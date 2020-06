¿No le entiendes a los mercados? 'Picasso' está aquí para enseñarte con el arte

En medio de la rigidez de los datos cuantitativos y la precisión de las gráficas en los mercados financieros, ha surgido un personaje que, con una alta dosis de humor, busca ‘quitarle las contracturas’ a un sector que suele caracterizarse por su aridez y complejidad para la mayoría de las personas.

Se trata de Picasso Burstátil, un personaje creado hace casi dos años por un argentino originario de Buenos Aires, mitad diseñador, mitad trader, que se dedica a hacer análisis técnico de mercados financieros. El hombre pide mantener su nombre real en el anonimato, pues su ‘alter ego’ es quien genera el contenido.

Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, lleva varios años atravesando condiciones económicas adversas, que solo se han exacerbado con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pocos presentan un daño tan sostenido como esa nación sudamericana: su inflación ha tenido un crecimiento cercano a 50 por ciento en 2019 y se espera una cifra similar para este año. El peso argentino se depreció 102 por ciento frente al dólar y, en lo que va de 2020, acumula una pérdida de valor de 60 por ciento.

En medio de ese panorama es donde Picasso Bursátil comenzó a brillar, abordando esos temas desde la creatividad.

“Estando yo inmerso en el mercado y en el diseño, encontré la necesidad de descontracturar la tensión que se genera constantemente en el mundo financiero”, aseguró el argentino en entrevista con Bloomberg Businessweek México. “Me pareció interesante generar algo de entretenimiento, para que la gente que está en este ámbito se relajase”.

Las gráficas de Picasso Bursátil están acompañadas de ilustraciones o imágenes tomadas de la cultura pop para darle ese toque socarrón que parecería estar vetado en un sector que ‘quizá se toma las cosas demasiado en serio’.

Ahí está el ejemplo de Twitter. El día que la acción de una de las redes sociales más grandes tuvo un desplome, el artista financiero juntó la gráfica de línea del precio con la imagen del videojuego de Nintendo de los ochenta ‘Duck Hunt’, en el cual el objetivo era cazar, con una pistola que se conectaba a la consola, parvadas de patos que aparecían espontáneamente en la pantalla.

Aunque entretenido, el videojuego podía tornarse frustrante al subir la dificultad y la velocidad de las aves virtuales y, al fallar un nivel, un perro aparecía con una risa burlona para poner sal a la herida. Picasso Bursátil se aseguró de poner al can en su gráfica de ese día.

Están las gráficas acompañadas por ilustraciones hechas a mano por el diseñador/trader, quien refleja las caídas bursátiles como auténticos saltos al vacío en bungee, las subidas y caídas de McDonald’s con sus famosos arcos dorados o la presión del tipo de cambio dentro de una olla… de presión.

Picasso concibe el humor en su trabajo como una herramienta para ablandar un poco a quienes participan en el mercado, pero también para educar en el análisis técnico, que estudia los movimientos de las cotizaciones en el mercado de valores (acciones, divisas, índices, commodities, bonos y criptoactivos), a través de gráficos e indicadores basados en los precios de los activos.

El análisis técnico moderno tiene entre sus principales predecesores a Charles Henry Dow, creador del índice Dow Jones y autor de la teoría de Dow, basada en patrones de cómo se mueven los activos bursátiles. Otros de sus ‘padres’ son el japonés Homma Munesiha, Ralph Nelson Elliot, la secuencia de Fibonacci, entre muchos otros que han complementado este análisis. Para los analistas técnicos, toda la información (económica, política, social, legal, etc.) presente en el mercado, y que puede afectar una cotización, debe estar incorporada en el precio.

El análisis técnico también tiene fuertes influencias del estudio de la geometría y es por ello que Picasso Bursátil decidió apropiarse del apellido del padre del cubismo.

“En mi opinión, todo aquel que analiza gráficos de activos desde lo técnico, es un artista en el mercado”, afirmó. “Cada uno traza sus propias líneas y está generando su propio cuadro a partir de un análisis, yo di un paso más y empecé a generar interacciones gráficas conceptuales directamente en el gráfico de la cotización”.

La primera ‘obra’ de Picasso Bursátil llegó en julio de 2018. “Publiqué un par de cuadros o gráficos, a través de una cuenta de Twitter, con intervenciones, y automáticamente tuvieron una excelente aceptación”, recordó.

“En el rango de dos semanas tuve más de mil seguidores, para mí fue algo increíble, en mi cuenta personal tengo alrededor de 300 seguidores y son mis amigos más cercanos”.

@PicassoBursatil

Actualmente, la cuenta de Picasso Bursátil tiene 16 mil 800 seguidores y crece de manera constante, con un interés particular de los profesionales de las finanzas, a los que se unió en 2015, gracias a su hermano, un financiero de vocación y a raíz del fallecimiento de su hija de 5 meses.

“En el vacío interno que sentía empecé a hacer un montón de cosas, a tocar la batería, correr, cocinar, escribir”, relató.

“En ese momento, mi hermano, quien es el fuerte en los temas bursátiles y financieros, me dijo: ¿por qué no te metes en el análisis técnico?”.

Su hermano le mostró unos gráficos en la plataforma TradingView, que encontró entretenidos y similares de graficar en plataformas de diseño como Illustrator y Photoshop.

“Fue como un amor a primera vista”, aseguró Picasso Bursátil durante la entrevista realizada. “Me enamoré de las líneas, de los dibujos que trazaban esos gráficos”.

Ahora, lo que comenzó como un golpe del destino podría traducirse pronto en una Enciclopedia de Análisis Técnico.

Este último proyecto, un glosario que explica conceptos para mejorar la educación financiera, pretende que los lectores puedan comprender y se interesen más por un sector que suele hablar un idioma que no es precisamente el más claro. El libro llevará ilustraciones para conceptos como el stop-loss, que no cualquiera tiene a la mano en su vocabulario cotidiano.

Pese al nombre, quizá un tanto pomposo, a Picasso Bursátil le cuesta concebirse como un artista y ve a su personaje como un proyecto que genera contenido y entretenimiento bursátil, que vincula el arte con los mercados. Como publicista amateur, sabe que tiene un target específico.

“Me gusta pararme más desde el lugar de un entretenedor, la idea del artista no me desagrada, pero no me la creo desde ese lugar”, comentó. “Me siento parte de una comunidad en donde genero contenido”.

@PicassoBursatil