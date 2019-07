'Cuando la Madre Tierra te da chance de construir'... el Tren Maya

Un día en diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se colgó un collar de cuentas de madera y agachando la cabeza en reverencia ante una fogata, pidió permiso a la Madre Tierra para construir un ferrocarril que atraviese el corazón del territorio maya.

La línea se extenderá mil 460 kilómetros a lo largo de cinco estados mexicanos, planea transportar a más de 8 mil pasajeros al día sirviendo a algunos de los destinos turísticos más populares de México, incluidas las populares playas de Cancún y Tulum, ciudades coloniales como Mérida y sitios arqueológicos como Chichén Itzá. Para López Obrador, el Tren Maya es algo así como un proyecto personal. Los críticos lo llaman una locura costosa.

Viejas vías ferroviarias que datan de la década de 1950 cubren menos de la mitad de la ruta propuesta. Todas tendrán que ser reemplazadas para soportar trenes y vagones más modernos. Esa es la parte fácil. Para el resto del camino, tendrán que cortar a través de cientos de kilómetros de selva tropical, hogar de jaguares y pumas en peligro de extinción.

La parte más difícil de la odisea puede ser encontrar inversionistas dispuestos a financiar el costo estimado del proyecto, de hasta 150 mil millones de pesos.

El gobierno de López Obrador no ha especificado cómo llegó a ese número, ni ha publicado un estudio de demanda para demostrar que habrá suficiente volumen de pasajeros y carga para hacer al proyecto financieramente viable. La agencia a cargo del esfuerzo, Fonatur, ha calificado al Tren Maya como un “proyecto social” cuyo objetivo principal es impulsar la economía y el desarrollo de la Península de Yucatán mediante la construcción de hoteles y actividad turística en la región. “Lo que estamos buscando no es la rentabilidad del tren por sí solo, sino la rentabilidad de los polos de desarrollo, eso va más allá de cuántos pasajeros utilicen el tren”, dijo Aarón Rosado, el enlace de Fonatur en Yucatán.

El ingreso promedio por hogar en los cinco estados en la ruta del tren es la mitad de lo que es en la Ciudad de México. Chiapas, uno de los estados en la ruta, es el más pobre del país, de acuerdo con datos del Inegi.

“El peor error sería una mala planeación”, dijo Alexandra Zapata, directora adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación que estudia el impacto de las políticas públicas en la economía. “Hay una diferencia abismal entre apostar al desarrollo regional y terminar con un proyecto fantasma abandonado porque cuesta diez veces más de lo que se pensaba originalmente”.

Fonatur abrió en mayo una licitación para trabajos básicos de ingeniería para el tren. Las bases generaron suficientes preguntas para llenar un documento de 253 páginas de partes interesadas pero confundidas.

Una de las preguntas más comunes es si existe ya un estudio de demanda. La sesión para responder a esas consultas tuvo que retrasarse un mes para permitir que Fonatur tuviera tiempo suficiente para encontrar las respuestas.

“No estoy en contra del tren”, afirma Eduardo Ramírez, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. “Pero tienen que demostrar la factibilidad económica, que no va a ser una carga para el gobierno los próximos años porque ya no estamos con capacidad de absorber errores de administraciones. Somos los mexicanos los que venimos pagando todo”.

El jefe de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, mencionó a Bloomberg News en una entrevista en febrero que “un grupo de 100 de los amigos más cercanos de López Obrador” ha financiado estudios que contienen proyecciones de tráfico, pero su agencia “todavía no puede compartirlos”.

Los estimados actuales del gobierno sitúan al costo del Tren Maya en 5.2 millones de dólares por kilómetro, a la par del tren Valence-Marsella en Francia, el sexto más “barato” de los veintidós que estudió el IMCO. “No hay mucha claridad en cuanto a cómo llegaron a ese número,” dice Zapata. “Pero lo que es claro es que la experiencia internacional demuestra que estos proyectos, incluso cuando están perfectamente planeados, tienden a costar hasta 130 por ciento más de lo presupuestado”.

