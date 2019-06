Reestructura Guanajuato créditos con tres bancos

El gobierno del estado de Guanajuato acordó con BBVA, Citibanamex y HSBC la reestructura de tres de los créditos que tienen en la actualidad las tasas de interés más elevadas.

El mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que el objetivo es disminuir las sobretasas pactadas con cada una de las instituciones y así reducir el costo financiero por pago de intereses que realiza el gobierno estatal.

Se estima que esta operación permitirá ahorros superiores a los 12 millones de pesos, indicó, que serían canalizados a inversión productiva.

El gobernador expuso que la reestructuración no requirió autorización de la Legislatura local, debido a que según lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, existe una mejora en la tasa de interés, no se incrementa el saldo insoluto, no se amplía el plazo de vencimiento original, ni se modifica el perfil de amortizaciones.

Recordó que en 2018,el Grupo Financiero BBVA Bancomer un crédito en el cual se obtuvo una tasa de interés de TIIE 28 días más 0.28 puntos porcentuales, siendo ésta la sobretasa más baja en todos los créditos estatales del país registrada en el Registro Público Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, según el último corte de abril de 2019.

De igual manera, en el presente proceso de reestructuras es la institución que ha ofrecido las mejores condiciones al gobierno del estado, dijo el gobernador.

Con esto, añadió Rodríguez Vallejo, "se reafirma la innovación financiera y el manejo responsable de las finanzas estatales, lo cual ha sido resaltado en los últimos años por las principales agencias internacionales, quienes otorgan las calificaciones crediticias más altas a las que puede acceder un estado".

La deuda pública del estado al primer trimestre del año se ubica en 5 mil 112.2 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.