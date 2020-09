¿Cómo fue que Pemex se convirtió en la petrolera con más muertes por COVID-19?

Tomás Morales Vega se estremeció y se acurrucó junto a sus compañeros de trabajo en un pasillo estrecho frente al consultorio del médico. Sabían que estarían esperando un rato: solo había un médico en el centro de procesamiento de la plataforma Pol-A, una de las casi 240 plataformas y otras estructuras operadas en el Golfo de México por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Afuera, el viento azotaba la plataforma y las olas se estrellaban contra sus imponentes patas de acero.

Morales, un ingeniero de integridad mecánica de 62 años, se había sentido enfermo durante días, pero cuando finalmente vio al médico le dijo que regresara a su litera; había muchas otras personas que estaban más enfermas que él. Siguió trabajando. Comía en un comedor mal ventilado con hasta 100 personas más.

Compartió 14 metros cuadrados de espacio habitable con tres hombres mientras trataba de ignorar el empeoramiento de sus mareos, fiebre y dolores de cabeza. Cuando un helicóptero llegó a buscarlo el 16 de abril, el cielo zumbaba con ambulancias aéreas que evacuaban a los enfermos de las plataformas y de un flotel cercano de Pemex, un hotel flotante con capacidad para 700 trabajadores.

“Había muchas personas infectadas”, asegura Morales. "Los médicos no pudieron sacar a la gente de las plataformas lo suficientemente rápido".

Pemex ha reportado la muerte por COVID-19 de 314 empleados y siete trabajadores contratistas. Eso no solo tiene más que el resto de las principales compañías petroleras del mundo juntas. También es el mayor número respecto a las empresas a nivel global.

El punto 'medular' son las plataformas: para el 13 de agosto, 36 de los 7 mil 500 trabajadores de la plataforma de Pemex habían muerto a causa del SARS-COV-2, lo que significa que esos trabajadores tenían más del doble de probabilidades que otros empleados de Pemex de morir a causa de la enfermedad y 10 veces más probabilidades que el promedio de los ciudadanos.

Y si bien sus políticas y procedimientos ahora son más rigurosos, Pemex todavía sufre grandes brotes. En agosto, una enorme instalación flotante de procesamiento y almacenamiento de petróleo de Pemex frente a la costa de Campeche detuvo sus operaciones durante seis días debido a un brote.

Y, sin embargo, Pemex sigue bombeando , a pesar del colapso de los precios del petróleo en marzo y abril, y desafiando una tendencia global en la que se espera que la industria del petróleo y el gas tengan un recorte de 100 mil millones de pesos en gastos de exploración y producción, según la consultora Rystad Energy.

Pemex es una fuente clave de ingresos gubernamentales y de orgullo nacional. Una caída en la producción podría tener consecuencias políticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha colocado a Pemex en el centro de sus planes para revertir tres décadas de lo que él llama política económica neoliberal.

Él señala a las agendas favorables al mercado de sus predecesores, en particular las reformas de 2014 que terminaron con el monopolio de Pemex y abrieron el sector energético a la inversión extranjera, de debilitar a la petrolera y, dijo en durante su campaña, de saquear las riquezas petroleras del país.

Después de asumir la presidencia en diciembre de 2018, se comprometió a revertir la disminución de la producción en Pemex y hacer que el país sea ​​autosuficiente en energía.

El 13 de abril, Pemex dio a conocer que había puesto en marcha un plan de emergencia para combatir el COVID-19 en plataformas marinas.

Los trabajadores en esas instalaciones aseguran que la compañía tardó en desinfectar los espacios de trabajo y de vivienda, reducir la cantidad de personal, evacuar a los empleados enfermos y proporcionar pruebas de diagnóstico antes de que las personas abordaran.

Las evacuaciones avanzaron lentamente porque los médicos tuvieron que pedir permiso a sus jefes en los hospitales y oficinas regionales administrados por la compañía para enviar a las personas a casa, lo que resultó en que los contagiados continuaran trabajando cerca de otras personas durante días después de informar los síntomas.

