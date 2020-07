¿Cambiamos? Biden y Trump juegan a ser el otro

En los últimos meses, una carrera presidencial que ya se vio afectada por una pandemia mundial y una recesión histórica ha desarrollado una característica extraña que la hace aún más inusual: el presidente Donald Trump, el titular, y el senador Joe Biden, su retador, han intercambiado roles de manera efectiva.

El presidente está haciendo campaña como si fuera el contendiente, lanzando tuits incendiarios y culpando a otros por los fracasos del gobierno que él mismo preside. Biden, mientras tanto, está actuando como un presidente en el poder tradicional, destacando su carrera y la promesa de familiaridad.

Trump no está haciendo mucho de lo que hace un titular típico en un año electoral. No ha lanzado una agenda de segundo mandato. No hace un gran esfuerzo para unificar al país. No está utilizando el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para recibir dignatarios extranjeros o capitanes de la industria, a menos que cuentes al creador de MyPillow TV, Mike Lindell, para mostrar los poderes de la presidencia y recordar a la gente lo que puedes hacer por ellos.

Con el confinamiento en EU levantado, ha podido hacer uso del Air Force One, haciendo paradas de campaña en los estados clave de Arizona y Wisconsin.

Pero al centrarse inquebrantablemente en su base, no está haciendo lo único que los presidentes de ambos partidos siempre han hecho al buscar un segundo mandato: hacer una obra concertada para votantes indecisos en medio del espectro político.

“Uno de los grandes mitos de la campaña de 2004 fue que el presidente Bush hizo un llamamiento a su base conservadora”, dice Sara Fagen, exdirectora política de la Casa Blanca y estratega principal de la campaña de reelección de George W. Bush. “El hecho es que todo nuestro enfoque estaba en ganar a los que están en medio”.

Para Bush, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, eso significaba enfatizar la seguridad nacional y la de los ciudadanos estadounidenses. “Sabíamos que incluso las personas que no estaban completamente de acuerdo o amaban sus políticas económicas se sentían más seguras con él al timón”, añade Fagen. “Surgió en nuestra investigación y encajó al presidente naturalmente”.

Barack Obama, cuya carrera de reelección se parece más a la actual, tuvo que persuadir a los votantes de mirar más allá de un clima económico difícil y mantener el rumbo a pesar del alto desempleo.

“Lo que estábamos tratando de hacer era vender la historia de hacia dónde íbamos”, relata Jim Messina, gerente de campaña de Obama en 2012. “Hablamos de un plan de empleo, hablamos de recuperación económica, porque tuvimos que persuadir a los votantes en un momento económico difícil de que las cosas estaban mejorando, y nunca dudamos de ese tema”.

Trump ha rechazado el enfoque que emplearon sus predecesores. Tuvo que abandonar el tema de su campaña (“Keep America Great”) cuando el coronavirus le quitó el brillo a la economía y no se ha decidido por un reemplazo. Raramente promociona su principal logro legislativo, la reducción de impuestos de 2017. Incluso antes de la pandemia, no mostró inclinación a abandonar las tácticas que le funcionaron tan bien hace cuatro años: estallidos de redes sociales y manifestaciones en los estadios. Donde un presidente típico desplegaría las cifras de empleos y planes de infraestructura, o una estrategia nacional para combatir a COVID-19, Trump ha diferido esas responsabilidades al Congreso y a los estados.

En cambio, Donald Trump ha abrazado un rol extraño, rápido para criticar a otros líderes por no detener la pandemia y los disturbios derivados de las protestas contra la brutalidad policial, al mismo tiempo que promete traer cambios. Sus votos para restablecer la “ley y el orden” hacen eco del mensaje ganador de Richard Nixon en 1968. Pero el mensaje de Nixon funcionó porque él era el retador, no el titular, y no era responsable del desorden al que respondían los votantes.

“Parte de esto es porque Trump nunca ha abrazado completamente al gobierno”, dice David Axelrod, un alto funcionario de la Casa Blanca en la era de Barack Obama.

“Incluso mientras hablamos, desafía abiertamente las recomendaciones de salud que está haciendo su propio gobierno. Es a la vez el líder del gobierno que se ocupa de la pandemia y también el líder de la respuesta que resiste”.

Por inusual que haya sido el estilo de campaña de Trump, el de Biden podría serlo aún más. Algunos días está tan ausente de las noticias que es difícil creer que esté compitiendo. Su escasez se debe en parte a la pandemia, por supuesto. Desde prácticamente el momento en que obtuvo la nominación demócrata, Biden ha sido secuestrado en el sótano de su casa de Delaware, limitado a chats de Zoom y llamadas telefónicas, y recientemente se ha aventurado a un puñado de eventos cuidadosamente distanciados.

Sin embargo, a diferencia de los aspirantes anteriores a la Casa Blanca, Biden muestra poca urgencia de inyectarse en el ciclo diario de noticias, un lujo que se le permite a fuerza de su amplio reconocimiento de nombre, su extenso registro público y sus fuertes números de encuestas. Eso es raro entre los retadores presidenciales. Cuando Obama se postuló por primera vez en 2008, subraya Axelrod, nunca podría haber realizado una campaña como la de Biden porque necesitaba presentarse a los votantes y convencerlos de que podría ser presidente.

Pero los ocho años de Biden como vicepresidente lo convirtieron en una persona familiar y una que, al menos hasta ahora, no polariza a los votantes tanto como la última nominada demócrata, Hillary Clinton. Aunque rutinariamente ataca a Trump en entrevistas y anuncios de televisión, es igualmente apto para sonar el tipo de temas típicos de un presidente en ejercicio, sobre el “deber de cuidar a todos los estadounidenses”, promover la integración racial y elevar “a la gran clase media estadounidense”. En una nube de palabras de descriptores de Biden, la “empatía” es más grande que cualquier otra, para satisfacción de sus estrategas.

El diseño de sí mismo como presidente se ha hecho más fácil porque Trump solo ha mostrado un interés intermitente en desempeñar el papel tradicional de un mandatario. Cuando se trata de cenas estatales y viajes llenos de boato, Trump lo habita por completo; pero en crisis nacional, se retira.

“En la medida en que Biden ha intervenido en el diálogo nacional, lo ha hecho de manera que lo refleja como una persona decente, conciliadora y presidencial”, dice Axelrod. “Y ha asumido ese papel porque Trump esencialmente lo ha entregado”.

Y debido a que disfruta de una amplia ventaja en las encuestas, Biden ha aceptado otro lujo, a veces disponible para los titulares, pero casi nunca para los retadores: ignorar a la prensa.

Biden no ha celebrado una conferencia de prensa desde el 2 de abril. Mientras tanto, la disparidad en las encuestas ha obligado a la campaña de Trump a impulsar debates adicionales, por lo general, la táctica de un retador para ganar impulso.

Competir por la reelección nunca ha sido fácil. “Comienzas a hacer enemigos desde el día uno en el trabajo”, advierte Messina. Sin embargo, los presidentes en ejercicio durante el siglo pasado generalmente han logrado ganar porque la oficina tiene un tremendo poder para dar forma a la dirección del país y ello se replica en el sentimiento público hacia su ocupante.

Trump siempre se ha sentido más cómodo como un extraño. Él ignoró la convención política hace cuatro años y ganó. Tal vez lo hará de nuevo. En este momento, sin embargo, dejar pasar los beneficios de la incumbencia ayuda a explicar las luchas actuales de Donald Trump; al igual que la capacidad de Joe Biden de imitar la personalidad de un titular ya conocido explica su constante y creciente liderazgo en las encuestas.