En la 'competencia' para obtener la vacuna contra el COVID-19, Oxford quiere ser el 'número uno'

En abril, los tres niños de Sarah Gilbert, trillizos de 21 años que estudiaban bioquímica, decidieron participar en un ensayo para una vacuna experimental contra el COVID-19.

Fue la vacuna de su madre, ella dirige el equipo de la Universidad de Oxford que la desarrolló, pero no hubo una gran conversación familiar.

"Realmente no lo discutimos porque no estaba mucho en casa en ese momento", me dijo Gilbert recientemente. Ella había estado trabajando todo el día, como lo hace uno mientras trataba de poner fin a una pandemia, y en cualquier caso no estaba preocupada por sus hijos.

"Conocemos el perfil de eventos adversos y sabemos la dosis a usar, porque ya lo hemos hecho muchas veces antes", afirma. "Obviamente estamos haciendo pruebas de seguridad, pero no nos preocupa".

Con la seguridad baja en su lista de preocupaciones (sus trillizos están bien), Gilbert se enfoca en determinar rápidamente qué tan efectiva será la vacuna y cómo se hará.

En abril, Oxford llegó a un acuerdo con el gigante farmacéutico británico AstraZeneca para encabezar la fabricación y distribución global y ayudar a realizar más pruebas en todo el mundo. La compañía acordó vender la vacuna sin fines de lucro durante la crisis si resulta efectiva y ha establecido acuerdos con múltiples fabricantes para producir más de 2 mil millones de dosis.

Gilbert ha estado en toda la prensa británica, pero parece considerar la atención pública como una distracción. Durante más de dos décadas trabajó de forma anónima, desarrollando vacunas y, al mismo tiempo, produciendo solicitudes de subvenciones sin fin. Rara vez se discutió su investigación fuera de los círculos científicos.

Ahora lidera uno de los candidatos a vacunas más avanzados y de más alto perfil contra el COVID-19 , con ensayos de fase III, o etapa final, que involucran a miles de personas en Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y, pronto, Estados Unidos. El dinero ya no es una lucha.

A finales de abril, al procesar un proceso que normalmente lleva unos cinco años en menos de cuatro meses, Gilbert y sus colegas del Instituto Jenner de Oxford comenzaron un ensayo en humanos con mil 100 personas.

Cuando Gilbert testificó ante un comité parlamentario a principios de julio, un miembro comparó su esfuerzo por ir a un cobertizo y salir con un motor a reacción.

El equipo de Gilbert ha superado a otros contendientes de vacunas hasta el punto de que probablemente termine de vacunar a los sujetos en su gran ensayo de eficacia de 10 mil personas antes de que otros candidatos incluso comiencen a realizar pruebas en esa escala, indicó Kate Bingham, presidenta del Grupo de trabajo de vacunas del Gobierno de Reino Unido, al comité parlamentario. a principios de julio. "Ella está muy por delante del mundo", afirmó Bingham. "Es la vacuna más avanzada en cualquier lugar".

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU (NIAID), ha emitido una nota de precaución sobre el estatus de 'favorito' de Oxford. "Debes tener cuidado si estás liderando temporalmente el camino frente a tener una vacuna que realmente va a funcionar", comentó recientemente a la BBC.

La mayoría de las vacunas en desarrollo no tienen licencia. A diferencia de los medicamentos para tratar enfermedades, las vacunas se administran a personas sanas para prevenir enfermedades, lo que significa que los reguladores establecen un alto estándar para la aprobación y, por lo general, desean ver los datos de seguridad de varios años.

En la pandemia de COVID-19, aún no está claro qué reguladores aceptarán como prueba de una vacuna exitosa y segura.

La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense ha indicado que una vacuna debería ser 50 por ciento más efectiva que un placebo para ser aprobada y debería mostrar más evidencia que los análisis de sangre que indican una respuesta inmune. Los reguladores de otros países no han explicado qué sería aceptable.

Gilbert ha expresado una notable confianza en sus posibilidades, diciendo que la vacuna de Oxford tiene 80 por ciento de probabilidad de ser efectiva para evitar que las personas que están expuestas al nuevo coronavirus desarrollen la enfermedad. Ella ha expresado que podría saberse en septiembre.