Entrevistas con más de una decena de empleados de Pemex, así como con exempleados, familiares y un abogado representante de los trabajadores, sugieren que en algunos lugares las condiciones han mejorado y en otros no.

Reflejando la población general de México, la fuerza laboral de Pemex cuenta con altas tasas de personas con diabetes, hipertensión y obesidad, condiciones que las hacen más vulnerables a las consecuencias de la nueva cepa de coronavirus.

Estas personas generalmente son tratadas en uno de los nosocomios de la red de 24 hospitales y clínicas de Pemex, que atienden a una población de aproximadamente 750 mil personas con derecho a los beneficios de salud de Pemex, incluidos 126 mil 274 empleados, sus familiares y jubilados.

Como gran parte del sistema de salud pública de México, la atención en los hospitales de la petrolera es irregular, con algunas instalaciones mal equipadas para hacer frente a la gran afluencia de pacientes con virus.

El titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha rendido homenaje a los empleados fallecidos en sus visitas a campos e instalaciones petroleras, pero no ha dicho nada públicamente sobre las cifras de la compañía.

Un representante de la empresa que pidió no ser identificado, citando la política del lugar, precisó que la firma informó de inmediato sobre las medidas que ha implementado para combatir el virus y no tenía más comentarios.

Andrés Oliva, vocero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que representa a más del 75 por ciento de los empleados de Pemex, aseveró en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico que los métodos de saneamiento en las plataformas de Pemex “fueron adoptados de acuerdo con los lineamientos del Consejo General de Salud de México".

En el mejor de los casos, la respuesta de la petrolera al virus ha sido desigual. El 18 de marzo, la compañía anunció medidas de seguridad y saneamiento en la mayoría de sus instalaciones en tierra, incluidas refinerías y plantas petroquímicas.

Se exigió a los trabajadores que usaran gel antibacterial y cubrebocas, además de que se les revisaría la temperatura todos los días; se impuso el distanciamiento social y las oficinas y plantas se desinfectaron con regularidad.

Pero en las plataformas, donde el distanciamiento social es casi imposible, Pemex no saneó a fondo ni redujo la cantidad de personal hasta mayo, según cinco trabajadores de la plataforma.

También ese mes, la compañía comenzó a realizar pruebas de diagnóstico rápido en personas programadas para abordar plataformas, dicen los trabajadores. Aquellos que abandonan las plataformas y se dispersan por todas partes del país, sin embargo, todavía no se hacen las pruebas.

Óscar Ortíz, un probador analítico de gas natural en la plataforma Abkatún-Delta, comenta que antes de abordar el 30 de marzo, completó un cuestionario sobre síntomas y le revisaron la temperatura. Ese fue el alcance de los protocolos de seguridad de Pemex, expone.

Durante los siguientes meses hubo varios brotes en la plataforma y al menos cuatro personas murieron a causa del virus, dice Ortíz. “Las medidas de seguridad no se implementaron a tiempo y no fueron las correctas”, dice. "Te hace sentir impotente porque estas vidas podrían haberse salvado".

Eduardo Fernando Marín Castillo a menudo compraba dos asientos para acomodar su volumen en el autobús lleno que lo llevó 20 horas agotadoras desde su casa en Tampico hasta Ciudad del Carmen.

La ciudad es un importante centro petrolero y un punto de partida para los trabajadores en alta mar, que toman helicópteros hasta 104 kilómetros hasta las plataformas costa afuera en el Golfo de México.

A medida que el coronavirus se propagaba en abril, Castillo comenzó a pensar que debía mantenerse alejado de las plataformas, donde trabajaba 14 días consecutivos cada mes, y de los autobuses debido a su obesidad, hipertensión y diabetes. Pero él, su pareja y su hijo adolescente dependían de su salario como mecánico de mantenimiento, que pagaba unos 315 mil pesos al año.

