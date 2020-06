La cooperación holandesa hizo de un 'cierre inteligente' todo un éxito frente a la pandemia

Al otro lado de una pequeña plaza de la Torre Munttoren de Amsterdam, donde la República Holandesa fabricó monedas en el siglo XVII, comienza Kalverstraat, una de las calles comerciales más concurridas de los Países Bajos.

Decenas de marcas importantes como H&M, Nike, Swatch y Swarovski se encuentran ahí. Un sábado anterior a que se declarara la pandemia de COVID-19, alrededor de 7 mil personas por hora podrían pasar por un escaparate a lo largo de la vía peatonal.

La mañana del 15 de mayo, por supuesto, fue diferente. Casi todas las tiendas estaban abiertas, pero los trabajadores de la construcción que aprovechan el tráfico reducido para realizar mejoras prácticamente superaron a los compradores. Entre los que se encontraban en la calle estuvo Gerard Zandbergen, director ejecutivo de Locatus, una casa de investigación holandesa que proporciona datos sobre la región del Benelux y las principales ciudades europeas a clientes como bancos, minoristas y agencias gubernamentales.

"Nuestros clientes quieren saber cuántas personas pasan por su tienda cada hora y cada día y cuántas entran", dice Zandbergen, tomando un café para llevar cerca del Begijnhof, un patio del siglo XIV. Los sensores ubicados estratégicamente en áreas de compras recopilan señales de teléfonos cercanos, que la compañía analiza para determinar cuántas personas se mueven a través de una ubicación en particular en un momento dado. Los datos de Locatus son similares a los que Google y Apple han puesto a disposición de las autoridades sanitarias y otros que buscan comprender los efectos de los bloqueos en la movilidad en todo el mundo, pero con mayor detalle.

El 12 de marzo, dos semanas después de que se diagnosticara el primer caso de COVID-19 en los Países Bajos, el primer ministro Mark Rutte celebró una conferencia de prensa en la que pidió, preguntó, no ordenó, a todos en el país que trabajaran lo más posible. Dos días después, los datos de Locatus mostraron que el tráfico peatonal en calles comerciales muy concurridas como Kalverstraat se redujo en aproximadamente un 80 por ciento.

En París y Madrid, después de que los gobiernos nacionales instituyeron medidas obligatorias para quedarse en casa, los visitantes de las calles comerciales de destino cayeron en aproximadamente un 95 por ciento, dice Zandbergen mientras nos sentamos en los extremos opuestos de un banco largo para mantener una distancia adecuada.

Bloomberg

Pero a 2 kilómetros, en el distrito de De Pijp, Ferdinand Bolstraat, con su supermercado Albert Heijn, la panadería Ron Verboom y la tienda especializada en café y té Simon Levelt, era una historia diferente. Los distritos comerciales vecinales en los Países Bajos han visto pocos cambios en el tráfico peatonal desde la solicitud de Rutte. "La gente todavía necesita comer y cuidarse a sí misma", dice Zandbergen.

Y en general, los holandeses lo hicieron de manera responsable. Los comerciantes reorganizaron los estantes y colocaron cinta adhesiva en el sitio de construcción para guiar a los clientes a través de los pasillos para que pudieran mantener distancias seguras. El número de personas permitidas se controla limitando las cestas de compras disponibles, y los empleados en la puerta se aseguran de que todos tomen una. La mayoría de los compradores se apartarán para dejar pasar a otros y que no se acerquen demasiado.

Todo esto fue improvisado rápidamente en el primer par de semanas después de la petición de Rutte. Mientras que los restaurantes están luchando para sobrevivir, Thijmen de Loos, el dueño del Simon Levelt donde compro mi café, dice que el negocio está en marcha desde el cierre, incluso cuando su servicio de entrega a las oficinas se derrumbó. "Nadie está tomando su café en el trabajo en este momento", dice sonriendo.

Si bien París, Milán, Madrid y la mayoría de las otras ciudades europeas importantes se volvieron prácticamente irreconocibles cuando entraron en un bloqueo extremo, la vida en Amsterdam ha cambiado poco.