Cuando los parlamentarios le preguntaron a principios de julio si el mundo tendría que luchar durante el invierno sin una vacuna, Gilbert expuso: "Espero que podamos mejorar esos plazos y acudir a su rescate".

Gilbert, que tiene 58 años, tiene el comportamiento grave e hipereficiente que esperarías de alguien que podría estar en la cúspide de un gran avance y no tiene un minuto de sobra.

Cuando la llamé por primera vez a principios de marzo, terminó abruptamente la conversación después de 10 minutos para hablar con alguien sobre el proceso técnico de fabricación de la vacuna. Hubiera sido una locura ofenderse.

Gilbert precisa que se despierta alrededor de las 4:00 horas la mayoría de los días "con muchas preguntas en mi cabeza", trabaja desde su casa durante unas horas, luego monta su bicicleta al instituto, donde trabaja hasta la noche. El equipo de Oxford era solo un puñado de personas en enero: ahora comprende de aproximadamente 250 integrantes.

La vacuna es un tipo de vector viral basado en años de investigación de Gilbert y Adrian Hill, el jefe del Instituto Jenner. Las vacunas tradicionales se hacen con una forma debilitada o inactiva del germen que causa que la infección estimule una respuesta inmune. Esas no son fáciles de desarrollar y producir rápidamente.

El equipo de Oxford ha desarrollado una tecnología que puede acelerar el proceso mediante el uso de un virus inofensivo como una especie de 'caballo de Troya' para transportar el material genético de un patógeno a las células para generar una respuesta inmune.

En el caso del COVID-19, Gilbert tomó un adenovirus de chimpancé (un virus del resfriado común) e insertó material genético de la proteína de la superficie del virus SARS-COV-2 como una forma de engañar al sistema inmunitario para que se defienda.

La plataforma de adenovirus del chimpancé estimula tanto los anticuerpos como los altos niveles de células T asesinas, un tipo de glóbulo blanco que ayuda al sistema inmunitario a destruir la infección.

El enfoque de Gilbert es similar a una vacuna de vector viral desarrollada por la compañía china CanSino Biologics. Esa está en ensayos de fase II en humanos.

La diferencia entre los dos es pequeña pero puede ser crucial: CanSino utiliza un vector basado en un adenovirus humano con el que muchas personas ya han sido infectadas.

Las primeras pruebas mostraron que las personas con anticuerpos preexistentes al adenovirus neutralizaron la vacuna antes de que pudiera provocar una fuerte respuesta inmune al SARS COV-2: el 'caballo de Troya' se destruye antes de que las tropas puedan salir.

Johnson & Johnson está desarrollando una vacuna similar basada en un adenovirus humano; comenzará ensayos en humanos en la segunda quincena de julio. Todas estas vacunas cuyo punto en común es el adenovirus tienen una ventaja sobre otros candidatos: solo necesitan mantenerse refrigeradas en lugar de congeladas, lo que facilita su distribución en todo el mundo.

Una vacuna exitosa probablemente no será 100 por ciento efectiva, sin importar quién gane la carrera, y el éxito puede tener diferentes definiciones.

No todas las vacunas producen lo que se llama inmunidad esterilizante, en la cual el cuerpo produce anticuerpos neutralizantes que impiden que un virus ingrese a las células. Algunas vacunas no previenen la infección pero activan el sistema inmune para proteger contra la enfermedad.

La vacuna contra la polio de Jonas Salk no detiene la infección, pero previene la enfermedad que paralizó a millones. Le pregunté a Gilbert cuál sería su definición de una vacuna exitosa, pero no se extrañaría en detalles.

"Necesitamos una vacuna con un alto nivel de eficacia contra la enfermedad, que también tiene un impacto significativo en la transmisión del virus", afirmó.

El equipo de Oxford probablemente no estaría tan lejos con su vacuna para el COVID-19 si no hubiera sido por otro patógeno mortal que amenazara con causar una pandemia: el ébola.

En 2014, el Instituto Jenner dirigió el primer ensayo de una vacuna contra el ébola, ideada por GlaxoSmithKline , como parte de una respuesta rápida a un brote que se propagó por Guinea, Liberia y Sierra Leona. El brote terminó antes de que pudieran terminar.

