Estas son las lecciones que dejó la rebelión de GameStop

Ha habido una rebelión en el mercado de valores. La batalla de GameStop, la estampida de acciones, de memes y la rabia contra Robinhood, la principal plataforma empleada para detonar la fiebre en el mercado, fueron tan paralizantes como el estallido de la burbuja puntocom, solo que ahora la acción se centró en un puñado de empresas asociadas con la cultura de los noventa, y esta vez todo subía. La comunicación en redes sociales entre los traders provocó que las acciones de GameStop, el emproblemado minorista de videojuegos, subieran hasta mil 745 por ciento desde el inicio de año. La cadena de cines AMC alcanzó su punto máximo con una ganancia del 839 por ciento; BlackBerry y Nokia, que alguna vez hicieron teléfonos populares, se dispararon 279 y 68 por ciento, respectivamente.

Las últimas dos semanas rompieron paradigmas respecto a cómo funciona Wall Street. Un administrador de dinero le dijo a Bloomberg News que GameStop era su “acción más odiada de todos los tiempos”. Además, muchos administradores de fondos de cobertura perdieron enormes sumas porque habían estado apostando a que las acciones mencionadas cayeran. Y todo el frenesí fue causado por una multitud extremadamente coordinada.

La comunicación se dio, especialmente, en un chat de Reddit frecuentemente vulgar, llamado WallStreetBets (WSB), donde los usuarios hablan sobre acciones y se unen para tratar de mover los precios. Tiene su propio lenguaje: ‘stonks’ para acciones y ‘tendies’ para ganancias. Muchos en WSB no compran acciones directamente, sino opciones, lo que les permite tomar grandes posiciones por una cantidad pequeña de dinero, una forma de apalancamiento que amplifica las ganancias y los riesgos potenciales. También les gusta ir tras los llamados ‘cortos’, inversores que apuestan contra las acciones. La idea es que al hacer subir una acción, la multitud de WSB puede ‘exprimir’ a los cortos para protegerse comprando las acciones ellos mismos, desencadenando una espiral ascendente (temporal).

La campaña de WSB para GameStop ganó fuerza desde el principio con un caso de inversión realizado por un usuario llamado DeepF --- ingValue, quien, en la vida real, informó Reuters, es un analista financiero que solía trabajar en una compañía de seguros. Como muchos movimientos que han surgido de las redes sociales, observó el escritor de medios y tecnología de The New York Times, John Herrman, lo de GameStop fue una especie de bromak, hasta que no lo fue.

También se volvió político, de formas que han sido difíciles de entender en el calor del momento. ¿Qué más reuniría a gente como Elon Musk y la representante progresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez? El 28 de enero, Robinhood Markets, la plataforma de negociación sin comisiones que ha sido la puerta de entrada al mercado para muchos inversores jóvenes, restringió las compras de GameStop y otras acciones populares en Reddit.

“Esto es inaceptable”, tuiteó la legisladora y pidió audiencias para saber por qué los inversores minoristas fueron bloqueados “mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente con acciones como mejor les parezca”.

Robinhood dijo que tuvo que interrumpir las compras temporalmente porque la abrumadora demanda de esas acciones volátiles estaba provocando requerimientos de liquidez mayores. La plataforma levantó las restricciones después de recaudar furiosamente más dinero. “No queríamos impedir que la gente comprara acciones, y ciertamente no estábamos tratando de ayudar a los fondos de cobertura”, dijo la compañía en un correo electrónico a los clientes. Fue un mal momento para una empresa cuya misión es “democratizar las finanzas”.

La redada de GameStop mostró lo que podían hacer herramientas como esa. Pero esta rebelión difícilmente fue una revolución. Digámoslo claramente: muchos pequeños inversores que se lanzan a GameStop y otras acciones van a sufrir graves daños. Algunos ya lo han sentido. Si alguien compró GameStop en su punto máximo, su valor cayó hasta 73 por ciento al 3 de febrero.

