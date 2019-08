Participación de docentes en la protección de propiedad intelectual de jóvenes universitarios

Desde hace 19 años he impartido cátedra a nivel universitario y de posgrado, en este tiempo he conocido muchas historias de éxito, pero también de incertidumbre. Los estudiantes, en particular en el Tec, donde tengo el privilegio de impartir cátedra, tienen pasión por sus proyectos, así como la disposición para entregar su tiempo y recursos, para concretar cada uno de esos sueños, “se quieren comer el mundo a puños”.

Es justo ese momento el que debemos aprovechar para orientarlos, en mi caso cumplir con los requisitos legales de su empresa. Cada que formulo la pregunta: ¿cómo proyectas tu negocio en 5 años?, es común que no exista claridad en cuanto al objeto, ya que identifican potencial para diversas actividades que a veces no son compatibles.

Es nuestra responsabilidad como profesionistas especialistas el que acompañemos a nuestros estudiantes en la protección de sus obras, para que justo la chispa que mantiene viva su hoguera, no se apague, sin importar cuan complicado sea el camino para lograr tener una empresa con sus marcas, avisos comerciales, patentes, contratos, acta constitutiva, etcétera, debidamente otorgadas y celebradas, para que puedan funcionar previendo cada posible escenario que se les presentará.

Nuestros futuros profesionistas son cada vez más ambiciosos, por lo que la creación de carreras como LED están enfocadas a la especialización, pero esta misma característica deberían tenerla en las licenciaturas en Derecho de las demás universidades.

Es necesario además capacitar a cada docente para que tenga la sensibilidad requerida para orientar a sus estudiantes emprendedores, para que no sólo vean sus proyectos como actividades de clase, sino como una futura historia de éxito en su vida profesional.

Recordemos que proyectos como Google nacieron en un salón de clases, la diferencia no sólo fue la participación de dos entusiastas estudiantes Page y Brin, sino la fortaleza y asesoría que les brindó su profesor García Molina en Stanford, siempre pendiente de su proyecto. Sin la intervención del egresado del Tec, quizás el resultado sería diferente.

*Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. auroraln@tec.mx