(Merck & Co. llegó primero para probar su vacuna experimental mientras los casos aún se estaban extendiendo en Guinea en 2015 y obtuvieron aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y Europa a fines del año pasado).

Esa experiencia le enseñó al equipo de Oxford sobre la importancia de la velocidad. "Estuvimos terriblemente conscientes durante todo el proceso, que una semana, de una forma u otra, podría marcar la diferencia", destaca Hill. "Todavía podría".

A raíz del brote de ébola, Gilbert respondió a un llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los investigadores formularan métodos para responder rápidamente a un grupo de patógenos emergentes. Significaba tener un plan para la "Enfermedad X", ese patógeno desconocido pero inevitable que acecha a la vuelta de la esquina.

Antes de que el COVID-19 se presentara como el escenario de la pesadilla 'Enfermedad X', Gilbert comenzó a trabajar en el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés), otro coronavirus que causa neumonía y había amenazado con provocar una crisis de salud global.

Surgió por primera vez en 2012 en Arabia Saudita, pero un brote no ocurrió hasta 2014. MERS es mucho más mortal que el COVID-19; ha matado a aproximadamente un tercio de los infectados.

Gilbert trabajó en una vacuna contra el MERS utilizando el adenovirus del chimpancé, en este caso fusionado con el material genético del virus estudiado. Ella viajó a Arabia Saudita en noviembre de 2015 para una conferencia con los principales vacunólogos, con la esperanza de que resulte en financiación. No lo hizo.

Ella y Hill tenían subvenciones del Gobierno para desarrollar una serie de vacunas, pero eso podría llevarlas solo hasta cierto punto, y en 2016 crearon una compañía privada llamada Vaccitech. Luego recaudó más de 30 millones de libras esterlinas (37.8 millones de dólares) de Google Ventures (ahora GV), Sequoia Capital China y Oxford Sciences Innovation, un fondo de capital de riesgo creado para comercializar la investigación científica que sale de Oxford.

La compañía posee los derechos de varias vacunas que Gilbert y Hill están desarrollando utilizando la plataforma de adenovirus de chimpancé, incluida una prometedora terapia contra el cáncer de próstata.

La financiación de capital riesgo, junto con algo de dinero del Gobierno, les ayudó a ajustar el programa de vectores virales y llevar la vacuna contra el MERS a un pequeño ensayo de seguridad con 24 personas en 2018. Los sujetos se dividieron en tres grupos que recibieron dosis bajas, intermedias y altas.

Los resultados, publicados en abril de este año, mostraron que la vacuna era segura y producía una respuesta inmune que persistió durante un año. Produjo altos niveles de células T, pero solo el 44 por ciento de las personas que recibieron la dosis más alta generaron anticuerpos neutralizantes. Eso planteó la cuestión de si podrían ser necesarias dos dosis.

El estudio de seguridad MERS no pudo probar si la combinación de células T y anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna funcionó para prevenir la enfermedad, porque era demasiado pequeña y tuvo lugar en Reino Unido, que ha tenido solo un puñado de casos de MERS desde 2012. En diciembre de 2019, solo unas pocas semanas antes de que surgiera el nuevo coronavirus en Wuhan, China, el equipo de Gilbert comenzó un segundo ensayo para la vacuna MERS en Arabia Saudita, donde se han reportado la mayoría de los casos del mundo.

Incluso ahí, solo se informan alrededor de 200 casos de MERS anualmente, por lo que probar que la vacuna funciona podría llevar muchos meses.

El trabajo le dio a Gilbert un buen comienzo cuando surgió el COVID-19. "La proteína de pico de MERS comparte una similitud de 40 a 50 por ciento con el pico de SARS-COV-2", dice Naif Alharbi, un científico saudí que estudió con Gilbert en Oxford y está llevando a cabo los ensayos de la vacuna MERS en Riad.

“Sabemos que el adenovirus del chimpancé es seguro en humanos, y se ha probado en humanos con el pico MERS. Dadas las similitudes, la única pregunta con la vacuna Covid-19 es si va a ser protectora o no".

"El estudio MERS fue absolutamente crítico", precisa Tom Evans, director científico de Vaccitech. “Podríamos decir, 'OK, podemos comenzar mañana'. No tenemos que hacer 10 variedades diferentes de esto. Sabíamos que podía fabricarse. Sabíamos que era inmunogénico en humanos ".

