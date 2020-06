El peor escenario de la pandemia está en Brasil... y aún falta

En una tarde reciente en São Luís, capital del estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, Hosana Lima Castro se sentó en una endeble silla de plástico frente a su casa mientras los perros olfateaban baches en la estrecha calle y algunos niños del vecindario lanzaban cometas.

El bar al otro lado del camino, donde hace unos meses le habían disparado a un conocido de Castro fue cerrado debido a la pandemia.

Su trabajo en una tienda de conveniencia también había desaparecido, así que Castro, de 43 años y quien comparte su modesto hogar con su padre, dos hermanos y dos de sus hijos, no tenía otro lugar a dónde estar.

Aunque el nuevo coronavirus está muy extendido en el noreste de Brasil, ella no usaba un cubrebocas. Tampoco había nadie más con máscaras en su concurrido vecindario donde los servicios básicos han sido tan descuidados que muchos residentes no tienen acceso a agua limpia.

El hermano de Castro, Moisés, un recolector de basura, fue el primero de su familia en enfermarse. Luego, su otro hermano, Luciano, también se contagió, seguido de su padre, Francisco, que tiene diabetes. Él sufrió bastante, luchando por mantener la respiración y ante fiebres muy altas. Pero nadie en la casa de Castro fue al hospital, un lugar que algunos en São Luís creen que hace que los pacientes estén más enfermos que cuando llegaron, o peor. "Esa sería una sentencia de muerte", dijo Castro.

A medida que Asia, Europa occidental y partes de Estados Unidos emergen de lo que se espera sea lo peor de la pandemia, el virus en Brasil no se está desacelerando. Entre finales de mayo y mediados de junio, los casos en el país incrementaban superando las marcas de España, Italia y el Reino Unido en muertes totales, que ahora superan los 51 mil, la segunda cifra más alta después de EU. También es la segunda en casos generales, con más de UN millón de infecciones confirmadas.

Ahora que los funcionarios locales están levantando las cuarentenas a pesar del continuo crecimiento en los casos, es concebible que, cuando COVID-19 finalmente retroceda, Brasil haya sido golpeado de manera más dura que cualquier otro país.

Las razones por las que Brasil se ha convertido en un anfitrión tan perfecto para el coronavirus son diversas y aún no se comprenden completamente. Al igual que Estados Unidos, nunca emitió reglas a nivel nacional para el distanciamiento social.

Incluso si el Gobierno hubiera querido, las reglas habrían sido imposibles de aplicar en un país de 210 millones donde algunos estados son más grandes en territorio que Francia. Eso dejaba a los funcionarios locales hacer lo que les parecía más conveniente, emitiendo órdenes tan contrastantes y que a veces se contradecían.

Ciertamente, la pobreza también es parte de la imagen: en las favelas densamente pobladas que atraviesan las ciudades brasileñas, el istanciamiento social no es factible, y no trabajar significa no comer, especialmente con el estado de escasez de efectivo incapaz de proporcionar suficiente apoyo.

Así es la disfunción del Gobierno. El hacinamiento en los hospitales públicos es un problema de larga data. Y luego está el presidente Jair Bolsonaro, que llegó al poder con una campaña de 2018 que se hizo eco de las promesas de Donald Trump de "drenar el pantano".

Bloomberg

Desde que apareció el coronavirus en Brasil a fines de febrero, Bolsonaro ha obstaculizado con frecuencia los esfuerzos para contenerlo, exigiendo que los funcionarios locales abandonen tácticas severas como cerrar negocios, despedir a un ministro de salud que presionó por una respuesta más agresiva y, en un momento, limitar la divulgación de datos epidemiológicos, que dicen que sin los números "ya no habría una historia" en las noticias de la noche.

Mientras que en las primeras semanas del brote, la intransigencia de Bolsonaro se parecía a lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca, incluso Trump reconoció de mala gana la gravedad de la situación una vez que el recuento de cadáveres comenzó a dispararse. Bolsonaro, por su parte, ha ido más lejos, insistiendo en que el medicamento contra la malaria, la cloroquina es un tratamiento efectivo y afirmando que el número de casos está siendo exagerado.

La oficina del presidente no respondió a las solicitudes de comentarios sobre esta historia. En una respuesta por escrito a las preguntas, el Ministerio de Salud de Brasil dijo que ha actuado agresivamente para evaluar a los pacientes y agregar camas de cuidados intensivos, equipo de protección y ventiladores en todo el país, gastando más de 11 mil millones de reales (2.1 mil millones de dólares) hasta ahora.

La mayoría de los líderes locales y estatales han ignorado el impulso de Bolsonaro para poner fin a los bloqueos. Brasil tiene un sistema federal y los gobernadores tienen amplios poderes sobre la salud pública. Pero su continuo rechazo de la gravedad de la pandemia ha socavado las medidas de distanciamiento, mientras que la mala gestión y la corrupción en todos los niveles del gobierno han impedido que la ayuda llegue a donde se necesita.

Las consecuencias son severas. En Pará, un vasto y subdesarrollado estado vecino de Maranhão, COVID-19 ha cobrado la vida de unos 50 por cada 100 ciudadanos, más del doble del promedio nacional. "Vi a personas llegar al hospital con familiares ya muertos en el asiento del pasajero, personas que recibieron RCP en las aceras porque los hospitales están llenos", dice Alberto Beltrame, secretario de salud del estado.

Un día de abril, visitó la morgue en la capital, Belém. “Había 120 cuerpos, dispersos por todas partes. Es algo que verías en una guerra. A medida que la propagación del virus continúa, Brasil puede estar convirtiéndose en el peor de los escenarios posibles, un laboratorio para lo que sucede cuando un patógeno mortal y poco comprendido se propaga sin muchas restricciones.

A diferencia de las plagas pasadas, el coronavirus se ha propagado en parte sustancial de los ricos a los pobres, con ciudades globales prósperas y bien conectadas (Milán, Londres, Nueva York) entre los primeros puntos más afectados fuera de China. La historia en Brasil fue similar. Los primeros grupos surgieron en São Paulo, la capital financiera de Brasil , a principios de marzo cuando los residentes ricos regresaron de sus viajes al extranjero.

Uno de los primeros eventos llamados superpropagadores fue la boda de una estrella de las redes sociales, celebrada en un resort junto a la playa en el estado de Bahía el 7 de marzo. Un abogado de São Paulo de 27 años llamado Pedro Pacífico, una personalidad de Instagram, con cientos de miles de seguidores para un feed dedicado principalmente a recomendaciones literarias , fue uno de los invitados. Se sintió mal cuando llegó en casa, imaginando que tenía una resaca excepcionalmente mala. Cuando descubrió que otro huésped había sido diagnosticado con COVID-19, Pacífico fue a una prueba.

Él también lo tenía, como gradualmente lo supo, 15 de sus amigos también. Pero en ese momento, dice Pacífico en una videollamada, la enfermedad parecía más una molestia que una amenaza. Se aisló en casa, sugiriendo la lectura de cuarentena a sus seguidores e intercambiando historias de virus con otros ciudadanos acomodados. "Fue la novedad", dice Pacífico. "Nadie lo vio venir, o pensó que sería tan malo".

"El virus está aquí", dijo Bolsonaro después de caminar visitando tiendas un domingo. "Vamos a tener que enfrentarlo, pero enfréntelo como un hombre de m*** ”.

El fin de semana de la boda de Bahía, Bolsonaro estuvo en Florida, visitando a Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach. Los grupos de los dos líderes no tomaron precauciones reales, se dieron la mano y se abrazaron como de costumbre. La primera persona en dar positivo después de regresar a casa fue Fabio Wajngarten, jefe de comunicaciones de Bolsonaro. Como todos los que tratan con él saben, Wajngarten es lo que Jerry Seinfeld llamaría un conversador cercano, con la costumbre de inclinarse cuando habla.

Cinco de las ocho personas que se sentaron a su mesa en una cena en Mar-a-Lago dieron positivo, y en total las 30 personas en el viaje se enfermaron.

Uno era Alexandre Fernandes, un atlético de 44 años que está desarrollando una terminal de exportación de granos en sur de Brasil. Después de cuatro días de aislamiento en su departamento, Fernandes estaba tan débil que no podía caminar al baño. Fue al hospital, donde lo pusieron en cuidados intensivos. "No podía levantar las sábanas en la cama", dice. En un momento, los médicos pensaron que no lo lograría: "La enfermera tuvo que ayudarme a sostener el teléfono para que pudiera Facetime con mis hijas para despedirme".