Antes de GameStop, la cultura de las finanzas ya estaba entrando en su última fase imperial, extendiéndose más allá de los profesionales y hacia la conciencia de los ahorradores comunes y los trabajadores por primera vez desde el colapso inmobiliario de 2008. En el interregno entre esa crisis y la pandemia, la mayoría de la gente estaba feliz de ignorar los mercados incluso mientras subían.

Las circunstancias cambiaron en 2020. La pandemia y el puro aburrimiento del confinamiento, el entusiasmo por las nuevas tecnologías, el libre comercio de acciones, todo eso y más comenzó a atraer a la gente. A los mercados les va lo suficientemente bien como para que las personas empiecen a prestar atención, a hablar de ello y a experimentar con la inversión (los mercados alcistas de las décadas de 1960 y 1990 dieron origen a varios clubes de inversión). Esa demanda ayuda a impulsar los precios, los inversores se vuelven más confiados y más personas todavía prestan atención al mercado.

GameStop puede haber dejado en dificultades a los fondos de cobertura con posiciones en corto, pero la popularización de los mercados funciona maravillosamente para la industria financiera. El dinero serio en las finanzas proviene de lo opuesto al cortocircuito: las apuestas ‘largas’ de que los precios seguirán subiendo. La disposición a invertir es lo que alimenta las ganancias que obtienen los bancos al ayudar a las empresas a vender sus acciones.

Es la apuesta larga la que vende fondos mutuos, ETF y aplicaciones de comercio de criptomonedas. Y es la emoción de la apuesta larga lo que ayuda a separar a los inversores cotidianos de su dinero y llevarlo a los bolsillos de la horda de intermediarios de Wall Street.

Hay un florecimiento de productos y estructuras financieras complicadas diseñadas para durar mucho. Por ejemplo, hay empresas de adquisición de propósito especial, o SPAC, que recaudaron más dinero de los inversores en 2020 que en todos los años anteriores juntos. También conocidos como cheques en blanco, son empresas públicas que no tienen otro fin excepto comprar otro negocio. A veces encuentran uno que está lo suficientemente caliente, como Virgin Galactic Holdings o DraftKings, que el precio se dispara a la luna. El maestro del SPAC detrás del acuerdo de Virgin, Chamath Palihapitiya, ha sido franco en su apoyo a los usuarios de Reddit. “En lugar de tener ‘cenas de ideas’ o conversaciones en voz baja entre fondos de cobertura en los Hamptons, estos chicos tienen el coraje de hacerlo de manera transparente en un foro”, dijo a la cadena estadounidense CNBC.

Los acuerdos con cheques en blanco son complejos y no es fácil averiguar qué obtiene un accionista ordinario de ellos. Ese es uno de los sellos distintivos de los tiempos exuberantes: las nuevas inversiones exigen curvas de aprendizaje cada vez más pronunciadas, porque los inversores más confiados y curiosos están dispuestos a soportar las dificultades, o al menos pasarlas por alto. Sobre los SPAC, basta decir lo siguiente: son buenos negocios para las personas que los inician, que salen con muchas acciones adquiridas a bajo precio en una empresa pública. Tienden a funcionar peor para los inversores que compran después de la oferta pública inicial y se mantienen después de una fusión. En promedio, esos inversionistas han perdido dinero, según un documento de trabajo de los profesores de derecho Michael Klausner y Michael Ohlrogge y la consultora Emily Ruan.

Por supuesto, algunos promotores de SPAC pueden ser hábiles para encontrar grandes ofertas y ayudar a crecer a las empresas que adquieren. Pero es probable que las combinaciones de SPAC se vuelvan cada vez menos atractivas a medida que avanza el mercado alcista. WeWork, cuya oferta inicial se desató espectacularmente el año pasado, ahora está buscando salir a bolsa a través de una fusión con una SPAC, según Bloomberg News.

Hay algo aún más mundano: el retorno de la gestión activa de fondos. Según los índices S&P y Dow Jones, la mayoría de los fondos de acciones estadounidenses que se ubicaron en la mitad superior de los retornos desde junio de 2010 a junio de 2015 no lograron replicar esa hazaña en los siguientes cinco años. De hecho, era más probable que un fondo cerrara o cambiara su estilo de inversión, probablemente un signo de derrota, que permanecer en la mitad superior.

Esas probabilidades largas persuadieron a mucha gente a ceñirse a los fondos indexados, que tienden a vencer a los gerentes activos y se han vuelto tan baratos que hay que entrecerrar los ojos para ver la proporción de gastos. Durante años, este dinero pasivo fue la principal fuente de entrada de activos en la industria de fondos. Sin embargo, ahora las estrellas están de regreso, esta vez lideradas por Cathie Wood, quien invirtió sus fondos cotizados en Tesla, acciones de Internet e incluso algo de Bitcoin. Puedes comprar camisetas con su foto y las palabras “In Cathie We Trust” en Etsy. En comparación con los viejos tiempos de dominio de los fondos activos, sus fondos son menos costosos, pero aún son muchas veces más caros de lo que puede ser la indexación.

A Wood le está yendo increíblemente bien, y básicamente ha sido así desde 2017 (durante los últimos cinco años, su fondo principal ha superado al poderoso S&P 500 en unos 40 puntos porcentuales anuales). Pero a su paso existe una nueva ola de ETF gestionados activamente. ¿Quién sabe cuáles de estos fondos resultarán ganadores en los próximos cinco años?

El aumento de las criptomonedas se ha beneficiado de algunas de las mismas dinámicas caprichosas. Varios defensores de bitcoin y otras criptomonedas han tuiteado su solidaridad con los inversionistas de Reddit contra Wall Street. Los administradores de dinero profesionales que aparecen en televisión para elogiar las virtudes del bitcoin que acaban de comprar son ahora una vista familiar. Los habitantes de WSB son lo suficientemente francos como para decir que están “bombeando” sus acciones favoritas.

Toma la complejidad de los SPACl, multiplícala por 100 y tendrás mercados de criptomonedas. Sí, el uso de blockchain significa que, en cierto sentido, todo lo relacionado con bitcoin está a la vista. Pero primero, disfruta aprendiendo qué es blockchain. Lee sobre Satoshi Nakamoto, la minería de bitcoin, la reducción a la mitad y las bifurcaciones. Nuevamente, ahora hay mucho apetito por aprender o pasar por alto estos nuevos conceptos financieros. Aun así, podrías pasar semanas aprendiendo la mecánica y salir sin una respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿Cómo le doy valor a esto? ¿Y cuáles son las fuerzas que impulsan la demanda en los mercados de criptomonedas: ¿una red de intercambios regulados, plataformas de negociación en el extranjero y algunas empresas muy turbias? ¿Cuánto son los altibajos de bitcoin el resultado de la manipulación de los grandes inversores que controlan la gran mayoría de los tokens?

Robinhood es un intermediario distinto. A diferencia de gran parte de Wall Street, Robinhood no gana dinero al interponerse entre una persona y el mercado y cobrar una tarifa alta. Pero sigue siendo un intermediario, en este caso, uno tal vez psicológico. Se interpone entre la persona y el mercado con un software divertido. Una portavoz de Robinhood afirma que diseñaron su aplicación para hacer que la inversión sea “más familiar y menos abrumadora” para alentar a las personas a “tomar el control de sus finanzas”.

Annie Massa y Sarah Ponczek explicaron recientemente en un artículo de Bloomberg Businessweek que Robinhood obtiene la mayor parte de sus ingresos de una práctica común de la industria llamada pago por flujo de pedidos. Es decir, cuando compra o vende una acción o una opción, envían la orden para que la ejecute una empresa comercial externa que paga a Robinhood. Estas empresas pagan porque pueden obtener pequeñas ganancias sobre los ‘márgenes’ entre lo que los compradores están dispuestos a pagar y lo que los vendedores están dispuestos a tomar por un valor. Estas pequeñas ganancias se suman cuando las operaciones se realizan por millones, y cuantas más operaciones hay, mejor es para estos creadores de mercado. Realmente no les importa si está hacia arriba o hacia abajo.

Entonces, la pelea por GameStop fue en parte solo una lucha entre diferentes partes del establishment de Wall Street. Los cortos se redujeron, pero algunas firmas gigantes de comercio de alta velocidad detrás de escena sin duda lo hicieron bastante bien como resultado de todo el comercio minorista y la volatilidad. “No es David contra Goliat”, escribió Alexis Goldstein en su boletín Markets Weekly. “Es Goliat contra Goliat, con David como una hoja de parra”.