Aunque México anunció sus primeros casos de COVID-19 el 28 de febrero, Pemex todavía no estaba haciendo pruebas a los empleados para detectar el virus antes de que abordaran en abril, según trabajadores de cinco plataformas distintas. Para el 30 de abril, cuando Castillo regresó a la plataforma Balam-Alfa, Pemex había reportado las muertes relacionadas con el virus de siete empleados y un contratista.

Los espacios estrechos e interconectados de una plataforma costa afuera ofrecen al virus una matriz de infección potencialmente tan riesgosa como un crucero o un bar abarrotado.

Una plataforma de Pemex suele albergar de 200 a 300 empleados y contratistas que comen y duermen juntos en dormitorios a bordo. Hay una jerarquía en los arreglos de vivienda: los supervisores y coordinadores duermen uno o dos por habitación, y los ingenieros y técnicos duermen en habitaciones de cuatro.

Los trabajadores de nivel inferior a menudo duermen seis por habitación y usan un baño común. Además de las personas alojadas en la plataforma, los gerentes vuelan para hacer las rondas de varias instalaciones en el agua, al igual que los trabajadores de mantenimiento contratados.

Cuando Castillo abordó la plataforma Balam-Alfa a fines de abril, no vio una implementación sistemática de medidas para combatir el virus, dice su pareja, Isabel Robledo Segura. Su equipo de trabajo improvisó sus propios pasos preventivos mientras continuaba interactuando con equipos que no usaban máscaras o desinfectaban regularmente. Luego de otro largo viaje en autobús a casa a mediados de mayo, decidió solicitar una licencia pagada bajo la Cláusula 43 del contrato del sindicato STPRM con Pemex.

La cláusula estipula que los empleados que no puedan ir a trabajar debido a una catástrofe natural u otra situación extrema pueden calificar para recibir pago hasta que puedan regresar de manera segura. A medida que se multiplicaron los casos de COVID-19, muchos empleados de Pemex comenzaron a presentar solicitudes de la Cláusula 43.

Castillo había trabajado para Pemex durante 23 años como trabajador “temporal”, uno que efectivamente ocupa un puesto permanente pero no tiene un contrato a largo plazo. Le contestaron que tendría que hacer fila detrás de los empleados de pleno derecho y tal vez debería usar los días de vacaciones, destaca Segura.

No está claro cuándo y dónde Castillo estuvo expuesto al coronavirus. El 25 de mayo tomó otro autobús de regreso a Ciudad del Carmen para completar el papeleo en persona que pensó erróneamente que necesitaba. Estaba en casa en junio cuando comenzó a desarrollar síntomas de COVID-19. Por esa época, Pemex le otorgó la licencia pagada. Murió el 27 de junio, a los 50 años.

“A veces simplemente colapso y lloro y lloro”, dice Segura, su voz se disuelve en sollozos. "Me dijo que estaba asustado". Al 13 de agosto, Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de servicios de salud de Pemex, precisó que la empresa había otorgado licencias de la Cláusula 43 a casi 8 mil 500 empleados, alrededor del 7 por ciento de la fuerza laboral.

Sergio Castellanos, un ingeniero de plataformas de Pemex de 56 años con hipertensión, estaba de vacaciones en mayo cuando solicitó una breve extensión para cubrir el final de su periodo programado en la plataforma Abkatún-Alfa. Le tenía miedo al virus después de ver que Pemex no estaba implementando protocolos de saneamiento o seguridad durante su tiempo en la plataforma en marzo y abril, destaca.

"Por unos pocos días de trabajo, ¿por qué no me dejas ir y me das la oportunidad de evitar infectarme?", pidió. Los gerentes "están en la oficina y, como están un poco más aislados, no se dan cuenta de lo mal que está en las plataformas". Su solicitud fue denegada y trabajó el 19 y 20 de mayo, los días restantes de su periodo de trabajo designado para el mes.

El 21 de mayo salió de la plataforma y regresó a su casa en Minatitlán, Veracruz. Unos días después comenzó a desarrollar dolor de garganta y cabeza, fatiga y pérdida de apetito. El 1 de junio fue ingresado en un hospital de Pemex. Su nivel de saturación de oxígeno había caído a 78 por ciento, peligrosamente bajo. “Mis dientes temblaban tanto que no podía cerrar la boca”, precisa.

