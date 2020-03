Así movían al mercado los traders en Reddit

FINANZAS Bloomberg Businessweek FINANZAS

En un sórdido rincón de Internet hay un foro de mensajes salpicado de groserías y codicia, donde personas con alias como OverthrowYourMasters y yolo_tron hacen campaña en favor de sus acciones favoritas y publican capturas de pantalla de sus cuentas de corretaje en línea ufanos de sus ganancias y sus pérdidas por igual. Algunos de ellos creen que han descubierto el secreto para ganar dinero rápido en el mercado de valores. Wall Street lo duda, pero lo que ve allí lo pone nervioso.

La historia no ha sido amable con las personas que dicen tener una mano prestidigitadora. La última sacudida de las bolsas, impulsada por los temores del coronavirus, muestra la rapidez con la que los mercados pueden volverse contra uno. Pero ni siquiera los operadores bursátiles más veteranos pueden ignorar un foro de Reddit con 900 mil usuarios llamado r/wallstreetbets, o r/WSB para abreviar, cuyas tácticas han demostrado una asombrosa capacidad para presionar los precios, al menos a corto plazo.

Hasta ahora, empresas aletargadas como Virgin Galactic Holdings y Plug Power se dispararon al cielo poco después de ser mencionadas allí. El foro también pudo haber inyectado un poco de espuma al alza de Tesla, que llegó a estar valuada en 90 mil millones de dólares.

Los traders de r/WSB están librando una especie de guerra de guerrillas en los mercados, tratando de explotar lo que perciben como debilidades en el sistema para mover los precios a su antojo. Para quienquiera que se pregunte a dónde fueron los pequeños operadores intradía que hicieron tan salvajes los años noventa, acá están en Reddit, en la versión 2020. Tras años de indiferencia, los inversionistas individuales parecen estar volviendo a las acciones, para bien o para mal. Y están ensañando músculo y poder de maneras que pueden recordar fácilmente los excesos de la era puntocom.

“No se puede negar el hecho de que en febrero de 2020, el público ha vuelto”, señala Julian Emanuel, estratega en jefe de acciones y derivados de BTIG LLC. Hasta la debacle financiera por el coronavirus, creía que el S&P 500 podía escalar un 10 por ciento adicional gracias al entusiasmo de los pequeños inversores.

Por supuesto, nunca fue fácil calcular el momento en que la exuberancia irracional dio paso a un desplome, acelerado por el virus.

Las salas de chat donde se glorificaban las acciones fueron instrumentos fundamentales del boom de la década de los noventa y la ulterior caída. Eran un escenario para peleas digitales entre todo tipo de granujas, buscavidas e hinchas, muchos de los cuales podían mover acciones en un centavo, a veces lo suficiente para salirse y dejar a otros con la bolsa en la mano.

Veinte años después, una cosa que ha cambiado es la jerga. Con frecuencia es infantil y objetable. Para los autodenominados “autistas” de Reddit (un término cariñoso que se apoya crudamente en los estereotipos que rodean a las personas que viven en línea) el premio principal son los “tendies” (en alusión a los palitos de pollo, el premio que recibe un hombre-niño por ser un buen chico). Hablando en sentido figurado, los “tendies” son las recompensas financieras que se obtienen de una apuesta exitosa y audaz. Los inversores bajistas o ‘bears’ suelen recibir apodos homofóbicos.

Lo que el mercado reciente compartía con 1999 era una creciente creencia de que alguien más vendría a comprar una acción al alza a un precio aún más alto, sin importar los fundamentales. Pero mientras los operadores de aquel entonces estaban dispuestos a esperar a que apareciera un “tonto mayor”, esta generación consideraba que podía invocar a esos compradores a través de sus propios trucos de magia, e incluso prestidigitaciones.

Los miembros de r/WSB creen haber descubierto una especie de máquina de movimiento perpetuo en la interacción de las acciones con los contratos de opciones (calls y puts), que ofrecen una forma económica de apostar si las acciones subirán o bajarán sin comprar la acción en sí. Funciona de la siguiente manera: los miembros hacen apuestas que dependen de los creadores de mercado o market makers, esos intermediarios profesionales que te venden un “call” (una apuesta por el incremento del valor de las acciones, opción de compra) o un “put” (una apuesta por el descenso, opción de venta). Los creadores de mercado, como los buenos corredores de apuestas, no quieren quedarse en la estacada. Al tomar una apuesta, se protegen para eliminar el riesgo: si alguien compra un call, por ejemplo, previendo un rali bursátil, el intermediario compra acciones en la compañía subyacente. Si las acciones suben, el intermediario tal vez tenga que pagar la opción o la apuesta, pero eso se compensa con la ganancia que dejan las acciones.

Cuando las acciones siguen subiendo, la protección o posición hedge implica comprar más acciones. Ahí es donde la gente de Reddit percibe una debilidad. La táctica favorita en r/WSB es inundar el mercado con apuestas call muy temprano por la mañana en un intento de obligar a los intermediarios a seguir comprando acciones. Y eso hace que todo suba. A medida que sube el precio de las acciones, también lo hace el valor de las calls, a menudo en mayor proporción.

