La cerveza artesanal tiene un problema de diversidad y él quiere cambiar eso

Dom Cook descubrió la cerveza artesanal por accidente. Tras la muerte de su pequeño hijo, encontró el libro "The Search for God and Guinness" (La búsqueda de Dios y Guinness). El primer sustantivo, “Dios”, atrajo su atención.

Es un libro sobre el negocio y la familia cervecera fundados por Arthur Guinness y su misión de dar hogares, educación y atención médica a trabajadores en el siglo XVIII. “Mi familia y yo habíamos hecho trabajo comunitario”, afirma Cook, originario del Bronx. “Tras leer el libro, pensé: 'puedes cambiar el mundo a través de la cerveza'”.

Eso pasó en 2011. Fue a una bodega y probó su primera cerveza Guinness Extra Stout. Oscura, con cuerpo y maltosa. Su paladar en expansión lo condujo a la escena local de la cerveza artesanal, donde vio la conexión entre los pequeños negocios y sus vecinos.

Pero la diversidad en estilos y sabores de la cerveza es mucho mayor a la diversidad de quienes la sirven y beben. En 2017, en Florida, Cook lanzó Beer Kulture, una marca que busca integrar a los consumidores afroamericanos a la creciente comunidad de la cerveza artesanal.

La asociación del gremio, Brewers Association, menciona que en Estados Unidos el 85 por ciento de los bebedores de cerveza artesanal son blancos.

Black Brew Culture, un grupo cervecero, estima que menos del uno por ciento de las más de 6 mil 300 cerveceras independientes del país tienen como propietaria a una persona negra.

Cook entiende por qué. Creció en el Bronx, donde las únicas cervezas en la tienda eran caguamas de insípido sabor. Los distribuidores parecían suponer que a la gente de esos barrios no les importaba, solo querían una borrachera barata. Los productores creyeron ese mito. “Piensan que solo beben los alcohólicos o quienes llegan a casa del trabajo”, dice. “O piensas en beber bajo una luz negativa o no piensas en eso en absoluto”.

Entrar fue difícil. Lo rechazaron para trabajar en cerveceras y brewpubs. Después, cuando escaló de representante de ventas a guía turístico, y luego a distribuidor de una cervecera, vio la división racial y de clase de las microcervecerías de barrio.

“La palabra ‘local’ no siempre es veraz, no aplica para mi zona”, dice, refiriéndose al impacto económico de las cervecerías artesanales. “Tengo que salir de mi barrio para conseguir cerveza artesanal”.

Beer Kulture fusiona la cultura negra con la cerveza, no solo a través de su línea de ropa, sino con el libro del propio Cook, "This Ain’t the Beer That You’re Used To" (Esta no es la cerveza a la que estás acostumbrado), una autobiografía y guía para descubrir el mundo de la cerveza. Las ganancias se destinan a eventos de Beer Kulture, como degustaciones y visitas a ferias, festivales y negocios en comunidades negras. El próximo paso es una colaboración con Green Bench Brewing, que lanzará cervezas Beer Kulture a finales del año.

El debut de Cook llega en buen momento. Por primera vez en más de una década, el auge de la cerveza artesanal se está desacelerando a medida que las cervecerías independientes saturan el mercado. Estos fabricantes necesitan nuevos clientes, ¿cierto? “Primero, tenemos que acercarlos a la cerveza y enseñarles sobre el tema”, afirma Cook. “A medida que la conozcan, comenzarán a amarla”.