Se negó a permitir que los médicos lo intubaron porque pensó que iba a morir. Provisto de oxígeno, se recuperó y fue dado de alta el 12 de junio.

Pemex se encuentra en la peor situación financiera que casi cualquier otra compañía petrolera del mundo, con una carga de deuda de 107 mil millones de dólares. Ha luchado para hacer frente a una pesada carga fiscal, una fuerza laboral abultada, fuertes obligaciones de pensiones y un negocio de refinación que pierde dinero. (A pesar de todo el petróleo que bombea, Pemex importa el 65 por ciento de la gasolina que vende).

A lo largo de las décadas, no ha realizado inversiones significativas en el descubrimiento de nuevos campos petroleros para reemplazar los agotados. Después de disminuir durante 15 años consecutivos, su producción de petróleo es la mitad de su pico de 2004.

Moody's y Fitch rebajaron la calificación de Pemex en abril, llevando sus bonos más a 'basura'. S&P redujo su evaluación crediticia a 'BBB', dos niveles por encima de la basura, en marzo.

Durante décadas, Pemex ha funcionado como una fuente de ingresos para el gobierno mexicano. Donde sus pares internacionales continuamente invierten dinero en encontrar más crudo, Pemex canaliza gran parte de sus ganancias al tesoro. Los impuestos, regalías y otros ingresos del petróleo representan casi el 10 por ciento del presupuesto federal.

La promesa de AMLO de aumentar la producción diaria de crudo de la compañía a 2.4 millones de barriles para el final de su mandato en 2024 podría ser ambiciosa, dado que la producción de julio fue de 1.6 millones de barriles por día, el volumen más bajo de crudo bombeado desde octubre de 1979. Tampoco está claro si o cuándo se recuperará la demanda mundial.

Los trabajadores de la plataforma petrolera son cruciales para AMLO. El 1 de mayo, Pemex anunció que había evacuado a casi 3 mil 100 trabajadores en alta mar, reduciendo a la mitad la densidad en plataformas. La compañía hizo hincapié en decir que todos los productores de petróleo se quedarían.

“Cabe señalar que el retiro de personal está enfocado en funciones no esenciales que no afectan la operación de las instalaciones petroleras costa afuera”, informó Pemex en un comunicado. Cuando se le preguntó el 3 de junio sobre los brotes de COVID-19 en instalaciones y plataformas frente a la costa de Campeche, AMLO dijo que "nada ha salido fuera de horario".

Más recientemente, sin embargo, detalló que los brotes en las plataformas estaban comenzando a afectar la producción. "También hemos tenido dificultades debido al coronavirus porque hemos tenido pacientes en plataformas petroleras, en barcos", precisó en su conferencia de prensa matutina diaria el 7 de septiembre.

Con los empleados que se enferman, hay aún más presión sobre los que están sanos para que sigan bombeando.

“Las actividades de la plataforma no se pueden detener de un día para otro porque tenemos compromisos de producción”, indicó Morales, el ingeniero de la plataforma Pol-A. “Eso es lo que nos dice la gente de la oficina. Y, por supuesto, el presidente, el ministerio de energía, quieren producción a nivel nacional”.

Después de que Morales fue evacuado de Pol-A a mediados de abril, los médicos de un hospital de Pemex en Ciudad del Carmen lo dieron de alta con un diagnóstico de laringitis y le pidieron que se aislara en un hotel cercano que él, no Pemex, pagaría.

En cambio, tomó el siguiente autobús a Paraíso, donde su familia tiene una casa. Esperó en la atestada estación de autobuses durante tres horas, luego viajó otras tres horas hasta Paraíso "pegado" a otros pasajeros en un autobús lleno de gente, dice.

Su esposa, hija, hijo y mascota, un perro chihuahua llamado Mollete Federico I, que lleva el nombre del platillo, viajó desde la Ciudad de México para conocerlo.

