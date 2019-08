Programas de Bienestar 'tropiezan' con logística

Aunque han registrado problemas de logística, se espera que al cierre de 2019 ya estén operando al 100 por ciento los programas sociales impulsados por el nuevo gobierno federal, asegura el ‘superdelegado’ Gilberto Herrera.

Para fin de año, dice, se espera que “todos los programas estén andando al 100 por ciento. Existen problemas de logística. El banco por el que entregamos la tarjeta no aterriza el recurso directamente y es un tema que estamos revisando”.

Hasta ahora, informa, más de 250 mil personas reciben en Querétaro alguno de los apoyos establecidos para adultos mayores, becas académicas, personas con discapacidad y jóvenes que no trabajan ni estudian. En estos programas se tiene presupuestado aplicar cinco mil millones de pesos.

En entrevista exclusiva, el coordinador de Programas de Desarrollo del gobierno federal en Querétaro, Gilberto Herrera, asegura que al cierre de junio ya se había aplicado 50 por ciento de los recursos que están destinados al estado para este año.

Dice que el programa que más recursos recibe es el dirigido a adultos mayores, que tiene 96 mil beneficiarios en el estado. Le sigue el de becas de preparatoria, que se entrega a más de mil estudiantes; el resto se reparte en apoyos a personas con discapacidad y a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Defiende la decisión de cancelar los subsidios a las estancias infantiles. Informa que en Querétaro se detectó que alrededor de 10 por ciento de los 4 mil 400 beneficiados registrados eran “niños fantasma”

Sostiene que su relación con el gobernador es institucional. “Nada de grilla”.

—¿Cuánto se aplica en recursos federales para programas sociales en Querétaro?

En el estado son cerca de 5 mil millones de pesos que tienen que ver con los programas de adultos mayores, educación con las becas para jóvenes, a nivel media superior es universal y a nivel universidad es a los jóvenes con mayores carencias, igual que a nivel básico. También se ofrece apoyo a jóvenes de 18 a 29 años que no trabajan ni estudian. Lo mismo con jóvenes con discapacidad entre 0 y 29 años, que estén en familias con marginación. Pero estamos censando a personas con discapacidad de 30 a 67 para que en el próximo año se pueda ofrecer de manera generalizada.

—¿Cuál es el que recibe mayores recursos?

Es el programa de adulto mayor porque son 96 mil beneficiarios a la fecha con un poco más de 2 mil pesos mensuales. El segundo más importante es el de becas, pues en Querétaro son 60 mil jóvenes en media superior con apoyo de 800 pesos mensuales.

—¿Se busca que el siguiente año sea el mismo monto? Yo espero que sea más porque queremos que personas con discapacidad de 30 años y más también reciban este apoyo económico. Se busca que aumente casi al doble en el ramo de discapacidad. Tenemos el apoyo para madres trabajadoras que tiene que ver con estancias infantiles y el de madres jefas de familia con un seguro: si ellas no pueden continuar sus hijos tienen un apoyo económico.

—¿Cuántas personas están siendo beneficiadas?

Más de 250 mil personas en todo el estado con todos los programas. A nivel nacional el presidente anunció que 19.5 millones de personas están siendo beneficiadas por un programa social. Del monto total se ha aplicado casi la mitad en lo que va del año.

—Respecto al programa de estancias infantiles, ¿cuál es el diagnóstico que tuvieron sobre la situación en Querétaro?

El problema que se generó es con los niños ‘fantasma’ que no existen y sin embargo las estancias los consideraban y en esta política que tiene el presidente de que el recurso llegue sin intermediarios se optó porque llegará directamente a los padres y es la manera que se está entregando a los padres de familia y a las madres de familia. Antes se pagaba a 4 mil 400 y 10 por ciento de niños no se localizaron. También había algunos que cumplieron los 4 años y no debían estar en estancias, en a educación inicial y por eso nos quedan de 3 mil 300 a 3 mil 400.

—¿El tema de los amparos les ha afectado en la operación de este programa?

Solo en contestar el tema. Hay un partido que quiere defender a los dueños de las estancias y por lo tanto el negocio; y la política del señor presidente es que la gente tenga el recurso. Ha declarado una diputada que sólo han cerrado siete de 150 en el estado, y esto sucedió porque los padres ya no quisieron llevar a sus hijos a estas estancias, sino a otras. Y ahora se genera una situación de competencia y de calidad de las estancias y ya deciden los padres.

—¿Con el gobernador cuál es su relación?

Institucional. De trabajo. Nada de grilla. Es la máxima autoridad del estado y lo que necesite estamos para servirle.

—¿Y con la UAQ?

Bien. Es mi casa. Mi segunda casa.

—Usted conoce bien el posicionamiento de la rectora respecto a la necesidad de recursos para la institución no sólo por parte del estado, también de la Federación. ¿Qué opina de eso?

—Hace lo correcto. Un rector debe defender su universidad y debe defender su presupuesto, la autonomía y la excelencia académica, y lo está haciendo bien.

—Por último, ¿qué espera de estos meses que faltan para cerrar el año? Cerrar bien, que todos los programas estén andando al 100 por ciento. Existen problemas de logística. El banco por el que entregamos la tarjeta no aterriza el recurso directamente y es un tema que estamos revisando. En México habrá adultos mayores que todavía no hemos censado y que esperemos encontrarlos porque es un programa universal. Estamos poniendo nuestro esfuerzo; queremos que en diciembre todo esté perfectamente operando. Nadie se está quedando sin el apoyo que le corresponde.