Cuando escuchó por primera vez sobre los casos de neumonía en China durante el Año Nuevo, Gilbert no estaba segura de qué tan rápido se propagaría. "No sabíamos qué era desde el principio", precisa. "Estaba hablando con colegas pensando, sí, tan pronto como salga la secuencia, haremos algo; lo probaremos en ratones; mostraremos lo que podemos hacer". Tan pronto como los científicos chinos publicaron la secuencia genética del nuevo coronavirus el 10 de enero, Gilbert se puso a trabajar.

Oxford tenía una ventaja inusual para una institución académica: su propia instalación de fabricación de vacunas, en la que podía fabricar rápidamente la inyección para la primera fase de ensayos en humanos.

Gilbert hizo los arreglos para que el próximo lote más grande viniera de la compañía farmacéutica italiana Advent, y persuadió a la universidad para que suscribiera el contrato hasta que pudiera obtener más fondos. El 17 de febrero, su equipo comenzó a inyectar ratones con la vacuna. Para acelerar un proceso que normalmente lleva meses, estaba realizando varios pasos a la vez: probar en animales, solicitar a los reguladores para ensayos en humanos y hablar con los fabricantes.

"Su nivel de conocimiento de los detalles es extraordinario", afirma Andrew McLean, quien trabajó con ella durante años como inversionista y miembro de la junta de Vaccitech. "Es muy inusual que un científico conozca las partes prácticas de la fabricación de un medicamento y pueda hablar con los fabricantes de manera directa".

Pero a principios de marzo, Gilbert todavía estaba buscando dinero. "Si no tenemos el dinero ahora, no podemos fabricar la vacuna ahora y no podemos hacer los ensayos", me mencionó en ese momento. "Necesitábamos el dinero hace un mes". Obtuvo una pequeña donación de la Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias , o CEPI, una fundación establecida en 2017 con fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, los gobiernos de Noruega e India, y Wellcome Trust, una firma con sede en Londres. Fue suficiente para mantenerlos en marcha.

Alrededor de este tiempo, hubo un debate dentro del Instituto Jenner sobre si ir directamente a los ensayos en humanos o esperar hasta obtener los resultados de un estudio de su vacuna en nueve monos rhesus en los Laboratorios Rocky Mountain en Montana, parte del NIAID.

Sabían que en las pruebas de una vacuna contra el primer virus del SARS, que causó una epidemia en Asia entre 2002 y 2003, algunos animales vacunados se enfermaron más gravemente después de ser expuestos al virus que los no vacunados. El fenómeno se conoce como mejora dependiente de anticuerpos, o ADE.

Los científicos de todo el mundo estaban preocupados de que pudiera volver a ocurrir con una vacuna contra el SARS-COV-2, y el equipo de Oxford quería probarlo en monos para descartarlo.

Pero el tiempo era esencial: la gente se estaba muriendo de COVID-19, y esperar los resultados del mono significaría perder semanas cruciales.

"Estábamos haciendo ese experimento con monos por seguridad y para convencer a los pesimistas de que la vacuna sería segura después de la infección", comenta Hill. "La gran pregunta era, cuando tienes una vacuna disponible y tienes a la gente lista para ir, ¿esperas a que los resultados de los monos los vacunen?"

Decidieron ir a lo seguro y esperar mientras seguían adelante con la planificación de las pruebas, la fabricación y la búsqueda de más dinero. El 23 de marzo, el mismo día en que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ordenó el cierre del país, el Gobierno anunció una subvención de 2.2 millones de libras esterlinas al equipo de Gilbert para apoyar las pruebas y la fabricación.

Su colega, Sandy Douglas, recibió 400 mil libras esterlinas para descubrir cómo acelerar el proceso de fabricación a una escala de un millón de dosis.

Durante la búsqueda de dinero, Bill Gates empujó a Gilbert y Hill a asociarse con una gran compañía farmacéutica, y como fundador de CEPI tuvo influencia. "Fuimos a Oxford y dijimos que estás haciendo un trabajo brillante", recordó Gates en una llamada con periodistas a principios de junio. "Realmente necesitas formar un equipo, y les dijimos una lista de personas para ir a hablar".