Y todo el tiempo, los profesionales, tanto a largo como a corto plazo, han estado siguiendo las señales de los traders minoristas y han tratado de adelantarse —o fomentar— el impulso. La senadora Elizabeth Warren, una demócrata de Massachusetts, dijo en CNN que aún no está claro qué estaba moviendo realmente las acciones de GameStop y que probablemente había “mucho dinero en ambos lados”. Pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de EU que investigue la posible manipulación de acciones.

Toda esta frenética actividad inversora podría ser motivo de optimismo si pareciera estar relacionada con una economía más saludable. Pero el mercado de valores y los precios de los activos han estado inflando y enriqueciendo a los más acaudalados del mundo, incluso cuando la mayoría de la gente ha enfrentado una mayor inestabilidad laboral y un lento crecimiento salarial. Hasta ahora, el repentino entusiasmo por las acciones de GameStop no ha hecho mucho por la empresa en sí y mucho menos por los empleados detrás de los mostradores.

Un precio de acción más alto podría ser una oportunidad para vender más acciones y obtener algo de efectivo para reinvertir en el negocio de la empresa.

Algunas otras acciones de memes populares, como American Airlines y AMC Entertainment Holdings, han tomado medidas para vender nuevas acciones, informó Bloomberg. GameStop aún puede intentar algo así, pero podría ser complicado ingresar a un mercado donde las acciones cuestan 65 dólares un día, 347 unos días después y 90 unos días después de eso.

Como ha señalado Henwood, el escritor de Jacobin, sorprendentemente poco de lo que sucede en el mercado de valores se trata de recaudar dinero para que las empresas realicen inversiones productivas en el mundo real. Antes de la pandemia, las corporaciones parecían carentes de ideas sobre qué hacer con su efectivo y, a menudo, se lo entregaban a sus accionistas. Quizás han estado analizando a los hogares estadounidenses con dificultades financieras y concluyeron que no hay suficiente demanda para impulsar el crecimiento.

Un momento revelador en la Batalla de GameStop fue revelado por el veterano administrador de fondos de cobertura Leon Cooperman en una entrevista en CNBC. “La razón por la que el mercado está haciendo lo que está haciendo”, dijo, “es que la gente está sentada en casa recibiendo sus cheques del gobierno, básicamente negociando sin comisiones ni tasas de interés”. Mucha gente en Wall Street cree que el auge del comercio minorista ha sido impulsado por el estímulo pandémico y los cheques de desempleo que caen en las cuentas de Robinhood. Algo de eso ha sucedido, no hay duda: se habla mucho en WSB sobre cómo gastar el ‘estímulo’. Pero una mayor parte del dinero se ha destinado a comprar alimentos, cubrir el alquiler y pagar deudas.

Ha habido mucho dinero barato flotando en la última década, gracias a las bajas tasas de interés y la política de la Reserva Federal. Gran parte de eso se ha invertido en activos financieros, aumentando la riqueza de quienes los poseen. Cooperman, para ser justos, ve el problema allí: “El 80 por ciento de las acciones es propiedad del 20 por ciento de la gente”, dijo (la realidad es más extrema que eso, con el 10 por ciento más rico con el 84 por ciento de la riqueza accionaria, según el economista Edward Wolff). No, no se puede eliminar así la desigualdad económica. Pero uno de los muchos cambios provocados por la pandemia es que ha demostrado cómo el gasto gubernamental agresivo para poner dinero en efectivo en los bolsillos de los estadounidenses comunes puede hacer mucho bien. ¿Qué pasaría si hubiera una economía en la que los hogares dependieran menos de la riqueza proveniente de los propietarios de activos? Eso sería algo por lo que Wall Street estaría nervioso.

También lee: Demandan a una de las ‘mentes maestras’ detrás del frenesí GameStop

Este texto es parte del especial de la revista Bloomberg Businessweek México de 'Un mercado muy libre'. Consulta aquí la edición fast de este número