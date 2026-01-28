Una brújula para navegar 2026

Mires donde mires, las burbujas están en todos lados.

Dos meses antes del Lunes Negro, la caída del mercado que desencadenó la Gran Depresión, un economista de Massachusetts llamado Roger Babson, preocupado por la ola de inversionistas comunes y corrientes que se endeudaban para comprar acciones, declaró en un discurso que “tarde o temprano llegaría un colapso y podría ser terrible”. Después, el mercado cayó 3 por ciento, una baja conocida en ese entonces como el “Babson Break”. Pero en las semanas que siguieron, escribe Andrew Ross Sorkin en su nueva historia, 1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History—and How It Shattered a Nation, “el mercado se sacudió el mal presagio de Babson”, en parte debido al optimismo por nuevos productos de consumo masivo, como la radio y el automóvil. “Los inversionistas con ‘imaginación’ estaban ganando otra vez”.

Hoy hay muchas voces como la de Babson advirtiendo sobre la inteligencia artificial, en particular sobre la valuación de las empresas tecnológicas públicas y privadas y su búsqueda frenética de la meta esquiva de inteligencia artificial general (sistemas que pueden hacer prácticamente lo que cualquier humano puede hacer y más). Las empresas tecnológicas van camino a gastar menos de 1.6 billones de dólares anuales en centros de datos para 2030, según la firma de análisis de datos Omdia. La magnitud del hype alrededor de la IA, cuyas perspectivas como generadora de ganancias siguen siendo completamente hipotéticas, ha desconcertado a muchos inversionistas sensatos. Sin embargo ahora, como hace un siglo, la idea de perderse el próximo gran suceso ha persuadido a muchas empresas a ignorar tales profecías de perdición. “Todos están jugando una especie de Mad Libs donde piensan que estas tecnologías descabelladas resolverán cualquier problema existente”, dice Advait Arun, analista de finanzas climáticas e infraestructura energética en el Center for Public Enterprise, cuyo reciente informe al estilo Babson, Bubble or Nothing, cuestionó los esquemas de financiamiento detrás de proyectos de centros de datos. “Definitivamente seguimos en la etapa de exuberancia irracional”.

En general, los periodistas harían bien en abstenerse de debatir si un recurso o tecnología está sobrevaluado. No tengo una opinión firme sobre si estamos en una burbuja de IA, pero vale la pena cuestionar si la pregunta no se queda corta. Si defines una burbuja especulativa como cualquier fenómeno en el que el valor de cierto activo sube de manera insostenible más allá de un valor fundamental definible, entonces las burbujas están prácticamente en todos lados. Y parecen inflarse y desinflarse al mismo tiempo.

Podría haber una burbuja en el oro, cuyo precio se disparó casi 64 por ciento el año pasado hasta el 12 de diciembre, y una en la deuda gubernamental, según Børge Brende, director ejecutivo del Foro Económico Mundial, quien recientemente observó que las naciones colectivamente no habían operado tan endeudadas desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos financieros creen que hay una burbuja en el crédito privado, el mercado de 3 billones de dólares en préstamos otorgados por grandes firmas de inversión (muchos con el propósito de construir centros de datos para IA) que está fuera del sistema bancario comercial fuertemente regulado. Jeffrey Gundlach, fundador y CEO de la firma de administración de dinero DoubleLine Capital, calificó recientemente este entorno opaco y no regulado como “crédito basura” en el podcast de Bloomberg Odd Lots. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co., lo llamó “una receta para una crisis financiera”.

Los absurdos más obvios se han materializado donde no hay una manera fácil de juzgar el valor intrínseco de un activo. El valor total de mercado de Bitcoin, por ejemplo, aumentó 636 mil millones de dólares desde el inicio del 2025 hasta el 6 de octubre —antes de perder todo eso y más, el 12 de diciembre—. El volumen de operaciones de las memecoins, esas invenciones virtuales que conmemoran tendencias en línea, alcanzó un pico de 170 mil millones de dólares en enero de 2025, según la firma de medios cripto Blockworks, pero para septiembre se había desplomado a 19 mil millones. Encabezando la caída estuvieron las monedas $TRUMP y $MELANIA, lanzadas por la primera familia dos días antes del Día de la Toma de Posesión, que han perdido 88 y 99 por ciento de su valor, respectivamente, desde el 19 de enero del 2025.

Muchos inversionistas evaluaron estas criptomonedas no por su potencial para generar valor de fondo para los accionistas y para el mundo —como lo harían, por ejemplo, con una acción de una empresa tradicional que reporta utilidades—, sino de manera más limitada, atendiendo únicamente a la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. Se acercaron a ellas un poco como quien se aproxima a la mesa de dados durante un viaje a Las Vegas.

Puede haber razones demográficas por las que los inversionistas, en particular quienes se sienten atraídos por las criptomonedas, las apuestas deportivas y los mercados de predicción en línea, están tratando de manipular los mercados financieros como si fueran casinos. Según una encuesta reciente de Harris, seis de cada 10 estadounidenses ahora aspiran a acumular riqueza extrema. El 70 por ciento de los encuestados de la Generación Z y los millennials dicen que quieren convertirse en multimillonarios, frente al 51 por ciento de la Generación X y los baby boomers. Un estudio de 2024 de la firma financiera Empower sugirió que los zoomers creen que el “éxito financiero” requiere un salario de casi 600 mil dólares y un patrimonio neto de 10 millones de dólares.