Para una comparación local, el IMCO analizó el único otro tren de pasajeros que se está construyendo en el país: el Tren Interurbano México-Toluca. Iniciado bajo el expresidente Enrique Peña Nieto, se ha visto asediado por innumerables problemas, incluida la falta de derechos de vía en algunas secciones. Se suponía que la línea estaría en funcionamiento a principios de 2018. Pero a mediados de 2019 no hay una fecha de inicio a la vista y los costos se han elevado un 92 por ciento por encima del presupuesto original. El precio de este tren ha subido a un increíble nivel de 66 millones de dólares por kilómetro, según IMCO, lo que lo convierte en el tercer tren más caro en el estudio.

“Uno pensaría que el gobierno aprendería de estos errores, pero aparentemente van en la misma dirección”, dice Zapata.

La administración de Peña Nieto también estudió la idea de construir un tren en el sureste al principio del sexenio. Habría sido cinco veces más pequeño, pero el proyecto se canceló cuando los precios del petróleo cayeron en 2014 y el presupuesto federal se vio fuertemente afectado.

El gobierno de AMLO busca financiar el 90 por ciento del Tren Maya a través de las llamadas Fibras. Este es el mismo tipo de vehículo que se usó para financiar parte del costo de 13 mil millones de dólares para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el proyecto que el presidente canceló a fines del año pasado, provocando una venta masiva de bonos, acciones y del peso mexicano.

Varios grupos ambientales han expresado su preocupación sobre el impacto que un proyecto así tendrá en lo que es ya un ecosistema frágil. La ruta propuesta resguarda aproximadamente 800 a mil 200 jaguares, una especie en peligro de extinción, según Panthera, una ONG con sede en Nueva York, enfocada en la conservación de la especie.

Para permitir el libre tránsito de los animales y evitar el aislamiento de algunos grupos que puede llevar a la endogamia, el gobierno evalúa construir pasos elevados sobre algunas secciones de la vía. Probablemente serán modelados a partir de los construidos en Banff, Canadá, utilizados por osos pardos, castores y otros mamíferos grandes. No está claro si el presupuesto actual para el Tren Maya incluye dinero para los pasos elevados. Las estructuras canadienses cuestan hasta 2 millones de dólares cada una, según Mircea Hidalgo, miembro del consejo científico de Panthera México. “Sería una tragedia si esto destruye el patrimonio natural de los mexicanos, uno de los cuales es el jaguar”, comenta Howard Quigley, director del Programa Jaguar en Panthera.

La ruta del tren incluye una estación en la reserva de la biosfera de Calakmul, una de las áreas protegidas más grandes de México y el hogar de ruinas mayas de 2 mil 400 años de antigüedad. El área alrededor de la reserva tiene pocos hoteles y vías de acceso y no está acostumbrada a grandes multitudes, principalmente porque no es fácil llegar. En todo 2018, solo registró 42 mil 879 visitantes. La construcción de nuevos hoteles, restaurantes y otra infraestructura para dar cabida a más visitantes puede agotar los recursos del área, incluida el agua, que tendría que ser canalizada desde otras poblaciones. “El mundo entero reconoce la riqueza cultural y natural de Calakmul, fue nombrado Patrimonio Mundial Mixto de la Unesco”, dice Carlos Alcérreca, un biólogo que asesora a Fonatur en prácticas de conservación. “El proyecto necesita encontrar una manera de mitigar el impacto, pero no será fácil”.

Es poco probable que las advertencias de los expertos influyan a López Obrador. “Esto no es un capricho o una imposición”, le dijo el presidente a la multitud reunida ese día de diciembre cuando el humo salía de la tierra. “Es un acto de justicia porque ha sido la región del país más abandonada y ya le llegó la hora al sureste”.