La economía se debilita y Putin pierde control

Yevgeny Dubinin nunca antes había estado en una protesta política. Pero estaba tan enojado porque las autoridades de Moscú se habían negado a registrar candidatos de la oposición en las elecciones del concejo municipal que no podía quedarse sentado en casa.

“Le están quitando el derecho a votar a las personas, diciéndoles por quién votar”, mencionó el gerente de negocios de 44 años, camino a una manifestación a fines de julio en la capital, Tverskaya, a la que se le había negado el permiso de las autoridades. “Si las personas no defienden su último remanente en este momento”, dijo, “perderán todo lo demás”.

Una vez que Dubinin llegó, levantó su cartel casero. “Escuché un grito y luego vi a cinco o seis hombres con uniformes y máscaras corriendo hacia mí”, recuerda. “Me tomaron de los brazos y las piernas y me arrastraron a un autobús con rejas en las ventanas. Me las arreglé para girar cuando me empujaron, así que en lugar de romperme la nariz en el marco de la puerta, me golpeé la cabeza”.

El ciclo de protestas y arrestos, que comenzó en julio, es ya una rutina semanal en Moscú, incluso cuando las crecientes medidas represivas de la policía han provocado miles de detenciones. Algunos enfrentan cinco años o más en la cárcel bajo acusaciones de “disturbios masivos”, que están diseñadas para desalentar protestas.

En al menos un caso, la policía amenazó con despojar los derechos parentales de una pareja que había llevado a su hijo a una marcha. Las autoridades han desplegado miles de policías antidisturbios y falanges de investigadores y han organizado apresuradamente festivales de música y comida, incluido uno con el desafortunado nombre “Meat & Beat”, para desviar a los posibles manifestantes.

Las protestas son el mayor desafío al gobierno de dos décadas de Vladimir Putin desde que estas interrumpieron su campaña por un tercer mandato en 2012. Luego, su decisión de regresar a la presidencia se combinó con acusaciones de fraude en las elecciones parlamentarias del diciembre anterior, para acciones contra el Kremlin que llevaron a decenas de miles a las calles. La campaña de oposición de seis meses finalmente se debilitó bajo una presión similar a la que ahora se aplica a los manifestantes.

No mucho después, los índices de aprobación de Putin aumentaron en medio de una ola patriótica inspirada en la anexión de Crimea en 2014, alcanzando máximos de casi 90 por ciento.

El año pasado, sin embargo, su popularidad se desplomó al 64 por ciento después de impulsar la legislación a través de la Duma del Estado que aumentó la edad de jubilación en cinco años, a 60 para las mujeres y 65 para los hombres, lo que costará un promedio de 13 mil 800 dólares en pérdidas de beneficios en el retiro.

Los ingresos en Rusia han caído durante cinco años consecutivos debido al precio persistentemente bajo del petróleo, la principal exportación de Rusia y el impacto devastador de las sanciones impuestas a Crimea por Estados Unidos y la Unión Europea.

El descontento creciente se ha convertido periódicamente en protestas, no solo en la capital políticamente activa sino también en el corazón del vasto país. Las quejas tienden a referirse a problemas locales, como planes para construir un basurero o bajos salarios para los trabajadores estatales, pero los lemas contra el Kremlin no son infrecuentes.

“Todo es parte de la reacción al sentimiento de injusticia: las mentiras en la TV, las promesas pasadas incumplidas”, dice Sergei Belanovsky, un sociólogo de Moscú que fue uno de los pocos en predecir grandes protestas en el ciclo político 2011-12. “Las represiones ayudarán (al gobierno) a corto plazo”, menciona, “pero habrá más brotes en todas partes”.

En algunos casos, las autoridades se han rendido. Las manifestaciones espontáneas en contra de los planes para construir una iglesia en un parque popular en la ciudad de los Urales, en Ekaterimburgo, esta primavera atrajeron la atención de Putin, quien pidió un referéndum local sobre la idea. Después de que los votantes rechazaron el plan para la iglesia, las autoridades abandonaron la iniciativa.

Hay mucho en juego para los grandes problemas nacionales en la capital. Si bien el Ayuntamiento de Moscú tiene un poder limitado, las elecciones se consideran un calentamiento para la votación parlamentaria en 2021. Controlar ese voto es fundamental para el Kremlin, ya que busca formas de garantizar que el gobierno de Putin se extienda más allá del final de su mandato actual en 2024.

Los límites de mandato le impiden postularse para la reelección, pero los altos funcionarios ya hablan de posibles cambios constitucionales a medida que se acerca la fecha límite.

Putin se apoya en su gobierno para poner en marcha la economía para entonces. Espera revivir su popularidad en sus dos primeros términos: un aumento constante en el nivel de vida. Ha presentado planes para un programa de gasto masivo de 400 mil millones de dólares para impulsar el crecimiento en los próximos años, aunque incluso sus propios funcionarios no están seguros de que funcione.

Por el momento, los funcionarios del Kremlin confían en que pueden controlar la ira popular, combinando concesiones específicas y una línea extradura contra manifestaciones no autorizadas para evitar que los disturbios se agudicen.

La dura represión tiene el beneficio adicional para el Kremlin de ensillar a varios políticos prominentes de la oposición con condenas penales, lo que, según la ley rusa, les impedirá postularse para el cargo en el próximo ciclo político.

Las autoridades investigan las acusaciones de lavado de dinero en la fundación anticorrupción creada por el líder opositor Alexey Navalny, quien se ha enfrentado a la mayoría de las protestas desde la cárcel, en un aparente esfuerzo por aplastar un recurso clave para los críticos del Kremlin. Los medios estatales también criticaron las protestas que fueron inspiradas por los enemigos de Rusia en Occidente.

La participación en la manifestación del 10 de agosto, a la que las autoridades le habían otorgado un permiso, llegó a 60 mil, según un recuento independiente, lo que la convirtió en la mayor desde 2012. “La protesta del sábado en Moscú, que definitivamente estableció un récord de números para esta época del año, no tendrá consecuencias políticas”, asegura Konstantin Kostin, un exfuncionario del Kremlin que ahora dirige un grupo de expertos que trabaja con el gobierno.

“Los regímenes híbridos modernos —democracia más autoritarismo suave— pueden lidiar fácilmente con este tipo de acción. Por medios represivos, por supuesto, si se viola la ley”, agrega.

Kostin bien podría estar hablando con la confianza excesiva de tener información privilegiada en el mundo herméticamente sellado de la élite del Kremlin.

Una encuesta realizada a finales de julio encargada por su grupo encontró que el 37 por ciento de los moscovitas apoyan las protestas, mientras que solo el 27 por ciento tiene una opinión negativa de ellos. La votación municipal se llevará a cabo el 8 de septiembre.

Dubinin fue liberado rápidamente después de ser detenido, pero acudió a la protesta de la semana siguiente, cuidando su cabeza lastimada. Él dice que presentó una queja contra la policía y los trabajadores de emergencia que ignoraron sus apelaciones sobre el trato rudo. “Si querían asustar a la gente, entonces tuvieron éxito”, dijo poco después. “Si voy a otra protesta, tengo que decidir si estoy listo para morir”.

Sin embargo, el 10 de agosto regresó a las calles y ahora dice que superó sus temores de volver a lastimarse. “Ahora he decidido que está mal tener miedo. Iré a todas las manifestaciones, permitidas y no permitidas, para defender mis derechos civiles y apoyar a los arrestados”.

-Con la colaboración de Stepan Kravchenko.