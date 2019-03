Recorte federal dejaría sin empleo a 400 médicos y enfermeras de Guanajuato

LEÓN, Gto.— La atención para cerca de un millón de habitantes de 27 municipios del estado de Guanajuato y el empleo de más de 400 médicos y enfermeras está en riesgo, si antes del 15 de abril el gobierno federal no envía 180 millones de pesos correspondientes al programa Prospera.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud en el estado de Guanajuato, señaló que por el momento no se ha despedido al personal que atiende en los 27 municipios de los polígonos más vulnerables en temas de desnutrición, muerte materna y retraso o alteración en su neurodesarrollo infantil.

Sin embargo, de no llegar el apoyo, se tendrán que tomar medidas drásticas. “Si no tuviéramos esos recursos por los recortes que se han tenido de distintos programas, definitivamente no podrían salir adelante, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante, estamos trabajando prácticamente todos los días en una mesa de negociación de revisión de los recursos que tenemos para ver si podemos hacer una reorientación o reasignación sin que esto afecte a otros programas”, especificó Díaz Martínez.

Dijo que no se trata de “cobijar a unos y descobijar a otros”, pero aclaró que la secretaría sí tiene el interés de que los más de 400 empleos se mantengan y que las personas no se queden sin esa atención debido a que se trata de los guanajuatenses más vulnerables.

Además el funcionario estatal señaló que los resultados que se han tenido son palpables al no registrar en estas zonas muertes maternas, gracias al control adecuado del embarazo que se lleva en las comunidades.

De igual forma, expuso, han mejorado muchos niños en estado de desnutrición. Menores que tenían o se identifican con retraso o alteración en su neurodesarrollo están saliendo adelante y eso ha permitido tener niños más sanos en su desarrollo.

Por lo anterior, dijo “estaremos muy atentos a las disposiciones administrativas federales, seremos respetuosos, pero sí, desde luego manifestaremos nuestro deseo que se nos apoye para seguir mejorando, un compromiso de manejar los recursos para trabajar”, manifestó el secretario de Salud.

Agregó que de los cinco millones 800 mil habitantes en el estado de Guanajuato, cerca de tres millones 500 mil no tienen otro sistema de protección en salud, y de ellos cerca de tres millones 100 mil se atienden en el Seguro Popular.

En 27 municipios donde no hay presencia de servicios médicos, la Secretaría de Salud estatal brinda la atención, por eso cuenta con políticas de cero rechazo a los servicios de emergencia.

Además, Daniel Díaz Martínez refirió que Guanajuato es de los pocos estados que no ha despedido al personal, porque se continúa financiando con el recurso de la entidad, algo que en un futuro podría ser insostenible.

"El financiamiento es por este sistema que se llama Seguro Popular, pero los prestadores del servicio somos nosotros, los hospitales estatales, aquí quien debe seguir ganando son los usuarios del servicio de salud", dijo el funcionario estatal Díaz Martínez.

Por su parte, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que ya hizo del conocimiento de la Federación esta situación por medio de un oficio.

"Ya se mandó un oficio de que si no manda el cheque, 400 médicos se van a quedar sin su salario en su quincena del próximo mes. Es importante que reconsidere el gobierno Federal sobre todo ahora que se abatieron las cifras de pobreza".

Es necesario, añadió, que el Gobierno Federal se defina sobre cuáles seran los programas que apoyará, ya que hasta el momento no se tiene nada claro.

Confió en que no se cancele este recurso y de ser así, la próxima semana estaría mostrando el oficio en el que se indique que el programa ha sido cancelado para mostrarlo a los médicos y enfermeras que prestan sus servicios en este programa.

" Ya hubo una plática donde dicen que lo van a cancelar, yo espero que no lo cancelen pero si no, la próxima semana yo voy a salir a enseñarles el oficio del gobierno federal donde dice que ya no habrá ese recurso para explicárselo a las 400 personas".

Diego Sinhue señaló que sería demasiado complejo que el gobierno del estado asuma el gasto que representan las estancias infantiles, además de que esto es una responsabilidad del gobierno federal con los padres y y madres de familia, ya que incluso hasta ahora no se ha mencionado cómo será el nuevo esquema en este tema.

"Nosotros hacemos un llamado a que sigan apoyando a las instancias infantiles y que se castiguen los actos de corrupción, que no se castigue justos por pecadores porque muchos padres de familia sí las ocupan.

"Es Prospera con 180 millones, estancias con otros 250 y nos quitaron 8 mil millones del presupuesto. ¿Cómo le hacemos? El gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad en esta materia", dijo el gobernador.

Destacó que al menos gobierno del Estado cuenta con sus propias estancias y el DIF estatal tiene centros de apoyo muy bien establecidos, además de que por parte del Instituto de la Mujer se cuenta con refugios en los municipios de León y San Miguel de Allende.