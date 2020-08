¿El COVID-19 convirtió tu trabajo en un fastidio y estás pensando jubilarte? Lee esto antes de decidir

¿Estás pensando en retirarte porque tu trabajo en COVID-19 no es para lo que te postulaste? Tal vez eres un profesor cuya clase está ahora en Zoom. Tal vez eres es un vendedor que podría nunca volar en clase de negocios de nuevo. De cualquier manera, no estás solo. Pero antes de hacer algo precipitado, lee lo que algunos expertos tienen que decir. Para resumir su consejo: No tan rápido.

Acepta que su antiguo trabajo se ha ido. "No vamos a volver a la forma en que las cosas eran. Eso no va a suceder", dice el psicólogo Michael Kahn, autor de Mastering the CEO’s Greatest Challenge: Strategies for Staying Cool in the Executive Hot Seat. Llega a un acuerdo con esto; los apegos a los viejos tiempos te impedirán estar abiertos a nuevas oportunidades. Dite a ti mismo: Mi carrera acaba de tomar un giro, y no va a ir de la manera que pensé que era. Esto puede provocar algo de dolor y proporcionar material para más de unas pocas citas de terapia.

Pon pausa. "Sé muy considerado y no reaccionario", dice Ben Marks, director de inversiones de Marks Group Wealth Management en Minneapolis. "Nadie sabe cómo serán las cosas dentro de 12 o 24 meses, así que no tomes una decisión solo porque no te guste Zoom. Yo animaría a la gente a esperar y ver cómo evoluciona esto".

Investigue tus realidades financieras. Gran parte de la economía es un incendio del basurero, y los trabajadores en edad de jubilación enfrentan discriminación por edad, incluso en los mejores momentos. "Si intentas volver al mundo laboral, nunca volverás a reemplazar ese salario ”, dice Marks. Mira qué los trabajos de consultoría están disponibles antes de abandonar el barco. Confía en el proceso. La jubilación no debería ser algo que despiertas y decides hacer. Kahn sugiere seguir estos pasos antes de tomar una decisión final. Ten en cuenta que pase lo que pase te conformas, es probable que tu elección plantee aún más sentimientos (tristeza, por ejemplo, o desilusión) que necesitarás trabajar.

-Aclara tus metas. No te obsesiones con hacer lo "correcto" o con tomar la decisión "correcta"; tu objetivo es mirar hacia atrás de 10 a 20 años desde ahora y estar contento con cómo lo manejaste.

-Escribe cómo te sientes acerca de tu trabajo. Respira profundo. Quieres ver tu trabajo con "una perspectiva racional", dice Kahn, antes de tomar decisiones importantes.

-Evalúa desafíos específicos. ¿Qué habilidades necesitarías? ¿Qué cambios necesitarías hacer para estar a la altura del desafío de tu trabajo actual y disfrutarlos? ¿Es eso factible?

-Haz un gráfico de pros y contras. Pronostica los altibajos de permanecer en el trabajo contra dejarlo

-Reevalúa. Date al menos un mes, si no más, para decidirlo.