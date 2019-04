¿Cuál es la familia más rica de los siete reinos de Game of Thrones? Bloomberg lo analizó

¿Cómo ponerle precio a un dragón? Esa es la pregunta más intrigante a la que se enfrenta cualquiera que quiera evaluar las fortunas de las dinastías que lideran la trama de Game of Thrones, la épica serie de televisión que regresa a HBO el 14 de abril. Sí, es una saga de fantasía que mezcla caballeros y castillos medievales con brujería, muertos vivientes y dragones. Pero, en el fondo, Game of Thrones es un concurso entre nueve familias muy ricas. Así que nos dispusimos a clasificar a los más ricos de Westeros, comparando sus fortunas al inicio de la serie y ahora, antes de la octava y última temporada.

Las novelas de George R.R. Martin se han expandido en más de 60 horas de drama televisivo que ha ido más allá, e incluso se ha apartado de los libros. Usar esta información para rastrear la riqueza de las casas gobernantes desde el inicio de la serie hasta los episodios finales es más difícil que usar testamentos, ganancias corporativas o fideicomisos para desenmascarar a los multimillonarios.

"Los libros incluyen muchos detalles sobre la economía de cada familia, solo algunos de los cuales aparecen en el programa", asegura Adam Whitehead, un crítico de fantasía que ha escrito sobre la economía del mundo de Martin y ha recibido elogios públicos del autor.

Expertos en Game of Thrones y finanzas que aceptaron ayudarnos a medir los activos relativos de los Stark, los Lannister y las demás casas nobles regresaron a la cuestión de cuál es el valor de un dragón.

Tres huevos de dragón revierten la fortuna de la presunta heredera al inicio sin un centavo de la otrora regente Casa Targaryen. En el mundo de fantasía de Game of Thrones, se piensa que los dragones existieron en un pasado no muy lejano, antes de extinguirse hace unas pocas generaciones. Los dragones de Daenerys Targaryen resultan cruciales cuando maduran, convirtiéndose en una fuente casi incomparable de poder.

Hay métodos que pueden ayudar a fijar el valor de un dragón. Comparar a las bestias aladas con una fuerza de combate humana es una forma de aproximar su valor, explica Michael Whitmire, director ejecutivo de la empresa de contabilidad basada en la nube FloQast, quien creó los estados financieros de la Casa Lannister y publicó sus resultados en línea.

"¿Cuántas personas serían necesarias para que elegir entre un grupo de personas en lugar del dragón?", pregunta Whitmire. Hay pocas batallas en el programa en las que los dragones se enfrenten directamente contra soldados humanos. Cuando luchan, los dragones casi siempre hacen humo a la competencia. Literalmente.

En un momento, una transacción entre Daenerys y comerciantes adinerados se acerca al establecimiento de un precio de mercado. Acepta intercambiar uno de sus dragones bebés por 8 mil esclavos guerreros aproximadamente, 5 mil más en entrenamiento, aunque rápidamente se hace evidente que el intercambio, y el precio que conlleva, es un engaño. En cambio, Daenerys le ordena a su dragón quemar a los comerciantes de esclavos y luego los libera.

Para activos tan difíciles de vender como los dragones, que no tienen comparables en el mercado, los expertos financieros probablemente los examinarían de una de dos maneras, afirma Steve Schuetz, director gerente de Valuation Research Corporation y entusiasta de Game of Thrones. Una es evaluar el costo de la propiedad del dragón. ¿Cuál es el valor del tiempo y el dinero que toma adquirir un huevo, incubarlo, y luego criar y entrenar al dragón? Esa cifra debe ajustarse a los dragones que no eclosionen o que no puedan ser entrenados o, como en el programa, que sean capturados por un señor de la guerra zombi.

Otro método, el enfoque de ingresos, estimaría el saqueo potencial que un dragón podría generar en nombre de su propietario, o la posible destrucción contra la cual podría defenderlo, ajustado a su vida útil restante.

Cuando los rivales descubren la existencia de los dragones de la Casa Targaryen, se desencadena una carrera armamentista que agrega un factor adicional. La Casa Lannister, la otra clara candidata al podio de los más ricos, desarrolla un arma que puede lastimar a un dragón, pero es inexacta y se destruye con facilidad. Schuetz dice que las amenazas emergentes pueden ayudar a determinar cuánto factor de riesgo –y cuánto descuento– debe aplicarse al valor del dragón.

