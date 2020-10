Este hombre anticipó la pandemia... y otros 99 escenarios catastróficos

Una alerta roja sonó en la Reserva Federal a mediados de marzo cuando los estadounidenses comenzaron a retirarse de los principales fondos del mercado monetario, uno de los lugares más seguros para el capital. A medida que los legisladores redujeron las tasas de interés a casi cero, rápidamente quedó claro que tendrían que ser creativos para evitar un cierre en el flujo de crédito.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y su junta llamaron a Andreas Lehnert y su equipo de 50 personas en la División de Estabilidad Financiera. Conocido como FS dentro del sistema de la Fed, este equipo comenzó en 2010 con una plantilla de solo cuatro, creado a raíz de la crisis. La división pasó gran parte de la década siguiente analizando las fragilidades del sistema financiero que podrían conducir a un colapso total en momentos de estrés. Entonces, cuando llegó el COVID-19 y los cierres generalizados de todo tipo de negocios que amenazaron con detener repentinamente el flujo de dinero, Lehnert y sus colegas estaban preparados.

“Las instrucciones que nos dio el presidente Powell fueron que el sistema está atravesando una crisis histórica mundial, por lo que la respuesta debía ser acorde”, dice Lehnert. Las órdenes de marcha fueron “bastante nítidas y claras”.

Dos días después de que la Fed recortara su tasa de referencia a casi cero en una reunión dominical convocada el 15 de marzo, se lanzó el primero de los programas que Lehnert y sus colegas habían desarrollado. A finales de mes, se había presentado la mayor parte de lo que eventualmente sumarían nueve servicios separados (programas de préstamos), que brindan respaldo para todo, desde el mercado de bonos corporativos hasta los fondos mutuos del mercado monetario y las empresas que venden valores a corto plazo para administrar su flujo de efectivo.

Los planes fueron coordinados desde una oficina improvisada que Lehnert instaló en su casa. El hombre de 51 años comienza su día alrededor de las 07:00 horas y lo termina tarde en la noche. La banda sonora del musical ‘Hamilton’ suele sonar en algún lugar de su casa mientras trabaja. Su esposa le recuerda que ventile su habitación, que le gusta mantener caliente.

La estantería de la casa de Lehnert delata su obsesión profesional con lo que podría salir mal. Ha leído sobre por qué los aviones se estrellan, por qué los accidentes de las plantas nucleares se salen de control y por qué explotó el transbordador espacial Challenger. Hay otros libros sobre plagas, muy pertinentes ahora.

Él afirma que un hilo común en los desastres es que incluso los expertos pueden perder el control de lo que está sucediendo. “No entienden dónde están cuando algo sale mal”, dice. “Tuvieron un mal proceso para comprender el comportamiento del sistema en su conjunto”.

Si bien Powell destacó en una conferencia de prensa el 16 de septiembre que el mercado laboral de EU enfrenta un largo camino hacia la recuperación, la amenaza de un colapso financiero ha retrocedido con la amplia red de seguridad del banco central. Ahora, algunos buscan las semillas de la próxima crisis.

El dinero barato alimenta la especulación de un endeudamiento excesivo y el alza de los precios de las acciones, junto con la amnesia sobre los riesgos. La última expansión fue testigo de una burbuja de bitcoin, una acumulación de apuestas apalancadas en el mercado del Tesoro y un aumento en los préstamos corporativos de alto riesgo. Powell y los otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) confían en Lehnert y el equipo de FS para mantenerse al tanto de los peligros potenciales.

“Por supuesto que monitoreamos las condiciones financieras con mucho cuidado”, dijo Powell. “Lo vemos desde todas las perspectivas. El FOMC recibe información trimestralmente “.

Ese informe, conocido internamente como Informe de Vigilancia Cuantitativa, o QS, proviene de Lehnert y su equipo. A menudo se centra en temas especiales, como estrategias particulares de fondos de cobertura, posibles debilidades entre las empresas de servicios hipotecarios, vulnerabilidades en préstamos estructurados y el riesgo de interrupción en la negociación de bonos. Debido a que el FS es relativamente pequeño, Lehnert confía en especialistas de todo el sistema de la Fed para ayudar a producir el QS.

Lehnert se basa en su lectura voraz para ayudar a imaginar lo que podría suceder. Cuando era niño, sus padres inspeccionaban su mochila por la mañana en busca de libros que pudiera estar sacando a escondidas de la casa y distraerlo de su trabajo en clase. Cuando eso no funcionó, comenzaron a esconder los libros. Un día llegaron a casa y encontraron al joven Andreas leyendo la guía telefónica.

Fue una revista, y un encabezado, lo que inspiró su elección de carrera. Sus padres trajeron a casa un número de The Economist cuando tenía 15 años. Después de leerlo de cabo a rabo, decidió convertirse en economista. Luego obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Chicago, una escuela conocida por su fe en los mercados. Tomó clases de algunos de los pensadores más influyentes del mundo, incluidos los premios Nobel Robert Lucas Jr., James Heckman y Thomas Sargent.

Lehnert también basa su experiencia en el periodo previo a la última crisis financiera, la explosión sin precedentes de préstamos hipotecarios de alto riesgo de mediados de la década de 2000, que casi derrumbó el sistema financiero mundial. Siete años después de su entrar a la Fed, Lehnert, en junio de 2005, fue elegido para hacer una presentación al FOMC sobre el mercado de la vivienda.

Un indicador de los precios acababa de subir 16 por ciento respecto al año anterior, incluso cuando la Fed comenzó a subir las tasas desde mínimos históricos. Como muchos en ese momento, argumentó que existía poco riesgo.

Después de una advertencia sobre los riesgos del mercado de vivienda, su conclusión fue: “El sistema hipotecario nacional podría doblarse, pero probablemente no se romperá, ante una gran caída en los precios de las casas”.

Eso resultó ser un fracaso para extrapolar las implicaciones de una rápida evolución del mercado hipotecario y cómo la titulización de préstamos de baja calidad podría continuar amenazando el propio sistema financiero.

“No entendíamos los mecanismos de amplificación”, reconoce Lehnert ahora, y señala que a menudo piensa en ese episodio de 2005. “Es un músculo que estamos ejercitando todo el tiempo”.

Lehnert alienta a su grupo, incluido Michael Kiley, quien anteriormente dirigió el equipo de modelos económicos de la Fed; Elizabeth Klee, experta en el sistema de pagos; y la jefa de personal Nami Mukasa, una veterana en banca de inversión, a pensar más allá del marco estándar de análisis. Él llama a la división FS un “hogar para las personas que no piensan solo en lo que tienen frente a ellos”. Y valora “pensar de forma creativa sobre los riesgos que no hemos visto o en los que no hemos trabajado”, en lugar de perseguir el movimiento del mercado del día o quedar atrapado en debates sobre si hay una burbuja en algún activo.

“Hemos pasado muchos años pensando en eventos que eran poco probables, improbables y, francamente, extraños”, señala Lehnert. Incluso hubo una breve consideración de cómo una recesión corta y aguda causada por una pandemia afectaría al sistema financiero de Estados Unidos.

“El noventa y nueve por ciento de ellos nunca se cumplieron”, dice. Hasta que una de ellas lo hizo.