TAV México-Querétaro no es prioridad para Federación: IMT

El gobierno de la República no le ha solicitado al Instituto Mexicano del Transporte (IMT) un nuevo estudio para el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) México– Querétaro, ya que la atención de la Federación está en proyectos de ferrocarriles en la terminal México–Toluca y en el Tren Maya.

El director general del IMT, Roberto Aguerrebere Salido, precisó que se requieren estudios complementarios antes de desarrollar el TAV, que se suman a los de factibilidad que se elaboraron para la administración anterior.

Declaró que se debe analizar el efecto que se tiene en el movimiento de carga, en caso de que hubiera que destinar vías de carga al servicio de pasajeros para desarrollar el proyecto del tren.

“Sin lugar a dudas se requerirán estudios adicionales, actualizarlos y de mayor detalle. Se necesitará realizar análisis y evaluaciones, y en cuanto las autoridades ferroviarias tengan oportunidad o tiempo para poder analizar otros proyectos distintos de los que tienen ahora ocupados, probablemente podrían atenderse”, afirmó.

Roberto Aguerrebere dijo que las nuevas autoridades federales son quienes deben identificar si existe oportunidad de desarrollar el proyecto y si se cuenta con recursos para el mismo.

En febrero pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, confirmó que el gobierno federal tiene en cartera el proyecto del tren de alta velocidad México–Querétaro.

Sin embargo, expuso que la Federación no cuenta con los fondos necesarios para arrancar la obra de este proyecto, por lo que no se realizará en 2019.

“Sí lo tenemos en cartera, pero no tiene asignación y no tenemos recursos, pero sí lo estamos considerando muy seriamente. Para este año no (se iniciará con el proyecto)”, indicó el funcionario.

El secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que para un proyecto como el TAV Querétaro–México se requiere una inversión de 50 mil millones de pesos.