El equipo de Oxford inicialmente se mostró reacio, indica Hill, porque habían realizado muchas pruebas por su cuenta. "Contra lo que luchamos todo el tiempo es la percepción de los financiadores de que no podemos hacer esto", explica.

Mantuvieron conversaciones con varios socios potenciales, a quienes no quiso nombrar, y les hicieron dos preguntas: ¿cuánto pueden fabricar y cuándo? "No respondieron ninguna de esas preguntas, sin importar cuántas veces preguntamos", recuerda Hill.

AstraZeneca era diferente. A principios de abril, Mene Pangalos, directora de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos de la compañía, había estado escuchando cosas positivas sobre el trabajo de Oxford.

Aunque AstraZeneca no es un jugador importante en las vacunas (produce una vacuna en aerosol para la gripe nasal pero nada más), pensó que valía la pena llamar a John Bell, un inmunólogo y profesor que dirige la estrategia de investigación médica de la universidad, para obtener más información. "Parecía que necesitaban un compañero", recuerda Pangalos. “Llamé a John y le dije: '¿Estás interesado en trabajar con nosotros en esto? Porque creemos que podemos ayudar".

Pangalos negoció el acuerdo de asociación con Bell y el resto del equipo de Oxford en aproximadamente diez días a través de una serie de llamadas de Zoom, con Gilbert guiando a todos a través de los datos. AstraZeneca acordó ser responsable de la distribución y fabricación a nivel mundial.

Después de que se anunció el acuerdo a fines de abril, se produjeron grandes sumas de dinero cuando Pascal Soriot, el director ejecutivo de AstraZeneca, se comprometió a hacer que la vacuna esté disponible a solo "unos pocos dólares" por dosis.

El Gobierno británico dio 65 millones de libras esterlinas para acelerar el trabajo y asegurar 30 millones de dosis para el Reino Unido en septiembre como parte de un acuerdo para hacer 100 millones en total, con algunos reservados para los países en desarrollo.

Días después, AstraZeneca anunció un acuerdo de mil 200 millones de dólares con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de Estados Unidos (Barda) para desarrollar y producir 300 millones de dosis, uno de los mayores acuerdos que la agencia ha anunciado.

AstraZeneca trabajará con los Institutos Nacionales de Salud para evaluarlo en 30 mil personas en EU, ejercicio programado para comenzar en agosto. Más tarde, la compañía llegó a un acuerdo de licencia con el Instituto de Suero de India para producir mil millones de dosis para países en desarrollo y de ingresos medios.

Debido a la presión política esperada, cualquier país con un papel en la producción de una vacuna podría actuar para asegurar las dosis para su propia población, AstraZeneca está estableciendo cadenas de suministro independientes dentro de los países para evitar demoras en las fronteras nacionales.

Como el acuerdo de AstraZeneca se estaba finalizando a mediados de abril, los resultados del estudio de los monos llegaron de Montana. "No fue prometedor, fue fantástico", indica Hill. "No solo los monos estaban bien, sino que como beneficio adicional vimos cierta protección".

Habían vacunado a seis monos y luego, 28 días después, los expusieron a una dosis masiva de SARS-CoV-2 a través de múltiples rutas: ojos, boca, nariz y tráquea, para exponer los pulmones. Era mucho más de lo que una persona podría encontrar en el transporte público o incluso en una sala destinada para atender COVID-19. Después de la exposición, los animales no mostraron signos de neumonía en sus pulmones. Según todos los indicios, se sintieron bien.

Los hisopos nasales, sin embargo, mostraron que todavía tenían el virus, lo que significa que podrían infectar a otros. El objetivo del estudio fue determinar la seguridad, no la eficacia. Por lo tanto, se alentó al equipo de Jenner a ver que proporcionaba cierta protección frente a una dosis abrumadora del virus. El día después de que llegaron los resultados preliminares, un equipo encabezado por Andrew Pollard, un colega de Gilbert que dirige los ensayos clínicos, comenzó a inyectar personas.

