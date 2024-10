La arquitecta que busca mejorar la vida de las personas y la condición del lugar

Desde niña, jugar con las manos ha sido su mayor atracción. Antes, se expresaba a través de dibujos, textos y maquetas; hoy, sus creaciones le permiten imaginar un futuro diferente y reapropiarse de los espacios públicos—frecuentemente desatendidos—para promover un equilibrio entre las personas y su entorno. Ella es la arquitecta Fernanda Canales, quien se ha enfocado en los últimos años en proyectos de vivienda social y edificios cívicos en México para ser una semilla de transformación de esos entornos.

“Lo que más me entusiasma de la arquitectura es la posibilidad que tiene de mejorar la vida de las personas y la condición de un lugar. Busco que mi arquitectura no solo funcione para los dueños que encargan algún proyecto, sino que también funcione para los que están afuera”, señala Canales en entrevista con Bloomberg Businessweek México.

Esta filosofía se refleja en cada uno de sus proyectos, donde el diseño no solo responde a necesidades estéticas, sino que se convierte en un puente que une a las comunidades, creando espacios inclusivos y armónicos que enriquecen la experiencia colectiva.

Desde niña, los recuerdos más vívidos de Fernanda Canales han estado estrechamente ligados a los espacios que habitaba. “Si me acuerdo de una fiesta infantil no pienso en la piñata o el pastel, sino que reconstruyo la casa donde estaba esa fiesta, con todos sus detalles, materiales, cambios de niveles… lo mismo me pasa al pensar en el hospital al que fui de niña, la iglesia, la escuela… mis memorias son totalmente arquitectónicas”, comenta.

Si decidió estudiar arquitectura fue porque era lo que más se asemejaba a la pintura y la escultura. Anhelaba seguir jugando con sus manos, pero no imaginó que al comenzar la carrera dejaría de pintar. Las tareas se acumulaban, y las técnicas que debía aprender eran muy distintas al acto creativo e improvisado que tanto le gustaba. Aunque tuvo que renunciar a su pasión, cada día buscaba formas de integrar esos intereses en su trabajo, encontrando formas de fusionar la arquitectura con su amor por el arte.

En su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos internacionales que van desde el premio Emerging Voices del Architectural League of New York hasta su inclusión en la lista del periódico The New York Times como una de las 10 figuras femeninas que están transformando el panorama del liderazgo a nivel mundial, subrayando su impacto y contribución al campo de la arquitectura. Además, es autora de libros como “Mi casa, tu ciudad”, “Estructuras compartidas, espacio privado” y “Arquitectura en México 1900-2010″.

Para ella, la construcción de cada proyecto es siempre un logro ya que se trata de una labor en equipo y muchos factores que controlar. “La materialización de un proyecto es una especie de milagro. Que algo salga de un papel y tome forma en la ciudad requiere de la suma de muchos pequeños logros hechos posibles gracias a muchas personas”, afirma.

Fernanda Canales se define por su constante búsqueda de innovación y evolución en cada uno de sus proyectos y lo que sigue para ella es probar nuevos retos para continuar con la transformación de vidas y espacios. “Busco que las obras de arquitectura sean la prueba de que vale la pena volverlo a intentar, de nuevo, cada vez”, puntualizó.

