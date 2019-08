Gritos, cerveza y muertes virtuales…. Así se vive una final de e-sports

Sentado en primera fila, Doug Callis, un joven de Chicago de 23 años, levanta la mirada a una de las pantallas gigantes que tiene enfrente y observa la última gran jugada de uno de sus grandes ídolos, Nitro. Apostado detrás de una caja de madera, Nitro, cuyo nombre real es Nick Canella, cambia el cartucho de su rifle de asalto y se asoma por un costado para ver si consigue ver a uno de sus enemigos. No hay nadie. A punto de dejar su cobertura, cae a sus pies una lata que libera humo y obstruye su visión. No tiene opción, debe esperar a que sus enemigos se acerquen o alguno de sus compañeros llegue de apoyo, pero no ocurre ninguna. Cuando el humo se ha dispersado, Nitro detecta movimiento y apunta el arma. Dos disparos, el primero de sus enemigos ha sido eliminado. Nitro sale de atrás de la caja y busca refugio dentro de una casa. Ahí, de espaldas, encuentra al otro de sus rivales y con un tiro certero en la nuca lo elimina.

Callis se para sobre su silla y grita esa última muerte como quien canta un gol en un estadio de futbol o celebra un triple en una final de basquetbol. Su equipo, Team Liquid, considerado uno de los más dominantes en la actualidad, está a unos puntos de conseguir su octavo título del año en el Intel Extreme Masters de Chicago 2019, uno de los torneos de e-sports más prestigiosos y que otorga un premio de 125 mil dólares a los ganadores.

Fuente: Gonzalo Soto

Quien nunca se ha parado en un torneo de e-sports se ha perdido de uno los fenómenos culturales más importantes en la última década. La profesionalización de miles de jugadores, la mayoría hombres en sus veintes, ha llevado a la formación de ligas y torneos que otorgan premios cada vez más elevados a los ganadores, atraen patrocinadores más grandes y generan audiencias de millones en todo el mundo. Cada torneo está enfocado en un videojuego en particular. En el Intel Extreme Masters de Chicago fue Counter Strike: Global Offensive (CG:GO), un juego en el que se enfrentan dos equipos de cinco personas por lado (terroristas vs. fuerzas especiales); el objetivo es eliminar a toda la oposición, detonar una bomba (terroristas) o impedirlo (fuerzas especiales), y se juegan varias rondas en diversos escenarios.

Si suena complicado, el dinero puede ser una gran motivación para jugar. A lo largo de 4 mil 197 torneos de CG:GO se han entregado 80 millones 314 mil dólares en premios y se ha reunido a 11 mil 903 jugadores. Sin embargo, es sólo un puñado de equipos en el mundo el que domina cada videojuego y acumula varios millones en premios. En el torneo de Intel, fueron ochos los equipos convocados: tres de ellos, incluyendo a Liquid, tienen su sede en Estados Unidos, el resto son de Brasil, Francia, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Todos cuentan con jugadores profesionales, entrenadores, programas de desarrollo de habilidades, patrocinadores y muchos seguidores.

En el United Center de Chicago, sede del torneo y hogar de los Toros de la NBA, se reunieron para la partida final alrededor de 10 mil personas, quienes pagaron boletos que iban de los 50 a los 185 dólares. Sin embargo, a través de plataformas como Twitch, un servicio de streaming para videojuegos, miles más siguieron la acción. Luego de un arranque complicado como equipo, Team Liquid ha cultivado una imagen de imbatibilidad este año que genera elevadas expectativas entre los fans y analistas. Sí, cada juego ha desarrollado un ejército de especialistas y comentaristas que, al igual que en otros deportes, generan horas de contenido estudiando cada jugada, cada escenario y las habilidades de los principales jugadores en el mundo.

“No hay un equipo en este momento que reúna las habilidades de Team Liquid”, dijo Jason O’Toole, un especialista en CS:GO, quien estuvo a cargo de los comentarios y narración en vivo en el United Center. “No hay un equipo que se le acerque en cuestión de habilidad y preparación”.

Fuente: Gonzalo Soto

Nitro, Stewie2K, EliGE, Twistzz y NAF, los aliases de los integrantes de Liquid, fueron para sus fans reunidos en el United Center lo que Jordan, Pippen, Rodman, Kerr y Parish para los amantes de los Toros de Chicago de los noventa. Auténticas superestrellas que antes de cada encuentro tienen una sesión de concentración y una plática con su entrenador para definir la estrategia. En el caso de la final de Intel Extreme Masters, la dirección era muy simple: poderío absoluto.

Ence, el rival finlandés de Liquid, presume algunas victorias en torneos europeos y el interés creciente de patrocinadores. No obstante, la asimetría fue evidente desde los primeros instantes. Ronda tras ronda, Liquid eliminó con relativa facilidad a los elementos de Ence, su conocimiento de los mapas del juego y su capacidad de reacción sobrepasaba con creces a la de sus contrincantes europeos. O’Toole, narrando con la misma cadencia de una pelea de box, aceleraba el pulso de los aficionados que, cerveza en mano, gritaban cada muerte y cada punto a favor del equipo de casa. Si alguien estaba distraído, las pulseras regaladas a la entrada del evento se iluminaban de rojo cada que había una eliminación. En el mundo de los e-sports no hay lugar para las dudas.

Sentados detrás de una mesa larga y con el trofeo del torneo sobre ella, los integrantes de Liquid hablan acerca de su dominio. “Es el resultado de horas y horas de entrenamiento”, dijo Stewie2K. “Para esto trabajamos y seguiremos adelante”, mencionó EliGE, nombrado Jugador Más Valioso del torneo. “No debemos confiarnos de ningún rival”, comentó Nitro, el capitán del equipo. Las respuestas prefabricadas y típicas de otros deportes ya han encontrado su camino al mundo de los e-sports.

Lo que aún no llega es el reconocimiento universal de esta actividad como un verdadero deporte ni de sus jugadores como auténticos atletas. Ante ello, Twistzz, uno de los integrantes más nuevos de Liquid y oriundo de Canadá, tiene un mensaje para todos aquellos que pese al fenómeno global que ya son los e-sports no lo consideran un deporte real: “Nosotros no los consideramos personas reales”.