Bajo esta forma de ver el mundo, la única limitación para el éxito es la fuerza de nuestras creencias y la voluntad de actuar en consecuencia. Un atractivo adicional es que es relativamente barato jugar en manada, por ejemplo, para el precio de una acción de Amazon se puede hacer una campaña de tamaño decente en apuestas alcistas arriesgadas que se negocian por centavos.

Eso es importante hoy en día, cuando el auge de los fondos cotizados y los fondos mutuos ha convencido a las empresas de EU de que ya no necesitan dividir sus acciones para mantener el precio accesible para los inversores minoristas. Muchas acciones ahora cotizan en los tres o cuatro dígitos.

Para ser claros, las opciones no son una gallina mágica de huevos de oro. Los intermediarios del mercado no son los únicos jugadores que compran y venden acciones. Si el resto del mercado ve una razón para vender los títulos de una empresa, no importará que r/WSB apueste en horda por su alza. Y aunque las opciones pueden producir ganancias sorprendentes, con frecuencia vencen sin valor.

Con todo, estos inversores individuales alcistas estaban dejando su huella en el mercado de opciones. ¿Cuán influyentes se habían vuelto? Por lo general, las opciones de venta (puts) tienen una mayor demanda que las opciones de compra (calls) porque los operadores están más interesados ​​en protegerse contra las pérdidas. Hoy no suele ser así, pues en el caso de algunas acciones la demanda de las apuestas alcistas es mayor. “Esto no es normal”, admite Amy Wu Silverman, estratega de derivados de renta variable de RBC Capital Markets.

Benn Eifert, director de inversiones de QVR Advisors, inicialmente se mostró escéptico de que el dinero detrás de estos foros en línea pudiera influir en los mercados. Pero cambió de opinión. “Los intermediarios sí reconocen que en los grandes nombres tecnológicos, los flujos son sustanciales y están moviendo la aguja”, dice. En cuanto a las acciones más pequeñas, son aún más sensibles a estallidos repentinos de atención.

Emanuel, el estratega de BTIG, dice que es difícil saber si los foros de hoy tienen más influencia que los chats de los años noventa. “Cuando hacía operaciones bursátiles por cuenta propia en 1999, veías que ciertas acciones se mencionaban en los pasillos, y el proceso consistía en que una persona le decía a otra, ‘Oye, esto parece interesante’”, cuenta.

“Hoy ves algo en un foro y es posible que no veas necesariamente un debate continuo”. Sino que inmediatamente los operadores automatizados entran en acción. “Como humano, nunca ves el flujo porque ocurre electrónicamente”, explica. En otras palabras, no solo hay que señalar con el dedo a los foros en línea, hay que considerar a los operadores algorítmicos supuestamente sofisticados que los siguen.

Los foristas de Reddit son conscientes de que no hay un razonamiento sólido detrás de sus apuestas. Luego de que el usuario SolTrainRnsOnHolGran se preguntara si las actividades de r/WSB podrían constituir insider trading o uso de información privilegiada, el usuario recentlyunearthed respondió con absoluto candor: “¿Cómo podemos saber información privilegiada si no sabemos nada?”

El entusiasmo del foro por las opciones de compra es una fuerza clave detrás de una tendencia más amplia en el mercado. Según un indicador, el valor de las opciones negociadas aumentó un 77 por ciento durante las primeras seis semanas de 2020. Gran parte de esta expansión se concentró en un puñado de acciones populares entre los inversores individuales, señala John Marshall, jefe de investigación de derivados de Goldman Sachs Group.

“El tamaño del aumento en los volúmenes de opciones definitivamente está moviendo la aguja”, dice. El número promedio de contratos comprados en una sola operación de compra de opciones se redujo a solo 6.7 contratos en 2020, aproximadamente la mitad de lo registrado en 2015, menciona Henry Schwartz, presidente de Trade Alert LLC. Al observar la combinación de las órdenes pequeñas y el gran volumen de operaciones, concluye: “En realidad, el inversor minorista es la única audiencia”.

A medida que la huella de estos operadores intradía se hace más profunda en los mares del mercado, la vigilancia de los moderadores del foro se ha vuelto más estricta. Un usuario, que había sido miembro durante tres años sin publicar, presentó el caso alcista para Lumber Liquidators y prometió otra sugerencia a la mañana siguiente. Los volúmenes de calls para esas acciones crecieron 71 veces el promedio del mes previo, disparando el valor de los papeles en un 18.6 por ciento.

El usuario fue vetado de r/WSB cuando volvió para dar el segundo consejo, un moderador afirmó que el usuario “intentó usar la plataforma para beneficio personal”. Los miembros fueron advertidos que cualquier interacción con el usuario en Reddit o discusión sobre su última recomendación también acarrearía su expulsión. “Este tip es una burla, ¿podemos volver a lo nuestro y perder cantidades exorbitantes de dinero?”, escribió el usuario Deftech1, quejándose de aquellos que buscaban esquemas para hacerse rico rápidamente.