A los niños en España se les prohibió salir de sus hogares durante seis semanas. Los parisinos se enfrentan a una multa si no completan y llevan un formulario que explica por qué estaban afuera cada vez que salían de casa. Aunque el tráfico en Amsterdam es bajo, en el camino a Kalverstraat para encontrarme con Zandbergen, todavía necesitaba esquivar a los peatones, bicicletas, autos, camionetas de reparto y tranvías. Más de tres meses después del brote aquí, los Países Bajos no han visto un solo día de los estrictos bloqueos comunes en otros lugares.

"La distribución controlada entre los grupos que están en menor riesgo es nuestro escenario de elección", dijo Rutte en un discurso a la nación el 15 de marzo. La idea era "aumentar la inmunidad de la población". En Europa, solo Suecia ha instituido menos cierres y restricciones, y ha sufrido una mayor mortalidad.

La estrategia es peligrosa. Casi 6 mil personas murieron a causa de COVID-19 en los Países Bajos, y las estimaciones sugieren que menos del 6 por ciento de la población ha sido infectada , lo que dejaría mucho espacio para cualquier ola posterior. "Hay que estar atentos", dice Eileen Choffnes, directora inmediata del Foro sobre Amenazas Microbianas de la Academia Nacional de Medicina de EU. Y ahora consultora sobre enfermedades infecciosas. Permitir un poco de propagación, sostiene, equivale a dejar morir a algunas personas. Maggie de Block, ministra de salud pública de Bélgica, ha sido muy crítica con el enfoque holandés. "Están dejando que el virus se libere", dijo al periódico de Bruselas De Morgen . "Es un enfoque peligroso".

Bloomberg

La fase de mitigación de la respuesta holandesa al coronavirus funcionó en gran medida en comparación con sus vecinos. Los Países Bajos, como gran parte de Europa, se vieron muy afectados al principio de la pandemia, pero el país también tuvo uno de los picos más breves del mundo en casos nuevos. El 26 de marzo, el conteo de muertes se duplicaba cada cinco días; dos semanas después, eso había disminuido a 11 días, y la tasa de mortalidad continuó disminuyendo mientras se aceleraban las pruebas. Las nuevas hospitalizaciones diarias cayeron de 610 en el pico el 28 de marzo a un promedio de una por día en la última semana de mayo.

La tasa de mortalidad en comparación con el mismo periodo del año pasado (una medida para estimar el número real de muertes por coronavirus en ausencia de datos precisos) aumentó a la mitad durante el peor brote. Pero cayó a cero el 22 de mayo, según muestran datos del gobierno holandés. Según EuroMomo, una organización de monitoreo de mortalidad, el salto es menor que el aumento en Bélgica, Italia o España, todo lo cual tenía medidas más estrictas (aunque a Alemania le fue mejor, con un bloqueo que fue menos restrictivo que la mayoría de Europa pero más estricto que los Países Bajos).

En Amsterdam, la tasa de mortalidad esta primavera ha sido más o menos la misma de siempre. Las unidades holandesas de cuidados intensivos nunca llegaron al límite, y ahora están lo suficientemente vacías como para que las cirugías no electivas se hayan reanudado.

Los Países Bajos han aplanado la curva y han mantenido la vida tolerable.

El gobierno de Rutte fue lento en su respuesta inicial a COVID-19. Francia informó el primer caso del coronavirus en Europa el 24 de enero, lo que sugiere que no se podía confiar en la insistencia de China de que no había pruebas claras de transmisión de persona a persona. Un belga en un vuelo de evacuación de Wuhan a los Países Bajos fue diagnosticado el 4 de febrero; en ese punto, se podría suponer con seguridad que SARS-CoV-2 estaba en el país. Sin embargo, Rutte permitió que las celebraciones del Carnaval continuaran el fin de semana del 21 de febrero, y los juerguistas se agolparon en sofocantes bares en todo el sur católico, que rápidamente se convirtió en un punto caliente.

