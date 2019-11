Ellos crearon una app en la que puedes conseguir que te paguen por ir al Oxxo

En meses recientes, la economía de Daniela, una joven que estudia los últimos semestres de la universidad, ha mejorado. Su papá la apoya con la mayoría de los gastos, pero hay otros para los que no le alcanza. Ella tenía un trabajo de medio tiempo, sin embargo, las presiones de la escuela aumentaron y tuvo que dejarlo. Su novio le dijo entonces que había escuchado de una app que contrataba gente para hacer ‘chambitas’ rápidas y que la paga no estaba mal. Daniela la checó y desde ese momento se convirtió en Zubalera.

Si no has escuchado ese término, no te preocupes, no pasará mucho más tiempo para que te encuentres frecuentemente con él y con la empresa que le dio vida: Zubale.

Creada por Allison Campbell y Sebastián Monroy, Zubale conecta a miles de personas con empresas de comercio al menudeo para que trabajen para ellas como contratistas independientes en diversas actividades.

A través de la app, las personas pueden elegir entre decenas de ‘tareas’, desde promover un producto en alguna tienda de autoservicio o visitar algún supermercado específico para auditar su funcionamiento. Daniela, por ejemplo, tomó una tarea como compradora sorpresa en un OXXO y verificar algunos precios. Obtuvo 35 pesos por realizar esa actividad.

De acuerdo con Zubale, las empresas pueden ahorrar miles de millones de pesos en actividades que los contratistas independientes pueden realizar por un mejor precio, y la recepción es positiva.

En poco más de años a la fecha, Zubale pasó de tener 10 empleados a 40 de tiempo completo y ha logrado realizar más de 170 mil tareas a favor de las marcas de consumo.

La experiencia de Campbell y Monroy en el comercio es muy amplia. Ella trabajó casi ocho años en WalMart, primero como gerente de mercancía y luego como directora de iniciativas estratégicas internacionales, en sitios como India y China. Él pasó más de siete años en Procter & Gamble en varios puestos relacionados con ventas. Ambos se conocieron en el primer día de clases en la Escuela de Negocios de Harvard.

Zubale podría convertirse en una de las plataformas más recurridas y completas en la economía digital de México. Una de las razones es que las personas que no cuentan con una tarjeta bancaria para recibir los recursos obtenidos por sus tareas pueden elegir recompensas digitales, como boletos de cine, compras en Netflix, Spotify o YouTube.

Campbell y Monroy son un par bastante ambicioso y por ello no se limitan a pensar en Zubale exclusivamente en México. Sus ojos ya ven a otros mercados de América Latina como Brasil, Chile y Perú. Aunque las cosas van paso a paso.

La próxima vez que veas a una persona en una tienda asegurándose que un producto esté en su lugar, sabrás que posiblemente sea Daniela o un Zubalero más.