El informe de Mueller debe hacerse público

La aparición de Michael Cohen ante la Cámara de Representantes fue sin duda un espectáculo. El exabogado personal del presidente Donald Trump, quien había pasado una década arremetiendo contra cualquiera que amenazara la imagen o los intereses de su jefe, hizo su propio ataque al carácter y comportamiento del presidente.

Cohen también documentó su testimonio con estados financieros y cheques cancelados. Esto estaba destinado a compensar su propia credibilidad dañada. Pero al revelar la evidencia sólida, Cohen demostró por qué es esencial que la investigación presidencial más prominente, la de Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, finalmente haga pública su evidencia.

No hay garantía de que esto suceda. Las regulaciones exigen que Mueller produzca un informe confidencial. Debe presentar sus conclusiones al Fiscal General William Barr, y este debe notificar al Congreso la finalización del informe. Pero el fiscal general no está obligado a compartir sus detalles ni a hacer públicos esos hallazgos. En sus audiencias de confirmación ante el Senado, Barr se negó a prometer que lo haría.

Eso no es bueno. El sabotaje ruso de las elecciones de 2016 es un asunto de vital importancia para el público, así como para la seguridad nacional.

Los miembros de alto rango de la campaña de Trump y el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump ya se han declarado culpables de diversos delitos.

Mueller debe describir de la manera más detallada posible lo que su equipo ha aprendido, independientemente de si esa información resulta o no en acusaciones penales. Esto es especialmente importante si Mueller sigue una regla del Departamento de Justicia de que un presidente en ejercicio no puede ser acusado. Si la acusación está fuera de la mesa, y solo la información que conduce a una acusación puede hacerse pública, entonces este presidente y todos sus sucesores a perpetuidad esencialmente serán declarados no responsables.

La única forma en que el público puede digerir la complejidad del ataque ruso, y que el Congreso actúe sobre esa información o se mueva con confianza, es que el alcance y las implicaciones de la investigación sean claros.

Cuatro de cada cinco estadounidenses aseguran que el informe completo de Mueller debería ser publicado para el conocimiento general. Barr y el Congreso deben ver que sea así.