No fue sino hasta el 9 de marzo que el primer ministro y el gobierno de coalición liderado por su Partido Popular por la Libertad y la Democracia de centroderecha aconsejaron no estrechar la mano y pidieron a la gente en la provincia sureña de Brabante Septentrional, con casi la mitad de los casos en el tiempo, que trabajaran desde casa si es posible. Los Países Bajos ya tenían 321 infecciones registradas. Tres días después, el asesoramiento de trabajo desde el hogar se extendió por todo el país. Rutte prohibió los eventos de más de 100 personas y pidió a los profesionales médicos que no abandonaran el país.

El 15 de marzo cerró las escuelas, aunque dejó algunas abiertas como guarderías para niños de trabajadores esenciales. Se requirió que más de tres personas que no pertenecían al mismo hogar mantuvieran una distancia de 1.5 metros entre sí. Esa restricción sigue vigente, impuesta por una multa intransigente de 390 euros (435 dólares). Cafés, bares, restaurantes, gimnasios y cualquier profesión que requiera contacto o proximidad con los clientes, como dentistas y peluqueros (y, como son los Países Bajos, burdeles), debían cerrar dentro de una hora. Pero los parques, las playas y las tiendas, no solo las "esenciales" como los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio, podrían permanecer abiertas.

Los Países Bajos estaban optando por lo que Rutte llamó un "cierre inteligente". En un discurso televisado a nivel nacional, el primero de un primer ministro holandés en más de cuatro décadas, señaló que las restricciones tienen un precio, incluso si no son visibles de inmediato. "Continuaremos buscando el equilibrio entre las medidas necesarias y permitiendo que la vida cotidiana continúe tanto como sea posible", dijo.

Los principios rectores de Rutte -que permiten a la gente salir pero que confían en ellos para practicar el distanciamiento seguro- solicitaron el apoyo a muchos de sus electores. "Todo el plan dependía del apoyo público", dice Daan Roovers, médico, profesor de filosofía en la Universidad de Amsterdam, y el "pensador de la patria" (un título no oficial otorgado por la revista Philosopher y el periódico De Trouw). "Cuando se impone una regla en los Países Bajos, habrá mucha resistencia, no somos tan obedientes", dice. "Así que si dejas a la gente un poco de espacio para maniobrar por sí mismos, para pensar por sí mismos, ganarás más apoyo y será más exitoso."

Esto se basa en la historia holandesa y, en la medida en que se pueda decir que existe, el carácter nacional. Bas Heijne, columnista del periódico NRC de Amsterdam que vive a tiempo parcial en París, dice que Francia "se trata mucho de procedimientos: el adorno, el ritual de la burocracia". En los Países Bajos, por el contrario, "la actitud hacia la crisis hablaba mucho más de la propia responsabilidad de la gente: todo debe provenir del interior, no de las reglas". De hecho, el 12 de marzo, Rutte dijo: “Quiero llamar a todos para que se vigilen entre sí. Ayudarse mutuamente cuando sea posible. Los anuncios automáticos en el Metro de Amsterdam le hacen eco y solicitan a los pasajeros cada pocos minutos (en holandés e inglés) que mantengan una distancia de 1.5 metros.

Para los holandeses, sacrificar una medida de libertad para lograr un objetivo compartido es una noción que se remonta al siglo XI, cuando los holandeses comenzaron a cooperar para drenar pantanos y golpear el océano para recuperar tierras que luego se dividieron entre los voluntarios como granjas. Nueve de cada 10 holandeses dijeron en marzo que estaban "dispuestos a renunciar a algunas de sus libertades individuales para evitar la propagación del coronavirus", según las encuestas de Motivaction y la red WIN / Gallup.

El Equipo de Gestión de Brotes que asesora a Rutte está formado por epidemiólogos, médicos y expertos en salud pública, pero no por economistas ni intereses comerciales. Aunque las declaraciones públicas del grupo no indican que se tuvieron en cuenta los efectos económicos o de salud a largo plazo al decidir cómo combatir el coronavirus, el producto interno bruto de los Países Bajos cayó un 1.7 por ciento en el primer trimestre, frente a una disminución del 3.5 por ciento en la Unión Europea.

Un creciente cuerpo de evidencia en el campo emergente de la investigación a lo largo de la vida sugiere que el cierre inteligente beneficiará tanto a la economía holandesa a corto plazo como a la salud de la nación a largo plazo.

En resumen, la pobreza es mala para su salud y evitarla eleva la economía mediante la reducción de los costos médicos. Los bloqueos estrictos pueden producir consecuencias sociales, económicas y para la salud que no se sentirán durante años o incluso décadas: el riesgo para la salud y la enfermedad de los adultos está relacionado con experiencias perjudiciales en la infancia e incluso la gestación. Si su madre comió mal durante el embarazo, tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y una tormenta de hielo viciosa de 1998 en Quebec que dejó sin electricidad a 4 millones de personas durante días destaca los efectos más amplios: los hijos de mujeres embarazadas en ese momento tenían bajo peso al nacer, lo que puede causar problemas de salud de por vida y habilidades motoras finas bajas, un predictor de rendimiento escolar disminuido en los primeros grados.

"Lo que hacemos ahora por la salud también contribuirá a la recuperación económica", escribió el ministro de Salud, Hugo De Jonge, en una carta al Parlamento el 7 de abril explicando sus recomendaciones a Rutte. "Esto no es una contradicción: estas son las dos caras de la misma moneda".

Los Países Bajos pueden darse el lujo de adoptar un enfoque más suave para el coronavirus porque su población tiene más de lo que el economista de la Universidad de Nueva York Michael Grossman llama "capital de la salud".

Los holandeses son menos propensos que sus vecinos a sufrir dolencias y hábitos subyacentes que están representados desproporcionadamente entre los casos graves y las muertes por COVID-19. Los Países Bajos tienen tasas más bajas de obesidad y tabaquismo que casi cualquier otro lugar en Europa, y su tasa de enfermedad obstructiva cardiopulmonar es la más baja de la región. Al igual que un negocio al que se le ordenó cerrar pero tiene suficientes recursos financieros para mantenerse a flote, los holandeses tienen reservas de salud relativamente sólidas para la enfermedad.

Las agencias de salud holandesas han estado ocupadas contratando personas para realizar pruebas y rastrear contactos, y aunque algunos críticos dicen que no están aumentando lo suficientemente rápido, el 6 de mayo el país superó el punto de referencia de la Organización Mundial de la Salud para las tasas de prueba. Rutte levantó algunas medidas el 11 de mayo. Se permitió la reapertura de las escuelas primarias con la condición de que alternaran grupos compuestos por la mitad de cada clase. La escuela de mi hija menor agregó medidas como escalonar a las llegadas y pegar cinta amarilla en los pisos de los pasillos y asegurarse de que los niños caminen a la derecha. Otros requieren lavarse las manos entre clases.

En los Países Bajos, las terrazas al aire libre en cafeterías, bares y restaurantes reabrieron el 1 de junio, con mesas espaciadas y el personal de reservas preguntando si las fiestas de más de tres eran del mismo hogar. (No es que importara mucho: con tantos comensales esperanzados desesperados por salir, cuando los restaurantes estaban sentando a la gente era casi imposible conseguir una mesa).

"Haremos esto lo más rápido posible pero no más rápido de lo que es responsable", dijo Rutte a los periodistas el 6 de mayo. "Ahora es mejor tener precaución que arrepentirse después. Esta advertencia se aplica a todo lo que decimos hoy: solo podemos desbloquear los Países Bajos si todos continúan comportándose sabiamente ”.

Eso será un desafío. Cuando las temperaturas subieron a los 70 grados en un feriado nacional el 21 de mayo, las multitudes se volvieron demasiado grandes para mantener el distanciamiento social en los parques, y la policía las cerró a nuevos visitantes.

En el siguiente feriado, el 1 de junio, las autoridades de Amsterdam habían instalado cercas de control de multitudes y habían pintado círculos en la hierba para limitar el contacto entre los grupos. Después de tanto tiempo en aislamiento, "habrá una enorme cantidad de tráfico en las calles", predice Martijn Potgiesser, dueño de la pizzería en mi esquina, De Pizzakamer. "Más que el verano pasado".