Cuando se publicaron los resultados completos de los ensayos con monos a mediados de mayo, los críticos se abalanzaron y vieron los resultados como débiles. William Haseltine, exprofesor de la Facultad de Medicina de Harvard que pasó años investigando el VIH, escribió un artículo en Forbes argumentando que la vacuna de Oxford parecía ser solo parcialmente protectora, porque no generaba altos niveles de anticuerpos neutralizantes, que defienden las células contra la infección

“¿Qué sucede cuando tienes una vacuna con personas que corren con virus saliendo de sus narices? Cualquiera que no esté vacunado o que no esté bien vacunado se infectará ”, me precisó Haseltine en una llamada de Zoom. "Supongo que la vacuna de Oxford no será lo suficientemente poderosa para las personas mayores, por lo que tendrán que aumentarla, y aumentarla puede tener efectos secundarios".

El 14 de julio, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer los resultados del ensayo de seguridad de otra vacuna candidata, de Moderna. Las acciones de la compañía aumentaron bruscamente ante la noticia de que la vacuna producía anticuerpos neutralizantes en todos los pacientes. (También produjo efectos secundarios en algunos).

La vacuna de Moderna, producida usando una técnica llamada ARN mensajero, entrará en ensayos de etapa tardía a fines de julio.

El equipo Oxford-AstraZeneca argumenta que no es realista esperar muestras nasales claras de los monos después de recibir una dosis enorme por la nariz. "No necesita curarlo del SARS-CoV-2", comenta Pangalos, de AstraZeneca. “No sé si eliminaremos por completo el desprendimiento o las personas que serán infecciosas, si curaremos a las personas por completo o si simplemente atenuaremos la enfermedad. Queremos una vacuna para evitar que las personas vayan al hospital y mueran. Si puedes hacer eso, creo que la gente estará muy feliz. La neutralización de los anticuerpos es una de las cosas que verás, pero la respuesta de las células T será importante ".

Hill expone lo mismo: el enfoque de Haseltine en neutralizar anticuerpos está fuera de lugar. Dejando a un lado los debates científicos, estaba empezando a sentir una rivalidad entre Harvard, Oxford, Estados Unidos y Reino Unido.

"Es más sencillo medir los anticuerpos. Es menos costoso, la gente lo hace todo el tiempo. Pero a menudo los anticuerpos son un sustituto del número de células T", dice Hill. "Nadie sabe en el SARS, en el MERS y en COVID-19 la importancia relativa de esos dos".

Una serie de investigaciones recientes ha demostrado que las células T pueden desempeñar un papel importante en las respuestas al SARS-COV-2. Pero la única forma de conocer los niveles más efectivos, o títulos, de anticuerpos y células T es probar la vacuna en personas donde circula el virus.

"Nadie sabe qué tan fuerte debe ser la respuesta inmune para lograr protección en personas de cualquier edad", informa Gilbert.

"Si obtenemos una fuerte respuesta de las células T, no necesitamos un título de anticuerpos neutralizantes tan alto para lograr la protección. Los dos 'brazos' de la respuesta inmune trabajan juntos para brindar una mejor protección".

El equipo del Instituto Jenner está tomando muestras de sangre de personas en los ensayos que comenzaron a fines de abril y mayo en el Reino Unido para medir los anticuerpos y las respuestas de las células T varias semanas después de la vacunación, pero los resultados de la sangre no pueden probar que prevenga la enfermedad.

Es un juego de números: Están buscando muy pocos casos de COVID-19 en personas que recibieron la vacuna, y un número significativamente mayor en un grupo de control de personas que no la recibieron.

"Cuanto mejor sea la vacuna, más rápido obtendrá un resultado y menor será el número que necesita", dice Hill. Si alcanzan, digamos, 20 casos en el grupo de control y 18 entre la cohorte vacunada, esa no es una gran vacuna, y necesitarían muchos casos para mostrar una diferencia. Pero si tiene 20 en el grupo de control y dos entre los vacunados, "está en casa y seco", detalla.

Por supuesto, una forma más rápida de averiguar si funciona sería realizar pruebas de desafío en humanos como las que se hacen con los monos.

Hasta ahora, ningún desarrollador de vacunas de COVID-19 ha utilizado ensayos de desafío debido a preocupaciones éticas y la falta de un tratamiento efectivo para la enfermedad. Eso no ha impedido que más de 30 mil personas de más de 140 países se registren para participar en una prueba de desafío potencial a través de una organización llamada 1DaySooner.

