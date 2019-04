Niega presunto soborno secretario del Trabajo de Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- José Luis Aguilera Rico, cesado como secretario del Trabajo tras la difusión de un video en que presuntamente reconoce haber recibido un soborno, aseguró que la grabación es falsa y él es víctima de un "linchamiento mediático" .

En conferencia de prensa, negó que sea su voz la que se escucha en los materiales que son usados para atacarlo, en los que participa la lideresa del sindicato ASTRAC, Cecilia Ojeda, y sostuvo que utilizará las grabaciones para defenderse e incluso hacer una denuncia penal.

"Es falso lo que se han publicado, de audios que no se identifican, que son inaudibles, te niego categóricamente. No soy yo, no hay un dinero", manifestó.

Dijo que en plática sostenida con el gobernador, Francisco Domínguez Servién, decidieron en conjunto su separación temporal del cargo para atender legalmente esta situación.

Asimismo, señaló que su desempeño como secretario del trabajo del Gobierno del Estado ha sido ajustado a derecho.

Manifestó que independientemente de lo que puedan opinar sus adversarios confía en el Estado de derecho y pidió a los medios de comunicación verificar la información antes de divulgarla, pues consideró injusto sufrir un "linchamiento mediático" que no sólo lo afecta a él, sino a su familia.

"Atenderé esto como José Luis Aguilera, esto es una defensa personal, en donde ningún abogado de gobierno del estado va intervenir", dijo.

Mencionó que hará las denuncias ante las instancias correspondientes y que una vez demostrada su inocencia, mantendrá abiertas las ventanillas a los trabajadores.

Comentó que desde hace dos años ha sido presionado por sindicatos nacionales que quieren entrar al estado, lo cual no se ha permitido a petición de las organizaciones locales.

Dijo que hace dos años fue presionado por parte del sindicato ASTRAC, que pertenece a la UNT, incluso con ofrecimientos de dinero para conseguir un contrato en el estado.

"Los acompañamos a la carretera de la obra donde estaban. Esta empresa tenía sindicato y empleados, y este sindicato se quería meter a como diera lugar. Pero ante el chantaje y la presión les pedimos que abandonaran el estado", expuso.

José Luis Aguilera refirió que está favor de que se castigue a los corruptos y dijo que ha denunciado actos de corrupción en sus diferentes puestos y funciones públicas.

Respecto a denuncias, indicó que entregará un documento a la Secretaria de la Contraloría de Estado y solicitará información, y responderá a la Fiscalía Anticorrupción del Estado en caso de que haya una denuncia en su contra.