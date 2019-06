El arte como moneda de ricos

A mediados de la década de 1980, Jean-Michel Basquiat ganaba 1.4 millones de dólares al año haciendo arte. Los negociantes en Estados Unidos y Europa le enviaban al exgrafitero 40 mil dólares al mismo tiempo. “Pero cuanto más dinero hizo Basquiat, más paranoico se volvió y cayó en las drogas", escribe Michael Shnayerson en su nuevo libro, Boom: Mad Money, Mega Dealers and the Rise of Contemporary Art. Basquiat murió de una sobredosis de heroína en 1988, a los 27 años. Luego, sus precios mejoraron: su récord de subasta, establecido en 2017, es de 110.5 millones de dólares para una pintura de un cráneo de 1982.

En su crónica, Shnayerson sostiene que el arte contemporáneo, algo que los artistas hacían y difícilmente comercializaban, es una forma de moneda fiduciaria para los ultraricos. El autor rastreó ese cambio hasta un hombre llamado Leo Castelli, quien hizo su fortuna casándose con ella. Castelli comenzó su carrera a finales de la década de 1950 vendiendo arte en la casa de su suegro en Manhattan.

Pronto representó a los gigantes del modernismo de EU: Johns, Lichtenstein, Rauschenberg, Serra, Stella, Twombly y otros. Los pagos que hacía Castelli eran algo inédito, escribe Shnayerson; hoy se han convertido en una práctica habitual.

En Boom, Castelli es el núcleo del big bang del arte y fue mentor de las comerciantes Mary Boone y Marian Goodman. Shnayerson, un editor de Vanity Fair, hace un esfuerzo por reconocer a los artistas y distribuidores que formaron la constelación de estrellas del pasado y el presente de Nueva York, pero la verdadera supernova en este libro es el galerista Larry Gagosian, quien entró en la vida de Castelli como un vendedor tenaz, justo cuando el comerciante perdía su toque. "Lo que necesitaba era un ejecutor joven, fuerte y poderoso", relata Shnayerson, quien describe a Gagosian como un trepador social brillante y vicioso: "Castelli sabía que no encontraría un mejor protector que Gagosian y estaba dispuesto a ser generoso para conseguir su apoyo".

Esa generosidad implicó darle acceso al inventario de la galería y presentarle a los clientes, incluido el multimillonario S.I. Newhouse. Gagosian, a su vez, usó la impronta de Castelli para promover lo que Shnayerson describe como una nueva dinámica de mercado: “Cuanto más altos eran los precios, más compitieron sus clientes ricos por pagarlos, esperando que cuanto más gastaran, más valiosas se volverían sus nuevas obras”.

Gagosian trabajó en el mercado secundario, donde el arte que ya se vendió cambia de manos en privado o en subastas. Ahí empezó a ganar mucho dinero.

Mientras más obras se vendían en millones, los distribuidores y artistas se hacían tan ricos como sus clientes. En 1990, el comerciante Bill Acquavella se asoció con Sotheby’s para comprar 150 millones de dólares en obras de arte del patrimonio del comerciante Pierre Matisse, hijo de Henri. "En 18 meses, (Acquavella) había vendido 300 millones de dólares en arte", asegura Shnayerson.

Incluso Lucian Freud, un artista que no se asocia con la buena vida, tuvo sus gastos lujosos. Tras unirse a la galería de Acquavella, Freud informó a su nuevo comerciante que tenía 4.6 millones de dólares en deudas de juego. Todas las páginas del libro están llenas de datos de artículos, libros y entrevistas (Aclaración: yo también estoy citado brevemente).

Las transacciones más recientes tienen una inclinación ominosa. Al joven artista colombiano Oscar Murillo se le “otorgó” una residencia de verano de cinco semanas en la fundación familiar de Don y Mera Rubell, pero el precio de esa estancia fue que la organización se quedó con todo lo que Murillo hizo ahí en ese tiempo. Otras anécdotas hablan por sí mismas, como cuando el artista Takashi Murakami cortó los lazos con su comerciante embarazada Marianne Boesky, diciéndole: "Estás lactando, no puedes ser mi compañera de negocios". Más tarde se unió a la galería de Gagosian.

No hay muchos héroes en Boom y, sin embargo, es Gagosian, cuya marca es "ahora tan importante como los artistas", quien sale mejor librado. "Sí fue franco, incluso brutal", escribe Shnayerson, "al menos no trató de ser algo que no era".