Incluso cuando el virus se propagó a través de su círculo íntimo, el presidente estaba enviando señales contradictorias. El 12 de marzo pidió a los simpatizantes que cancelaran las manifestaciones planificadas para apoyar a su gobierno, pero de todos modos se presentó en Brasilia, sin máscaras y chocando los puños con los asistentes.

Más tarde ese mes él instó a los gobernadores estatales a frenar sus cuarentenas y afirmó que, a pesar de que tiene 65 años, como "exatleta" no tenía nada que temer de COVID-19.

Sin embargo, en esas primeras semanas, los brasileños se animaron con las acciones del ministro de Salud, un médico de 55 años llamado Luiz Henrique Mandetta. Habló con calma a la prensa casi a diario, presentando los últimos datos y presionando a los legisladores para que compraran ventiladores y máscaras faciales. Mandetta reconoció que el virus era una amenaza severa que solo podía ser contenida a través de medidas de distanciamiento y preparación intensiva.

También dijo que contar con tratamientos no probados como la cloroquina —que Bolsonaro y sus partidarios promovieron fuertemente en ese momento, imitando una campaña similar de Trump— era contraproducente o incluso peligroso.

Durante una visita al sitio de un hospital temporal cerca de Brasilia a mediados de abril, Mandetta se hizo a un lado cuando el presidente se topó con una densa multitud de seguidores, algunos de ellos trepando unos sobre otros para ver mejor. Una mujer le pidió que le autografiara su camiseta de fútbol; después de que Bolsonaro lo obligara, ella se inclinó y besó su mano. En una entrevista televisiva al día siguiente, Mandetta dijo que era "claramente un error" que la gente estuviera "yendo" a panaderías y mercados y en momentos tan llenos de gente".

No nombró a Bolsonaro, pero no tuvo que hacerlo. A pocos días más tarde fue despedido.

El reemplazo de Mandetta, un oncólogo llamado Nelson Teich, renunció después de menos de un mes. Fue reemplazado por un general, Bolsonaro es un exoficial del ejército y ha nombrado soldados para varios puestos importantes, sin experiencia médica.

Con un número de casos nacional cercano a los 300 mil, el Ministerio emitió pautas que permiten a los médicos del sistema de salud pública recetar cloroquina y su droga hermana, la hidroxicloroquina, incluso en casos leves de COVID-19. (En su respuesta por escrito, el Ministerio dijo que está siguiendo "principios bioéticos"volviéndolas disponibles y que los brasileños tratados con las drogas han tenido buenos resultados.) Hacia fines de mayo, Bolsonaro compartió algunas buenas noticias: Estados Unidos enviaría 2 millones de dosis.

La víspera del Día de San Valentín de Brasil, a mediados de junio, es una de las noches más concurridas del año en la pizzería Villa Roma, en el exclusivo distrito Jardins de São Paulo. En 2019, las mesas se reservaron con un mes de anticipación. Pero este año, el propietario Gabriel Pinheiro estaba solo con una máscara facial negra detrás de la barra de madera, saludando a los repartidores que llegaron uno a la vez y se aventuraron a no más de 10 pasos en el restaurante. Había sacado una botella de desinfectante, junto a una pequeña señal que les indicaba que limpiaran sus bolsas antes de hacer pedidos dentro.

La ventana de dos pisos en la parte posterior, normalmente iluminada para revelar la exuberante vida vegetal más allá, estaba oscura, mientras que el segundo piso estaba lleno de pilas de cajas de pizza y nuevos menús simplificados que son más fáciles de limpiar que los gruesos folletos que reemplazaron.

Dirigir un restaurante en esta época del año "suele dar una sensación tan buena", dijo Pinheiro. "Ahora es deprimente".

Villa Roma ha estado cerrada para los clientes que cenan desde mediados de marzo, cuando el gobernador de São Paulo, João Doria Jr., desafió a Bolsonaro a imponer lo que se convirtió en un bloqueo de más de dos meses, aunque solo se hizo cumplir libremente.

