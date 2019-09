¿México en recesión o en busca de desarrollo económico?

Recuerdo en 1988, cuando tuve la oportunidad de visitar al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien condujo "El Pacto", una estrategia que frenó el incremento de precios, ya que existía una espiral inflacionaria: los consumidores compraban a las organizaciones antes de que ellas incrementaran sus precios, y ellas a su vez incrementaban sus precios, ya que seguramente sus proveedores en el siguiente pedido también les aumentarían el total a pagar.

Bien es cierto que esos tiempos de inflación de 2 o 3 dígitos no se han presentado, el precio de la gasolina y el tipo de cambio se mantienen estables; pero ahora se habla de una posible recesión por un incremento del PIB de menos del 1 por ciento, y una desaceleración en el consumo,

Sin embargo, como todo en la vida, se puede ver desde diferentes perspectivas: el vaso medio vacío o medio lleno; y considero ha llegado el momento de que México aproveche las oportunidades de crecimiento que tiene, para dar paso al desarrollo económico.

Si bien nuestro presidente, Andrés Manuel, indica que hemos dado un paso a la mejora en la calidad de vida, debido a una mejor distribución de la riqueza; si la economía no crece y la población sigue en aumento, el ingreso per cápita será cada vez menor; esto es, por muy bien que se administre el ingreso de una familia, si las entradas de dinero no se incrementan, pues a cada miembro de dicha familia le corresponderá menos dinero.

Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno; así es que invito a nuestro gobierno a posicionar a México como el gran país que es, mediante 4 elementos: 1) mejorar la condición de los factores: fomentar la educación de calidad y promover la investigación, 2) promover un consumidor exigente, avalado por altos estándares de calidad en las normas mexicanas, 3) fomentar la rivalidad entre las organizaciones, promoviendo la competencia, evitando los monopolios y oligopolios, y 4) propiciar la integración de las cadenas de valor en las industrias, buscar el desarrollo de proveedores de insumos, y servicios de logística, evitando que nuestros precios finales dependan de las importaciones.

Es momento de un "Nuevo Pacto", en el que empecemos a ver nuestro vaso lleno por la suma de acciones estratégicas que debe realizar un buen gobierno.

*Especialista en estrategia, mercadotecnia y análisis de datos del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro

