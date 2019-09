Netflix y las claves del éxito para las empresas

Tecnología, estrategia y recursos fueron las claves del éxito de Netflix, pero no es lo único en que debe pensar un emprendedor.

De acuerdo con Mitch Lowe, cofundador de la plataforma de streaming y ahora presidente de Redbox y CEO de MoviePass, otro de los ingredientes para hacer brillar a una empresa es la pasión.

El equipo de trabajo debe tener la misma pasión que el líder, “si quieres enseñarle a tu equipo a construir un bote que sea capaz de llegar al fin del mundo, tu equipo debe compartir la misma pasión que tú”.

Durante su presentación en el Foro Go, en Guanajuato, Lowe expuso los tres factores que hicieron de Netflix una empresa exitosa.

El primero es la tecnología. En ese aspecto, la empresa “es una de las mejores, tanto en el tiempo que toma cargar una película como en la calidad”.

El segundo es una estrategia clara. Sabe qué es lo que el cliente quiere y ha tenido éxito en cómo presentarlo.

“La tercera cosa es el dinero, ya que ellos tienen muchos patrocinadores, muchas personas invierten en ellos porque saben que Netflix recupera ganancias porque las películas son de calidad y por eso aplican recursos lo mismo que en un estudio.

Mitch Lowe dio a los emprendedores mexicanos tres consejos:

“Lo primero es volverse un experto en el área en que te desempeñas, estudiarlo y ser más inteligente; el segundo es escuchar los consejos que te dan, aunque no es necesario hacerles caso, pero cada idea aporta un dato útil; y el tercero es estar seguro de que lo que estás haciendo es divertido, porque si no disfrutas lo que haces, no podrás trabajar largas jornadas, que es lo que toma hacer exitoso tu negocio”, dijo.

Añadió que ninguna empresa está exenta de la competencia, “la mayoría tiene un rango de entre 20 a 30 años de ser exitosas”, para el caso de Netflix, las demás firmas que manejan contenido similar están aumentando, de tal forma que si no se especializa el contenido la empresa puede empezar a decaer.

Por eso, comentó, es necesario estar informados de lo que está sucediendo en el mundo actual, y ser conscientes de que está en constante cambio y que debemos adaptarnos a esos cambios.