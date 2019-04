Hay aeropuertos que pueden traer un riesgo extra para los 737 MAX... y el AICM es uno de ellos

Antes del accidente de un vuelo que comenzó en Etiopía el mes pasado, Boeing dijo en un documento legal que los 737 MAX "no se pueden usar en lo que se conoce como aeropuertos ‘altos/calientes’".

A una altura de 2 mil 333 metros, el Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba se encuentra dentro de esa categoría. Las elevaciones altas requieren pistas más largas y velocidades más rápidas para el despegue. La altitud del aeropuerto de Etiopía no se ha citado como un factor en la caída del Vuelo 302 y probablemente no causó el accidente. Pero podría haber exacerbado la situación porque el desempeño de un avión se degrada en altitudes más altas, dijo un piloto del 737 que vuela a aeropuertos de gran altitud como Denver y quien solicitó reservar su identidad ya que no está autorizado para hablar con los medios.

Los datos publicados la semana pasada del vuelo de Ethiopian Airlines indicaron que los pilotos no redujeron la velocidad del avión 737 Max 8 después del despegue cuando debieron hacerlo. El informe preliminar sobre el desastre señaló que el sistema antibloqueo del avión empujó la nariz del avión hacia abajo en menos de dos minutos en el vuelo debido a un mal funcionamiento del sensor. Los pilotos lucharon por controlar el avión mientras se lanzaba hacia el suelo a más de 900 kilómetros por hora.

"Cuanto más rápido avanza el avión, más fuerza de aire hay en sus alas y en las superficies de control, lo que requiere más fuerza de parte de los pilotos para tirar del control", dijo Robert Mark, un piloto comercial y editor senior de la revista Flying Magazine.

Boeing citó el desempeño del 737 Max 8 en un caso presentado ante la Comisión de Comercio Internacional de EU en 2017. Boeing denunció que la competencia desleal de Bombardier, que venció a Boeing por una gran orden de Delta Air Lines, amenazó a su 737-700 y Max 7, el más pequeño de sus jets de un solo pasillo mejorados. Al señalar las limitaciones del Max 8, el planificador buscó preservar la participación de mercado para el 700 y el Max 7.

Un portavoz de Boeing dijo que Addis Abeba puede manejar grandes aviones porque tiene largas pistas.

Boeing declaró en un breve informe en el caso comercial que el "737 Max 7 tiene mayores capacidades de rendimiento en aeropuertos desafiantes. En particular, el 737 Max 7 puede servir a ciertos aeropuertos 'altos/calientes' y tiene un mayor alcance operando fuera de los aeródromos restringidos". El informe luego cita un número de tales aeropuertos, cuyos nombres se han redactado, que el Max 7 puede volar que "el 8, 9 y 10 no pueden".

"Las variantes 737 más grandes no se pueden usar en lo que se conoce como aeropuertos ‘altos/calientes’", según el informe. Ciertos aeropuertos de EU no son adecuados para el Max 8 "debido a una combinación de longitudes de pista cortas, elevación, temperatura, humedad y otras condiciones ambientales".

El consultor de aviación Bob Mann dijo que las aerolíneas generalmente usan una versión más pequeña y anterior del avión de Boeing, el 737-700, en elevaciones más altas porque ese avión generalmente tiene una "mejor velocidad de ascenso" que el Max 8.

Denver y Ciudad de México

Los documentos en el caso comercial se referían a al menos 16 aeropuertos de EU. Considerados "altos y calurosos" y, por lo tanto, inadecuados para el MAX 8, aunque los nombres de esas instalaciones no se hicieron públicos. Cuando se le preguntó en una audiencia de la comisión de comercio que especificara qué aeropuertos, un testigo experto de Boeing respondió que "a veces Denver calificaría así". El experto, Jerry Nickelsburg, profesor adjunto de economía en UCLA, agregó que "la Ciudad de México ciertamente califica como tal”.

Tanto los aeropuertos de Denver como el de la Ciudad de México se encuentran en elevaciones más bajas que Addis Abeba y tienen pistas más largas que el aeródromo de Etiopía.

Los aeródromos calientes como el aeropuerto de Yakarta, desde donde despegó el avión Lion Air el pasado octubre, producen densidades de aire similares a las de aeropuertos elevados, que requieren velocidades de despegue más rápidas. El calor, la densidad del aire y la velocidad rápida no han sido citados como factores en ese accidente.