mayor al de los hombres. La personalidad de Kenti, intensa en el terreno de juego y vocal acerca de la equidad de paga y oportunidades para las mujeres, harán que más aficionados apoyen a las futbolistas, añadió.

“El fichaje es un parteaguas, sí”, insiste Castañeda casi en automático. “No se le dio en su momento la cobertura que merecía, pero su llegada a un equipo así será una bola de nieve: más exposición, más recursos, mejores jugadoras, mejor futbol. Quien no apueste al futbol y al deporte femenil, así como en otros ámbitos en los próximos años, está condenado, es así de fácil”. 