Cuando le pregunté a Gilbert en abril qué era lo que más la preocupaba, comentó que sería difícil probar que la vacuna funciona a medida que el virus aumenta y disminuye en todo el mundo.

"Para determinar la eficacia de la vacuna para cualquier nueva vacuna contra el coronavirus, el ensayo debe establecerse en el lugar correcto en el momento adecuado, y eso es muy difícil de predecir", indicó. "Es por eso que estamos planeando realizar múltiples ensayos en varios países".

A principios de junio, cuando los casos en Reino Unido comenzaron a disminuir, AstraZeneca estableció ensayos de la vacuna en Brasil y Sudáfrica, donde el virus está aumentando.

Producir millones, sino miles de millones, de dosis de la vacuna puede ser el mayor desafío en la historia de la industria farmacéutica. AstraZeneca está firmando acuerdos de producción con empresas de todo el mundo, incluida Oxford Biomedica, una pequeña empresa de terapia génica y celular a 10 minutos en coche del Instituto Jenner.

Oxford Biomedica ha acordado producir varios millones de dosis, con el potencial de aumentar a decenas de millones si funciona. James Miskin, director técnico de la compañía, describe un proceso de producción de varios pasos que suena para los oídos como un cruce entre hacer un iniciador de masa fermentada y hervir la savia para hacer jarabe de arce.

Comienza nutriendo unos pocos mililitros de células de riñón embrionario humano, guardadas en un vial congelado que debe descongelarse gradualmente. A medida que las células reciben una solución de azúcar, se multiplican en una atmósfera controlada de oxígeno y dióxido de carbono.

En el transcurso de una semana, la mezcla se traslada a recipientes cada vez más grandes y, finalmente, a un biorreactor de acero inoxidable de 200 litros. El stock de semillas maestras de la vacuna, que contiene el adenovirus con la proteína espiga, se agrega a esta mezcla espesa, que luego se agita, purifica, concentra y filtra.

La ampliación del proceso para llegar a millones de dosis está llena de incógnitas, asegura Matthew Duchars, CEO del Centro de Innovación y Fabricación de Vacunas (VMIC) financiado por el Gobierno de Reino Unido, que está ayudando a coordinar a los fabricantes británicos. Le pregunto sobre la analogía de la masa madre.

"Es como tratar de pasar de hacer una masa de masa madre en su cocina a hacer 100 mil pizzas de masa madre", precisa. "La ampliación de cualquier proceso nunca es tan simple como crees que será, especialmente con material biológico".

A finales de mayo, el equipo de Gilbert siguió adelante con ensayos más avanzados en más de 10 mil personas en Reino Unido después de obtener la 'luz verde' de un panel científico independiente que revisó su progreso hasta el momento.

Para estar listo, el grupo de Oxford había pasado meses trabajando con Advent, el fabricante italiano, para producir la vacuna para los ensayos a gran escala. Bajo la supervisión de Stefania Di Marco, bioquímica y directora científica de Advent, el personal de Advent trabajó durante las tardes y los fines de semana para producir 13 mil dosis de la vacuna, en un momento en que Italia era el epicentro de la pandemia de COVID-19.

Con el stock de semillas, hicieron 100 litros de producto sin purificar y lo redujeron a unos 3 litros de vacuna. El 4 de mayo, finalmente llegaron a la etapa en la que podían comenzar a llenar viales de vidrio con la vacuna. Di Marco y unas 15 personas de su equipo de 25 se reunieron esa noche cuando comenzó el llenado, con algunas lágrimas y abrazos. "Estábamos emocionados", afirma. "Este es un material precioso".

Dos semanas después, después de extensos controles y documentación, el primer envío de la vacuna llegó a Oxford en cajas con temperatura controlada. A finales de mayo, el lote de vacunas de Advent comenzó a llegar a personas mayores de 55 años para averiguar si hay una variación en las respuestas inmunes a la vacuna en personas de diferentes edades.

El desempeño de la vacuna en este grupo mucho más grande y diverso, en particular las personas mayores, bien podría determinar si la vacuna de Oxford ayudará a poner fin a la pandemia o si el mundo debe continuar esperando.