Bloomberg

El negocio de entrega, anunciado por pitidos de computadora informáticos que incitaron a Pinheiro y su gerente, Carolina, gritar órdenes desde la cocina, ha ayudado al restaurante a mantenerse a flote, aunque apenas. Las ventas se han desplomado a aproximadamente el 20 por ciento del nivel de precierre, y de 30 empleados, solo 10 siguen trabajando. Desesperado por reducir costos, Pinheiro renegoció su renta, solicitó a los proveedores más tiempo para liquidar facturas y asumió tareas como comprar bienes y manejar la nómina él mismo.

"Estamos a punto de alcanzar el punto de equilibrio, pero es muy difícil", dijo. "Cada vez más restaurantes están cerrando, y el estado no está haciendo nada".

Pinheiro es relativamente afortunado. A nivel nacional, los restaurantes y bares habían despedido a más de 1,2 millones de trabajadores a principios de junio, según la asociación de la industria Abrasel. El presidente de la organización en São Paulo, Percival Maricato, dice que si bien alrededor del 80% de los propietarios trataron de obtener financiamiento para ayudarlos, la gran mayoría no tuvieron éxito. Se supone que los bancos deben proporcionar una gran cantidad de efectivo (el gobierno de Bolsonaro recientemente redujo los requisitos de reserva para darles más espacio para prestar), pero la burocracia, las demandas de garantías y las altas tasas han impedido que las empresas lo obtengan. Muchos restauradores simplemente se han quedado sin dinero.

"Es como si dijéramos: Salgamos y veamos qué tan grave puede ser el virus".

A diferencia de Estados Unidos y Europa, el Gobierno brasileño no ha podido proporcionar mucha ayuda directa a empresas o individuos. Las finanzas públicas estaban en graves problemas incluso antes .

La pandemia, el resultado de décadas de gastos excesivos por parte de los políticos de todas las tendencias ideológicas y los efectos persistentes de una severa recesión en 2015 y 2016. El número de empleados públicos se ha más que duplicado en las últimas tres décadas. A algunos se les paga casi el doble que el personal equivalente en el sector privado y reciben paquetes de jubilación descomunales, aunque Bolsonaro logró aprobar una controvertida reforma de pensiones el año pasado. Ese tipo de gasto no deja mucho para necesidades esenciales como la atención médica.

La pieza central de la respuesta económica de Bolsonaro al COVID-19 es un estipendio mensual de 600 reales para la gran cantidad de trabajadores informales de Brasil, lo que representa la mayor parte de los aproximadamente 400 mil millones de reales gastados en apoyo de emergencia hasta el momento. (El Gobierno también ha utilizado un fondo de seguro para pagar a los empleados sin permiso y ha otorgado préstamos de emergencia a los estados). El estipendio, recientemente extendido para que se ejecute por cinco meses, recibió elogios, pero a poco más de la mitad del salario mínimo no es suficiente para muchos ciudadanos. para sobrevivir, especialmente en las grandes ciudades. Los desembolsos también se han retrasado por problemas que incluyeron fallas en los sistemas informáticos y la escasez de facturas por pagos en efectivo.

Bolsonaro ha argumentado en discursos y en las redes sociales que, con millones de brasileños 'viviendo de la mano a la boca', una recesión prolongada será más mortal que el virus, y la única solución es reiniciar rápidamente la economía. Eso no está realmente en su poder, pero sus pronunciamientos aún tienen un efecto significativo en la voluntad de las personas de soportar y cumplir con las restricciones actuales. "Tiene alrededor del 30 por ciento de las personas que aún lo apoyan y están influenciados por sus decisiones", dice Doria, el gobernador de São Paulo. Una vez aliados, él y Bolsonaro ahora están en desacuerdo, en parte debido a las críticas del presidente a la decisión de Doria de cerrar el estado, que tiene más de 45 millones de personas. "Si él no usa una máscara, ¿por qué deberían hacerlo?" pregunta Doria. "Su insistencia en abrir la economía es otra capa de presión".

