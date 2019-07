Niegan acusaciones Pancho Domínguez y Kuri en caso Collado

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se desmarcó de las acusaciones hechas dentro de la denuncia contra el abogado Juan Collado y manifestó que tomará las medidas legales pertinentes.

Negó cualquier relación con Libertad Servicios Financieros, institución a la que el demandante liga con el mandatario queretano.

Comentó que "en los distintos procesos electorales en los que he participado, me han 'sembrado' mentiras como estas. Jamás han podido presentar una sola prueba".

Dijo que no permitirá que ensucien su nombre con falsas acusaciones y declaró que no tiene nada que esconder, que es una persona transparente y que procederá legalmente en contra de quien lo enunció en los hechos que se demandan.

"Niego categóricamente la irresponsabilidad burda, mentirosa, que se da a conocer, además que dice que no le consta (al denunciante Sergio Bustamante), está cayendo en su misma mentira y esto me da herramientas para demandar a esta persona por difamación, soy una persona transparente, yo no sé a dónde quieran llegar, no voy a dejar que se ensucie mi nombre, voy a proceder".

El mandatario queretano dijo que su carrera política avala su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción, recordó que no tiene fuero y que Querétaro fue la primera entidad en formalizar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Por separado, el senador panista, Mauricio Kuri González, expresó que fue consejero durante alrededor de siete meses de la empresa Libertad Servicios Financieros y dejó la posición cuando decidió ser candidato para la presidencia municipal de Corregidora.

“Ni me prestaron lana, ni me dieron dinero por haber sido consejero y sólo mi función fue ser consejero en esta empresa tan noble como es Caja Libertad que ha ayudado a muchos mexicanos y he sido consejeros como lo he sido en otras empresas”, afirmó.

Expresó estar tranquilo con esta situación y consideró que cuando se crece en la política se presentan este tipo de acusaciones.

“Cuando fui consejero en Caja Libertad no tuve relación con Carlos Salinas de Gortari, ni con Peña Nieto, ni el gobernador tenía nada que ver; yo iba una o dos veces cada tres meses a junta de consejo a veces en México o acá y platicábamos sobre los números de Caja Libertad”, explicó.

Mauricio Kuri consideró que esta acusación tiene un fondo político cuando existe una turbulencia en el país y espera que no se usen las instituciones para perseguir a políticos de oposición el gobierno federal.

Señaló estar abierto a asistir a algún citatorio que pueda hacer la Fiscalía General de la República, pues el que “nada debe nada teme y estoy tranquilo en esta parte y nunca me voy a arrepentir de ser consejero de una empresa tan importante”.

A través de su cuenta de Twitter, Kuri publicó el documento que muestra su renuncia desde 2015 como vocal independiente del Consejo de Administración de Caja Libertad.

Para acabar con las especulaciones, aquí mi renuncia desde el 2015 como Vocal Independiente del Consejo de Administración de Caja Libertad. pic.twitter.com/fJruDHB4vQ — Mauricio Kuri (@makugo) 10 de julio de 2019

Libertad Servicios Financieros informó que sus operaciones se llevan a cabo de manera normal, pese a que el abogado Juan Collado perteneciente a la compañía fue vinculado a proceso en el Reclusorio Norte por las acusaciones por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

En un comunicado, firmado por Hugo Morales García, director general de la financiera, detalló que las operaciones de la misma no han sido afectadas con la detención de quien era presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P.

“No ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido y que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal para la tranquilidad de todos sus clientes, colaboradores y amigos”.

La compañía indicó, posteriormente, que Juan Collado dejó la presidencia del Consejo de Administración por decisión propia, hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta, esto luego de que ayer fue detenido en un restaurante de Paseo Las Palmas, en Lomas de Chapultepec.

Libertad Servicios Financieros precisó que en los próximos días se realizarán las acciones jurídicas correspondientes para la designación del nuevo presidente.