Una semana después, los dolores de cabeza, la fiebre, la pérdida del apetito y los mareos de Morales habían empeorado tanto que su hijo lo llevó a un hospital de Pemex cercano.

El hospital no podía acomodar a los pacientes de COVID-19, por lo que una ambulancia lo trasladó a otra instalación de Pemex, en Villahermosa. Ese hospital tenía suficiente agua potable solo para médicos y enfermeras, no para pacientes, y el baño de la habitación de Morales no tenía jabón ni pañuelos.

Su familia tuvo que comprarle agua y artículos de tocador. El aire acondicionado no funcionaba, por lo que Morales sudaba con una fiebre arriba de los 38 grados centígrados en el calor tropical del sur de México. “Me sentí como un cachorro abandonado”, asegura.

Primero se le hizo la prueba del virus el 24 de abril, el día en que fue hospitalizado. El resultado fue positivo tres días después. Fue dado de alta el 1 de mayo y el 19 de mayo dio negativo. Estaba de vuelta en el trabajo en la plataforma Pol-A el 5 de junio cuando envió un correo electrónico al departamento de recursos humanos de Pemex solicitando la exención laboral de la Cláusula 43. Citó su edad y su hipertensión. Nunca recibió una respuesta.

La Cláusula 43 se ha convertido en un problema para muchos trabajadores de Pemex y para algunos en una fuente de descontento con su sindicato. Los trabajadores temen que se les nieguen los beneficios sindicales si eluden el STPRM apelando directamente a la empresa, dice el trabajador de la plataforma Óscar Ortíz.

Jaqueline Roxana Izaguirre Godinez, empleada de la refinería Salina Cruz, Oaxaca, se queja de que el sindicato “negocia” con los trabajadores sobre las solicitudes de la Cláusula 43 en lugar de presionar sus casos con la empresa. También precisa que el sindicato da a algunos trabajadores un trato preferencial con respecto a las solicitudes de la Cláusula 43.

Ernesto Cavazos Soto, un trabajador de una plataforma, formó un movimiento para combatir lo que él ve como una injusticia en el sindicato. Él culpa a la agrupación por no asegurarse de que Pemex mantenga a los trabajadores vulnerables fuera de las plataformas y desinfecte las instalaciones. Ortiz e Izaguirre son miembros del movimiento de Soto, conocido como Fusión Socios Activos de la Comunidad Petrolera, o Fusión de Miembros de la Comunidad Petrolera.

Oliva, el portavoz de STPRM, negó que el sindicato haya disuadido a los trabajadores de Pemex de solicitar la Cláusula 43 o haya brindado un trato preferencial a algunos miembros del sindicato. “Sería absurdo oponerse al cumplimiento de una cláusula que se negoció en el Convenio Colectivo para todos los trabajadores”, escribió.

Algunos trabajadores que no obtienen las exenciones de la Cláusula 43 de la empresa han solicitado medidas cautelares en tribunales federales y estatales. Argumentan que tienen derecho a exenciones en virtud de la cláusula contractual o una orden del 31 de marzo de la Secretaría de Salud que declara que los mexicanos que corren un alto riesgo de complicaciones graves por COVID-19 en sus trabajos deben quedarse en casa.

La orden expiró a fines de julio, lo que dificulta que los trabajadores de Pemex reciban o mantengan licencias pagadas. Un colectivo de abogados conocido como Justicia COVID ha brindado servicios legales gratuitos a más de 100 empleados vulnerables de Pemex.

Emmanuel Quiroz, un abogado del grupo, expone que algunos clientes tienen problemas para calificar como vulnerables porque la compañía no ha mantenido sus registros médicos actualizados.

“Pemex está obligada en virtud de su contrato de negociación colectiva a realizar chequeos médicos una vez al año, pero en algunas instalaciones han pasado años desde que los trabajadores se sometieron a los exámenes”, dice. Cuando ese es el caso, puede no estar claro si tienen condiciones que los pondrían en riesgo.

Morales contrató a su propio abogado y solicitó una orden judicial luego de que Pemex no cumpliera con su declaración de exención de la Cláusula 43. Después de terminar su periodo de 14 días en junio en la plataforma Pol-A, se le concedió una orden judicial que le permitía permanecer fuera de la plataforma del 26 de junio al 31 de julio.