São Paulo comenzó a levantar sus restricciones de cierre el 1 de junio, permitiendo gradualmente la reapertura de los minoristas y otras empresas, aunque los restaurantes y parques aún están fuera de los límites. Los expertos en salud están preocupados porque, incluso en primer lugar en Brasil para experimentar un brote de COVID-19, es demasiado pronto. La cantidad de personas en cuidados intensivos ha disminuido, pero los casos y las muertes continúan creciendo, particularmente en las áreas rurales que se salvaron desde el principio. "Reabrir ahora es un gran error", dice Pedro Hallal, decano de la Universidad Federal de Pelotas, quien coordinó un estudio a gran escala de cuántos brasileños han estado expuestos al coronavirus. (Se estima que medio millón de personas en Río de Janeiro tienen anticuerpos, 10 veces el número de casos oficiales, y que las tasas en algunas ciudades del noreste son mucho más altas). "Es como si dijéramos: 'Salgamos y veamos solo qué tan malo puede ser el virus'".

Bloomberg

En el distrito de la clase trabajadora de Nova Iguaçu, a 40 minutos en auto de las relucientes playas de Río, hay un sitio de construcción justo al lado de una iglesia evangélica, entre una academia de futbol y una escuela de aviación. Se suponía que el edificio sería un hospital temporal para pacientes de COVID-19, y el Gobierno estatal había anunciado su apertura en mayo.

Pero un periodista de Bloomberg Businessweek que visitó en junio encontró que estaba lejos de terminar, sin signos evidentes de construcción en curso, y mucho menos pacientes. Eso no había impedido que alguien empapelara un muro de concreto en el borde del sitio con carteles que promocionaban los esfuerzos de respuesta del gobierno COVID-19. "No estaba listo cuando más lo necesitábamos", dijo Auria Almeida, una mujer de mediana edad que estaba parada a la sombra cerca.

La instalación parecía haber causado poca impresión en los lugareños. Un adolescente que vendía naranjas en una esquina de la calle nunca había oído hablar de eso. Mientras esperaba en la fila de una tienda de autopartes, un hombre llamado Fabio Carvalho dio por sentado que los fondos para el hospital habían sido malversados. "El dinero se ha ido por todas partes", dijo.

La historia en Nova Iguaçu se ha desarrollado en ciudades de todo el país, con hospitales temporales prometidos que se encuentran meses inacabados o no equipados en la pandemia. Los desafíos para ponerlos en funcionamiento son un recordatorio de que, de todas las desventajas de Brasil en la lucha contra el COVID-19, la corrupción, y las fallas relacionadas con el estado en la entrega de proyectos esenciales, podrían ser las más desalentadoras.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien se desempeñó como presidente de 2003 a 2010, fue encarcelado por cargos derivados de la Operación Lava Jato, una investigación en expansión sobre el soborno que involucra a la compañía petrolera estatal, Petrobras. Bolsonaro, quien se comprometió a limpiar los escándalos asociados con Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, se vio envuelto en acusaciones de que intentó evitar que la policía federal investigara a su familia. (Tanto el presidente actual como el anterior niegan haber actuado mal).

No es sorprendente que la repentina necesidad de Brasil de más máscaras, batas, ventiladores y camas de hospital, ya complicada por la fiebre mundial por el mismo equipo, no fue desperdiciada por burócratas y políticos que buscaban ganar algo de dinero extra. La policía en varios estados está investigando el posible uso indebido de fondos, los pagos excesivos por suministros que nunca llegaron y la entrega de contratos para empresarios políticamente conectados. Funcionarios de salud en los estados de Pará y Río de Janeiro han sido despedidos, mientras que los legisladores en este último están tratando de expulsar al gobernador Wilson Witzel por sospechas de que usó contratos hospitalarios para llenarse los bolsillos. (Witzel dice que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que no hizo nada malo).

Brasil no tiene recursos médicos para manejar esta epidemia que todavía se está expandiendo, y mucho menos una segunda ola de casos. Para empeorar las cosas, julio, agosto y septiembre son meses de invierno en el hemisferio sur, lo que podría generar un aumento aún más rápido de las infecciones. Los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro estiman que los casos podrían llegar a 1.4 millones antes de finales de junio, lo que elevaría el número de muertos a casi 60 mil. A mediados de julio, dice el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Brasil superará a EU en muertes per cápita.

"Todavía nos quedan muchos meses", dice Julio Croda, un epidemiólogo que anteriormente trabajó en la vigilancia de enfermedades infecciosas en el Ministerio de Salud de Brasil. "Lo que es triste de ver es que la curva aún se está inclinando".