Los Lannister tienen acceso a capital que las otras familias nobles no tienen. Su hogar ancestral es famoso por sus minas de oro, una fuente de creación de capital que es más fácil de comparar. "Los Lannister simplemente controlan más territorio. Tienen más ciudades, tienen más tierras bajo su control en la parte más rica y más poblada de Westeros", dice Whitehead.

Y eso es antes de considerar la fortaleza de la Casa Lannister en el comercio global y los mercados de capital. "Quienquiera que pueda controlar el comercio con las Ciudades Libres puede llegar a ser bastante rico", dice Whitehead. En el programa, el dominante Banco de Hierro de Braavos se encuentra en el extranjero. Whitehead compara el banco ficticio con los Medici en la Europa del siglo XV; ambos con más poder que los reyes. "Es por eso que creo que tienen la ventaja en la temporada final".

Entonces, ¿banqueros o dragones?

Para determinar qué familia sale ganando en riqueza, convenientemente ignoramos la amenaza existencial que representan los Caminantes Blancos para la vida en el continente. Las clasificaciones a continuación dependen en gran medida del trabajo de Whitehead, aunque Bloomberg se puso del lado de otros expertos que argumentaron que los dragones triunfan sobre todas las demás posiciones. No hay nada que impida a Daenerys usar sus dragones para convencer al Banco de Hierro de darle todo el oro que quiera, a tasas muy favorables.

"Si tienes dragones, tendrías la mayor parte del beneficio económico en el mundo en ese momento", señala Schuetz. "Tienes la capacidad no solo de protegerte sino de ser agresivo y de tomar lo que quieras".

Cualquiera que juegue el juego de la riqueza probablemente elegiría poseer a los dragones.

Casa Targaryen

Puesto actual: 1

Puesto inicial: 9

Al principio de la saga, esta antigua familia regente de Westeros está sin casa, sujeta a repetidos intentos de asesinato y en posesión de poco más que un nombre famoso, y tres huevos de dragón. Se considera que los huevos no son más que curiosidades sin valor. Entonces, la familia más pobre de las principales de Game of Thrones ve su fortuna cambiar drásticamente.

Además de los dragones, los activos más valiosos del mundo, Daenerys Targaryen llega al capítulo final de la historia como ama de Roca Casterly –de la Casa Lannister– y las ciudades de la Bahía de los Esclavos. Además tiene una gran fuerza de combate. Si bien no es necesariamente relevante para nuestra valoración final, Daenerys también controla la fortaleza de la isla de Rocadragón, que se encuentra sobre un producto potencialmente valioso: el vidriagón.

Casa Lannister

Puesto actual: 2

Puesto inicial: 1

El eslogan de la familia sobre el pago de sus deudas debe al menos parte de su origen a las reservas sustanciales de oro en Roca Casterly, aunque antes de la temporada 8 se ha revelado que las minas de los Lannister no han producido oro en años. Aún así, la vasta riqueza de la familia puede ser cuantificada por los 3 millones de dragones de oro en préstamos otorgados al Rey Robert Baratheon, así como por lo que parecen ser los ejércitos mejor equipados y el acceso al comercio con ciudades libres como Braavos. Está claro que los Lannister están en la parte superior del grupo.

El acceso al sistema financiero global ayuda a mantener a los Lannister en control del Trono de Hierro. Cersei cumple con las promesas de pagar la deuda contraída con el Banco de Hierro, representada como la institución financiera más poderosa, y utiliza un nuevo préstamo para contratar a un ejército mercenario de 20 mil efectivos. La sección de Game of Thrones de Fandom.com pone en duda esa cifra, proporcionada por Cersei al final de la temporada 7. ¿Debería contabilizarse la pobreza de Desembarco del Rey, desde donde gobiernan los Lannister, contra la riqueza de la familia? La escasez de alimentos y suministros debe sopesarse contra el control de un puerto importante y un centro comercial que, junto al acceso al capital prestado, puede abrir el comercio y las importaciones desde otras tierras relativamente fértiles.

Casa Arryn

Puesto actual: 3

Puesto inicial: 3

Las defensas naturales montañosas de la región del Valle son un activo clave para su familia gobernante, ya que le da libertad a la gente común para cultivar y practicar otras actividades comerciales sin los estragos de la guerra en todo el continente. El Nido de Águilas, hogar de los Arryn, se considera inexpugnable para cualquiera que no tenga un dragón. El Valle también es el hogar de Puerto Gaviota, el más cercano a la ciudad libre de Braavos.

Los Caballeros del Valle montados valen mucho más que el promedio de los soldados de a pie. Sin embargo, no está claro exactamente cuántos caballeros puede ofrecer la Casa Arryn en plena movilización. Vemos que estas fuerzas son lo suficientemente grandes como para cambiar el rumbo de una batalla por Invernalia y están relativamente frescas al final de la temporada 7, dado que no participaron en batallas anteriores.

Casa Stark

Puesto actual: 4

Puesto inicial: 4

Los Stark y sus vasallos pueden controlar más tierras que nadie, pero están escasamente pobladas y son difíciles de atravesar. Los recursos naturales, como la madera, el hierro y la plata, son oportunidades para el desarrollo, pero la limitada mano de obra y el invierno reducirán tales esfuerzos. Al igual que Siberia, el norte es una región tan difícil para pelear como para desarrollar.

Esta riqueza de recursos les permite superar a la Casa Greyjoy al final de la temporada 7, a pesar del descuento por el invierno en el valor de sus tierras. Los Stark todavía tienen acceso a árboles y otros recursos naturales, a pesar de una fuerza de combate agotada por la guerra.

Casa Greyjoy

Puesto actual: 5

Puesto inicial: 7

Los Greyjoy tienen pocos recursos a su disposición, y su cultura de saqueo hace que las perspectivas de avance económico sean poco probables al comienzo de la serie. La falta de bosques ricos dificulta la construcción de barcos.

Al final, el panorama financiero de los Greyjoy ha mejorado claramente, pero los detalles son confusos. La promesa de Euron Greyjoy de construir mil barcos al final de la temporada 6 es claramente una exageración, según expertos militares. Aún así, los barcos son valiosos, particularmente cuando se usan para comerciar en lugar de saquear, y el crecimiento de esta flota indica un aumento en la fortuna de la familia gobernante.

Casa Martell

Puesto actual: 6

Puesto inicial: 6

La región arenosa de Dorne tiene poca población y tierra cultivable. Sus exportaciones incluyen vino y uvas. La Casa Martell tiene una fuerza de combate y algunos barcos, aunque la historia proporciona pocos detalles sobre su cuantía.

Aunque la mayoría de los personajes principales de esta casa están muertos al final de la temporada 7, es probable que aún exista de alguna forma; Oberyn dice en la temporada 4 que tiene ocho hijas. Por otra parte, la ubicación aislada de Dorne la habría apartado del daño material excesivo.

Casa Tully

Puesto actual: 7

Puesto inicial: 5

Los Tully deberían ser ricos, a juzgar por su tierra fértil y su ubicación central. Desafortunadamente, esta ubicación también significa que es regularmente desgarrada por cada guerra, y por lo tanto es menos probable que produzca ingresos. Los vasallos volátiles como Walder Frey, un noble que controla un cruce lucrativo sobre una ruta comercial clave, probablemente se traducen en ingresos fiscales más bajos, incluso al comienzo del programa, dejando a los Tully con más dolores de cabeza de los necesarios.

El principal sobreviviente de los Tully se convierte en prisionero de los Frey y, finalmente, ordena a sus tropas que se rindan. No está claro qué riqueza le queda a los Tully, si es que la hay, para la temporada final.

Casa Baratheon

Puesto actual: 8

Puesto inicial: 8

Se podría pensar que el gobernante sentado en el Trono de Hierro también lideraría una de las familias más ricas de Westeros, pero el Rey Robert Baratheon es la excepción. Inicia la serie con más de 6 millones de dragones de oro en deuda, 3 millones solamente a la Casa Lannister.

Al final de la temporada 7, los hermanos Robert, Stannis y Renly Baratheon están muertos, aunque el hijo ilegítimo de Robert, Gendry, parece estar en ascenso como miembro de la comitiva de Jon Snow. Es más de lo que puede decir la casa Tyrell.

Casa Tyrell

Puesto actual: 9

Puesto inicial: 2

Al comienzo de la serie, los Tyrell le daban la pelea a los Lannister por el lugar de la casa más rica de Westeros. Los activos fundamentales eran una gran cantidad de tierra fértil y una gran población que pagaba impuestos. La Casa Tyrell tenía la capacidad de formar un gran ejército: en la temporada 2 respaldaron a Renly Baratheon con una fuerza unificada de 100 mil hombres, pero esta capacidad militar se consideraba muy inferior a la de los Lannister.

La continuación de la Casa Tyrell pasó de difícil (después de la muerte de los herederos Margaery y Loras) a dudosa. Lady Olenna, la jefa de facto de la familia, se envenena después de que los Lannister se apoderan de Altojardín. Esta familia anteriormente rica podría haber sido eliminada.