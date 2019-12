7 mexicanos que debes seguir en 2020

No sabemos qué pasará el próximo año, lo que sí es que ellos marcarán la agenda y en más de una ocasión hablarás de sus hazañas, decisiones y hechos. Desde la política hasta el deporte, estos mexicanos le darán forma al inicio de la nueva década. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

AMLO

La política mexicana vive, sobre todo en estos días, tiempos vertiginosos. El presidente trae prisa por plasmar su Cuarta Transformación y el segundo año será clave para ello, al tiempo que el país entrará a finales del siguiente año en un nuevo proceso electoral. Economía y seguridad son los grandes temas de la agenda presidencial. ¿Batazo de ‘hit’ o segundo strike en 2020?

Arturo Herrera

Dicen que todo secretario de Hacienda pasa el primer año aprendiendo a recaudar, pero sobre todo a gastar. En 2020, Herrera deberá aplicar las lecciones de los subejercicios de 2019 y su impacto en la economía, para que el gasto de gobierno sea un motor del crecimiento del país. Además, no poca cosa, tiene que mantener la estabilidad fiscal. Suerte, secretario

Gustavo de Hoyos

La resistencia. En las últimas semanas la iniciativa privada se ha acercado y hasta apapachado a AMLO. Menos él. Crítico de las medidas del gobierno, y que algunos dicen que tiene aspiraciones políticas (que él niega), será un personaje a seguir en 2020, año que será su último como líder de Coparmex. Quizá escuchemos el clásico ¡fuera máscaras!

Uriel Antuna

‘El Mago’ le dicen. Y muchos trucos necesita el Guadalajara, su nuevo equipo, que en 2020 busca recuperar la memoria y volver a competir. Hace un año muy pocos le conocían. Y ahora será el jugador a seguir en la Liga MX, luego de su brillante paso por el ‘Tri’. ¡Abracadabra!

Rocío Nahle

A veces parece que no se entera que es una de las secretarias más cuestionadas de la 4T. En 2020 tendrá un examen difícil y trascendental. ¿La refinería? Nos enteraremos si va en serio. ¿Energías limpias? Quizá un día hable de ello. ¿Pemex? No es solo chamba de ella, pero tendrá que ver en el futuro de la empresa. Y no hay opción múltiple en esta prueba.

Luisa María Alcalde

Vaya que tendrá ‘chamba’ la joven funcionaria. Primero, la ejecución de la reforma laboral, pieza clave para el T-MEC. Segundo, consolidar ‘Jóvenes construyendo el futuro’, que pese a los aplausos recibidos tiene que probar que es una plataforma para el empleo. De pilón, quizá deba regular el outsourcing ilegal. Debería tomar vacaciones en diciembre, secretaria.

Alexa Moreno

Con solo 25 años, esta gimnasta de Mexicali ya es un ejemplo para todo el país. Histórica medallista del Mundial de Gimnasia en 2018, será una de las estrellas de México en Tokio 2020. Con el impulso del corazón, buscará la inmortalidad en los Olímpicos y caerá de pie, con los brazos extendidos.