Gracias a los videos de TikTok, los chats grupales, los foros de Reddit y la naturaleza instantánea e ineludible de internet, hoy todo el mundo se entera al mismo tiempo de las oportunidades para hacer dinero. En teoría suena bien, pero ha llevado a un frenesí de imitación, competencia masiva y comportamiento de mentalidad colectiva que hace que la nueva serie de Apple TV, Pluribus (que habla de una humanidad sometida a una conciencia colectiva que promete felicidad total, y los pocos inmunes que resisten para conservar su individualidad), resulte especialmente oportuna. La economía tradicional, con sus dimensiones complejas e infinitamente variadas, ha sido desplazada por la economía de la atención: aquello en lo que todos, en todas partes, estamos obsesionados en un momento dado.

En los negocios, ese enfoque singular es la IA. En la cultura popular hubo una burbuja de Sydney Sweeney, que siguió a una burbuja de Pedro Pascal, y una burbuja del “6-7” (si no tienes adolescentes, basta con buscarlo en Google). En el último año, gracias a celebridades como Lisa, del grupo de K-pop Blackpink, también surgió una manía mundial por los adorables pero inútiles peluches zoomórficos lindos pero inútiles vendidos por la juguetera china Pop Mart International Group. Llámalo la “Laburbuja”.

En alimentos, casi con certeza hay una burbuja de la proteína, con todo tipo de marcas, desde palomitas hasta cereales para el desayuno, promocionando su contenido proteico para atraer a consumidores preocupados por la salud y a usuarios de GLP-1. En los medios, podría haber una burbuja en los boletines de Substack, los podcasts conducidos por celebridades (como Good Hang de Amy Poehler y Confessions of a Female Founder de Meghan Markle) y los documentales biográficos autorizados por sus protagonistas y disponibles en streaming casi cada semana (los más recientes en Netflix: Being Eddie, sobre Eddie Murphy, y Victoria Beckham). “El grupo de referencia de todos es global y va mucho más allá de lo que pueden ver a su alrededor y de su clase o posición reales”, dice W. David Marx, autor de Blank Space: A Cultural History of the Twenty-First Century. “Pueden surgir movimientos alineados globalmente dentro de estos mercados que antes habrían sido imposibles”.

Las apuestas son más altas para la IA que para los Labubus, por supuesto. Ninguna empresa quiere quedarse atrás y, por ello, todos los grandes jugadores avanzan a toda velocidad, construyendo infraestructura de cómputo mediante esquemas financieros complejos. En algunos casos, esto implica un vehículo de propósito especial (¿recuerdas esos del colapso financiero de 2008?) y los chips de IA que algunos observadores creen que podrían depreciarse más rápido de lo esperado.

Los gigantes tecnológicos pueden resistir cualquier consecuencia de esta estampida impulsada por el FOMO. Están financiando sus centros de datos en gran medida con balances sólidos y pueden sortear los efectos si los trabajadores de cuello blanco deciden, por ejemplo, que la versión actual de ChatGPT es suficientemente buena para redactar su autoevaluación anual. Pero otras empresas están asumiendo riesgos mayores. Oracle Corp., un proveedor tradicional de bases de datos y un competidor poco probable en la carrera de la IA, está levantando 38 mil millones de dólares en deuda para construir centros de datos en Texas y Wisconsin.

Otras llamados neoclouds, empresas relativamente jóvenes como CoreWeave Inc. y Fluidstack Ltd. que construyen centros de datos especializados para IA, minería de Bitcoin y otros usos, también se están endeudando fuertemente. De repente, el impacto acumulativo de una burbuja de IA comienza a verse más severo. “Cuando tenemos entidades construyendo centros de datos por decenas de miles de millones de dólares con dinero prestado y sin clientes reales, es cuando empiezo a preocuparme”, dice Gil Luria, director general de la firma de inversión D.A. Davidson & Co., evocando a Roger Babson de hace un siglo. “Prestar dinero para una inversión especulativa nunca es una buena idea”.

Carlota Perez, investigadora británico-venezolana que lleva décadas analizando los ciclos de auge y caída económicos, también está preocupada. Dice que la innovación tecnológica se está transformando en especulación de alto riesgo dentro de una economía-casino sobreapalancada, frágil y propensa a burbujas listas para explotar tan pronto como la duda activa comience a propagarse.

“Si la inteligencia artificial y las criptomonedas se desplomaran, es probable que desencadenen un colapso global de proporciones inimaginables”, escribió en un correo electrónico. “Históricamente, solo cuando las finanzas sufren las consecuencias de su propio comportamiento, en lugar de ser rescatadas, y cuando la sociedad las encauza mediante una regulación adecuada, surgen verdaderas edades de oro productivas”.

Hasta que llegue ese momento, mejor cuida bien tus Labubus.

Lee aquí la versión más reciente de Businessweek México: