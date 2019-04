Usted disculpe…

Como ya es conocido por todos, en días pasados se dio a conocer la noticia de que en anteriores semanas el presidente de la República envió sendas cartas al rey de España y al Papa solicitando disculpas formales de ambos por los atropellos y vejaciones cometidas en contra de los pueblos originarios durante la Conquista.

Detrás de esta petición existen evidentemente motivaciones de interés político en las que no podemos ahondar, pues sería por mi parte profético tratar de concluir qué pretendió el titular del Ejecutivo con estas solicitudes, mismas que de antemano sabía condenadas al fracaso.

Quizá dar un paso más para convertirse en el líder latinoamericano por antonomasia de los movimientos sociales anti imperialistas ya en franca retirada; quizá galvanizar a la población tras un enemigo externo o incrementar la ya potente base electoral de su movimiento, la cual ha crecido exponencialmente desde el mes de diciembre del año pasado.

Cualquiera que haya sido la motivación real detrás de estas misivas, lo que me parece es que, por lo menos, revela contradicciones y discrepancias dignas de mencionarse.

En este caso pedir una disculpa es incongruente debido, desde mi punto de vista, a dos consideraciones particulares.

La primera, es que pretender recibir perdón del rey de España no es sólo anacrónico sino que, además, parece contradictorio o en el mejor de los casos interesado, pues la relación con España y lo español parece serle benéfica o por lo menos no estorbarle, en aquello que le conviene y cuestionable cuando al ponerla en entredicho por cuestiones suscitadas hace casi 500 años, puede sacar algún provecho, como en este último caso.

¿O debemos entender como un ejercicio de congruencia que el presidente de la República haya nombrado (primero como encargado de despacho en lo que la bancada de su movimiento modificaba la Ley Federal de las Entidades Paraestatales) a Francisco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, cuando el indicado nació en España y es mexicano por naturalización y por el otro pide las disculpas aludidas?

Lo dicho, el presidente como gran político que es, utiliza noticias como esta como parte de su arsenal, con una intención perfectamente clara para él, aunque no para los demás, y con ello no le importa caer en inconsistencias como la señalada.

La solicitada congruencia que se pide del gobierno federal en este campo debería llevar o purgar de elementos españolizantes el actual gobierno, en justa retribución por las afrentas del pasado cometido por dicho colectivo (sarcasmo enfático añadido), o bien, a modificar en rigor todas aquellas leyes, no sólo la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sino todas las demás que impiden que los mexicanos por naturalización, como el Señor Taibo II, puedan acceder legítimamente al notariado, a la judicatura, a diversos puestos burocráticos o aún al Servicio Exterior de carrera, a pesar de ser igualmente mexicanos, serlo por elección, tener decenas de años en este país y tener, asimismo, familias cien por ciento mexicanas.

La segunda es que el presidente parece olvidar que la tan celebrada Conquista de México no habría existido de no ser por otras tribus ahora englobadas en el concepto de “mexicano”, pero que no eran parte de lo “mexicano” en el Siglo XVI (porque este concepto simplemente no existía).

Principalmente la tribu de los tlaxcaltecas que fueron quienes aportaron la “traición” y el músculo necesario para poder doblegar al Imperio Mexica, que había conquistado igualmente a otras etnias localizadas en Oaxaca, Guerrero, el Altiplano y aún Puebla y Veracruz, todos los anteriores, parte del actual territorio de México.

Lo que nos lleva a concluir que o bien pedimos una disculpa de los actuales habitantes de Tlaxcala con la misma fuerza que se la pedimos al rey de España (o aún más si cabe, pues Cortés estrictamente hablando no cometió traición alguna en México) o nos ponemos a buscar afanosamente a los que queden como mexicas y les pedimos que se disculpen con los guerrerenses, veracruzanos, cholultecas y otros pueblos que formaron parte del Imperio Azteca, por las tropelías efectuadas en su perjuicio por dicho Imperio.

Claro que no debemos olvidar que si nos inclinamos por esta última posibilidad, a fuerza de buscar quizá no encontremos aztecas puros, pero sí millones de sus descendientes producto del mestizaje de nativos con españoles quienes podrán ofrecer las solicitadas disculpas y eso ya es mucho más de lo que podrán lograr los nativos americanos o los anglosajones pobladores de Inglaterra en el Siglo XI, pues aquellos fueron confinados a vivir en reservaciones y prácticamente exterminados por los emigrantes europeos de origen británico que, curiosamente, derivan de los normandos que prácticamente acabaron con los mencionados anglosajones y fueron también irreversiblemente suplantados en todos los órdenes y hoy difícilmente podría encontrarse a uno solo.

Por otra parte, ofrecer disculpas, como ha sucedido ya en un par de ocasiones con el actual gobierno, es también, desde mi punto de vista, incongruente.

En primer lugar porque al dar disculpas, como recientemente el gobierno lo hizo con relación a los desaparecidos en Tierra Blanca o a los dos estudiantes asesinados del TEC de Monterrey, el gobierno se asume, lo que sin duda es, como causahabiente, sucesor legítimo y cierto de los gobiernos federales anteriores, hay una solución de continuidad entre los gobiernos anteriores que han sido causa y causantes del actual, gracias a los procesos democráticos en los que el pueblo los ha elegido.

Entonces, si al dar esas disculpas se acepta que el gobierno actual es efectivamente sucesor de los pasados y que por ello debe dar disculpas por actos cometidos por gobiernos anteriores, que el actual asume como propios ¿Por qué entonces el actual gobierno federal desconoce los compromisos anteriores asumidos efectivamente por el gobierno federal previo y, unilateralmente, como si no estuviera obligado por esa continuidad a la que nos referimos, decide incumplir con los acuerdos firmados y terminar, por ejemplo, con el proyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco?

Incongruencia aparente una vez más, pues parece que se asume el gobierno como sucesor de los anteriores para lo que le conviene y lo niega para lo que no le interesa, un doble rasero de actuación que no puede llevar a buenas conclusiones.

Finalmente, dar disculpas implica la aceptación y asunción de responsabilidades derivadas de los agravios causados a los destinatarios de tales disculpas.

Es decir, al dar disculpas se acepta que se es el responsable, pues sólo quien es responsable puede disculparse válidamente y al aceptarse la responsabilidad se está obligado, no sólo a dar disculpas, sino a enmendar el daño causado, proseguir con las investigaciones del caso y concluirlas de una forma satisfactoria que permita a los afectados ser efectivamente repuestos en el goce de sus derechos violentados, exactamente por quien aparentemente se los causó, esto es, el gobierno federal, actual o pasado, pero siempre el gobierno federal actuando por conducto de sus agentes.

No es suficiente acusar y pedir disculpas, es indispensable reponer a los afectados en sus derechos violados, como consecuencia de esa responsabilidad subyacente aún no satisfecha.

*Docente en la maestría de Juicios Orales de la Universidad Mondragón México

@mondragonmexico