A medida que la pandemia avanza en México y el mundo, es una presencia constante en Pemex. Se infiltró en las instalaciones de la empresa en tierra, incluida una refinería en Cadereyta. Al menos cuatro empleados de Cadereyta han fallecido, incluidos dos de las unidades de procesamiento de la refinería, uno en ventas y una enfermera del hospital regional de la compañía, según tres empleados en la refinería que solicitaron el anonimato.

El contagio comenzó con trabajos de mantenimiento en una unidad que involucró a unos 200 trabajadores, una mezcla de personal de Pemex y contratistas trabajando 'codo con codo', muchos sin máscaras, dicen los tres empleados. También exponen que la compañía les dio acceso a las instalaciones a los contratistas externos sin realizar controles de salud.

En Salina Cruz, la refinería más grande de México, Izaguirre informa que Pemex no impuso el distanciamiento social ni proporcionó máscaras a todos los trabajadores en abril y mayo. No había jabón en los baños ni gel antibacterial, puntualiza.

“La empresa está obligada a proporcionarnos el equipo y los materiales para protegernos. Compré mi propia mascarilla, guantes de látex y gel porque me preocupaba estar infectado y contagiar a mis hijos”, precisa.

La 'joya de la corona' de la campaña de AMLO para rejuvenecer a Pemex es una nueva refinería de 8 mil millones de dólares en Tabasco, donde nació el presidente.

Cuando se complete la construcción, la refinería tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles por día, lo que la convierte en la más grande del país. AMLO destaca que la refinería permitirá que México deje de importar gasolina. Sus críticos dicen que el proyecto desvía la atención del negocio principal de la perforación y señalan que las seis plantas existentes de Pemex operan a aproximadamente un tercio de su capacidad.

Sin embargo, un video publicado por la empresa holandesa Van Oord, un subcontratista del proyecto, muestra que las empresas están trabajando sin descanso para completar la refinería antes de la fecha límite de 2023 de López Obrador.

Fuera del sitio, cientos de vecinos se acercan sin cubrebocas ni distanciamiento social, con la esperanza de conseguir uno de los 20 mil trabajos de construcción prometidos por el mandatario, según Animal Político. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien frecuentemente tuitea fotos y videos del sitio, recientemente dio positivo por COVID-19 .

Cerca de 48 mil empleados de Pemex trabajan desde casa. Este verano, la compañía extendió una orden de trabajo desde casa hasta fin de año y, al mismo tiempo, creó pautas más estrictas para los empleados que esperan calificar como "vulnerables" y elegibles para una licencia pagada.

Según un documento interno de Pemex del 27 de julio visto por Bloomberg Businessweek, los empleados deben tener 65 años o más para calificar como de alto riesgo debido a la edad: cinco años más que la edad mínima ordenada por la Secretaría de Salud federal.

En el caso de las personas con diabetes o hipertensión, además de los requisitos, como padecer hipertensión en etapa 2, deben haber tenido una emergencia médica importante, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El representante de Pemex indicó que los médicos evaluarán a cada paciente individualmente y usarán los criterios como una guía en lugar de un requisito.

El 1 de agosto, Morales regresó al trabajo, llegó al puerto de Dos Bocas en Tabasco y se unió a otros 10 hombres con monos naranjas que esperaban en un helipuerto bajo un cielo despejado.

Bromearon sombríamente acerca de estar encarcelados en prisiones en el mar, en el corredor de la muerte. Después de someterse a pruebas de diagnóstico rápido para el coronavirus, volaron 120 kilómetros hasta las plataformas en alta mar.

Morales dijo que no sintió el pánico que se apoderó de él en su último viaje al andén, pero estaba seguro de que en casa su esposa e hijos y Mollete, el chihuahua, estaban preocupados por él. “Mi esposa siempre piensa lo peor. Pero soy optimista ”, afirmó. "Estamos en manos de Dios".

