Preocupa en Guanajuato falta de vacunas contra el sarampión

LEÓN, Gto.— Luego de que el gobierno federal informara sobre el primer caso de un bebé de cuatro meses contagiado de sarampión en esta ciudad, la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato expresó su preocupación por la falta de vacunas en el país para prevenir esta enfermedad, ya que se espera que lleguen hasta diciembre.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud en el estado de Guanajuato, informó que la Federación licitó e hizo llegar a los estados solamente 38 por ciento de los medicamentos y la Cofepris no permite la importación de los biológicos, por lo que no se pueden comprar.

En diciembre se tendrían disponibles las vacunas de sarampión, virus del papiloma humano, influenza, neumococo, hexavalente y pentavalente.

Por lo pronto, dijo, se analizará el primer contagio de sarampión en Guanajuato que refiere el gobierno federal, el cual sería el número 16 a nivel nacional.

El caso del menor contagiado de sarampión aún no está confirmado. "Todavía no existe un reporte, yo no quiero decirle mentiras a la población, ni alarmarla, pero aún no tenemos el dato confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos", explicó Díaz Martínez.

"Se reporta todo caso de enfermedad febril exantemática como probable o sospechoso", sin embargo, aún no se tiene el comprobatorio.

En caso de que se confirme que el menor tiene la enfermedad, se teme que habrá más casos de sarampión en Guanajuato, aunque las 24 personas que han tenido contacto con el menor han sido analizados y ninguno salió positivo al virus.

El niño afectado tiene 4 meses de edad, es originario de la colonia Brisas del Campestre, en León, Guanajuato, y está bajo estudio para determinar un diagnóstico.

El funcionario informó que en el aeropuerto se tienen medidas de seguridad y revisión por parte de la Secretaría de Salud para detectar algún padecimiento en viajeros que llegan de Estados Unidos, sobre todo si su destino es algún municipio de mayor afluencia turística, como San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Dolores y Yuriria.