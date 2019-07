Recién egresado: ¿Cómo encontrar un primer empleo?

México es uno de los países emergentes más abiertos a la inversión extranjera directa y el estado de Querétaro es considerado uno de los más desarrollados del país. Muestra clara de ello es el camino que nos lleva hacia nuestro actual aeropuerto, donde podemos encontrar grandes parques de la industria aeronáutica y automotriz, así como desarrollos residenciales de alta calidad que por momentos nos hacen imaginar que nos encontramos en un país desarrollado más que en un país emergente.

Querétaro parece tener una especial atracción para empresas de capital extranjero que requieren capital humano calificado, dada la sólida formación académica que hay en el estado como por la importancia que los queretanos han dado al aprendizaje de otros idiomas. A ello hay que sumar la diferencia en el tipo de cambio y la escala salarial mexicana que permite que las empresas extranjeras encuentren mano de obra calificada a costos muy accesibles.

Una vacante de trabajo en Querétaro puede llegar a recibir múltiples aplicaciones en tan solo minutos, muchas de ellas son de jóvenes recién egresados de las universidades queretanas en busca de su primer puesto de trabajo. ¿Pero qué es lo que hace realmente la diferencia entre un candidato y otro cuando el contar con experiencia no es lo fundamental? Esta pregunta es una constante inquietud para los jóvenes dentro de los salones de clases universitarios que buscan aprovechar al máximo la experiencia de sus profesores para obtener algún consejo que les pueda funcionar en su búsqueda de trabajo dentro del ámbito profesional.

Algunos consejos:

DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN DEL CV

Actualizar el CV con las fechas de las últimas experiencias realizadas: prácticas profesionales, algún trabajo durante el verano aunque no tenga relación con el área para la cual se está aplicando pues podría tal vez tener algún valor agregado útil para las entrevistas. Asegurarse que la presentación sea profesional. Algunas sugerencias importantes serían: utilizar el formato de CV modelo europeo el cual trabaja sobre un formato ligero que evita que la lectura del CV sea complicada o pesada, trabajar el currículum en los formatos más comunes como son Word o PDF, el nombre del archivo también debe permitir al reclutador ahorrar tiempo a la hora de su clasificación por lo que se sugiere indicarlo de la siguiente manera: CV_Nombre_apellido.pdf

Dejar atrás la vida de universitario y revisar que nuestra dirección de correo sea profesional es un indicador de formalidad para muchos reclutadores.

No olvidar actualizar el CV en las diferentes redes sociales y páginas de bolsa de trabajo, tomándose el tiempo para llenar todos los campos requeridos en estos sitios es definitivamente un plus que marcará la diferencia.

APLICAR A MENOS VACANTES, PERO APLICAR MEJOR

Algunas personas que buscan empleo confunden el envío de CV con un ataque masivo hacia los reclutadores. Hacerlo de este modo es sin duda un factor que afectará notablemente las aplicaciones a las vacantes. Para muchos reclutadores esto es una señal que resta valor a la candidatura ya que la misma empresa puede tener varias vacantes por cubrir y recibir varias veces el mismo currículum. En algunos casos, esto puede ser interpretado como una falta de responsabilidad y además esta información puede ser compartida con otros reclutadores pues en Querétaro, a pesar del gran crecimiento que hemos visto en los últimos años, la red de contactos entre profesionales dedicados a los recursos humanos es sumamente estrecha.

Este problema se acrecienta ya que como sabemos en muchos sitios de Internet basta un click para compartir tu información rápidamente. Hoy en día todo se realiza por correo o por medio de formularios electrónicos y se estima que una persona que está buscando trabajo y que conoce cómo funcionan estos sitios, puede solicitar hasta 500 trabajos en una sola semana. Pero el ataque masivo a los reclutadores como se explicó anteriormente no es la solución más efectiva, incluso tiene un efecto contrario a lo esperado y a menudo no hay respuesta a estos envíos. Lo ideal es escoger la oferta de trabajo y la compañía adecuada, presentar una sola solicitud bien elaborada y focalizada, en lugar de enviar una solicitud estandarizada a varios reclutadores.

PREPÁRATE PARA TUS ENTREVISTAS

Si tu currículum ha sido seleccionado, el siguiente paso serán las entrevistas, las cuales serán el punto crucial para obtener un trabajo. Es posible que se lleven a cabo en varias sesiones y con diferentes personas de distintos niveles jerárquicos, así que estar bien preparado para ello es altamente recomendado.

Cuidar tu presentación personal es un aspecto fundamental y en la actualidad existen muchos artículos e investigaciones sobre el tema que pueden ayudarte a descubrir cómo sentirte cómodo y seguro en este aspecto durante la entrevista

De igual modo es muy importante que investigues los aspectos generales de la empresa para la que estas aplicando ya que ello te dará una referencia para dirigir tus respuestas en el camino adecuado.

El principal aspecto de una entrevista es controlar el estrés. Definitivamente este podría convertirse en el mayor enemigo y requiere de un trabajo personal muy fuerte pues podría sabotear la entrevista. No existe aún la receta milagrosa para controlarlo, pero si conoces tu currículum, te has preparado para tu entrevista y has descansado adecuadamente, lo más seguro es que se tendrá un mejor control.

AMPLIAR LA RED DE CONTACTOS

Utilizar los perfiles en las redes sociales para unirse a discusiones de negocio en el área de interés, compartir noticias o blogs es una manera efectiva de desarrollar una red de contactos profesional y estar a la vanguardia, lo cual se puede complementar con la asistencia a eventos y seminarios relevantes para el desarrollo personal.

Finalmente hay que recordar que el miedo a no encontrar trabajo es una sensación latente muy presente después de la vida universitaria. El compararse con tus amigos -especialmente si ya han encontrado trabajo- alimentará aún más esta angustia.

Sin embargo, lo que se tiene que tener presente es que se está haciendo el mejor esfuerzo y que la oportunidad ideal toma su tiempo en llegar, no hay que perder la motivación y la esperanza en ningún momento.

Mi consejo general es: busca un trabajo que realmente te motive y se ajuste a tus necesidades, no desesperes tomando trabajos que no cumplen con tus requisitos personales, ya que solo te quitarán tiempo para encontrar lo que realmente quieres. Descubre tus habilidades ocultas y busca mejorarlas. Expande tu red, gana experiencia, aprende de otros, toma tus tiempos de descanso cuando sea necesario y pronto encontrarás un trabajo adecuado para comenzar tu carrera en el ámbito profesional

*Maestra en Microfinanzas y Desarrollo Social, y profesora de la Universidad Mondragón México en las facultades de Negocios e Ingeniería.

cynthia.marquez@mondragonmexico.edu.mx