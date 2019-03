¿La reconversión profesional como ventaja competitiva?

¿Qué es la reconversión profesional? Es un fenómeno común, donde el profesionista se ve en la necesidad de cambiar el rumbo de su profesión, afrontando el reto de adquirir sobre la marcha y en el menor tiempo posible nuevas habilidades para el desarrollo de actividades diferentes a las de su área de experiencia.

Las causas de este fenómeno pueden observarse desde dos enfoques diferentes:

1.- Enfoque en las necesidades de la persona: Si las necesidades de una persona no están siendo satisfechas por sus labores actuales, esta empezará a analizar diferentes rumbos de acción que puedan brindar mayor satisfacción a sus necesidades, ya sean económicas, aspiracionales, de propósito, sentido o pertenencia.

“El mayor reto que afrontan las personas que deciden dar un giro a su profesión, es la incertidumbre que representa afrontar nuevos retos sin contar con la preparación suficiente, ni con las habilidades y destrezas requeridas para ejecutar las tareas relacionadas con su nueva elección profesional”.

Un ejemplo de este escenario puede ser el del contador que tiene más de diez años de experiencia en su giro, pero que decide iniciar un proceso de crecimiento profesional para poder desarrollar soluciones contables basadas en tecnologías de la información y programación de software.

A pesar de seguir una misma línea sobre contabilidad, el desarrollar las habilidades de programación es un mundo totalmente nuevo al de la contabilidad que venía desenvolviendo tradicionalmente.

Y en otras ocasiones, simplemente son las circunstancias y oportunidades que se van presentando en la vida, las que nos alejan de las áreas de aplicación de nuestra carrera profesional, obligándonos a estar en un constante proceso de aprendizaje y especialización.

2.- Enfoque en las necesidades de la empresa: La rapidez con la que avanza la tecnología en las empresas y en la industria hace evidente la necesidad de contar con personal especializado en muchas áreas de dominio, así como contar con estrategias formativas para el desarrollo del talento humano con nuevas competencias y habilidades técnicas en tiempo record.

Claros ejemplos de esto pueden ser los sistemas embebidos, donde las habilidades de desarrollo de software y componentes electrónicos convergen, generando la apremiante necesidad de complementar el perfil de egresados de ingenierías de software con las habilidades técnicas y conocimientos de electrónica, o viceversa.

Otro ejemplo de esta necesidad del desarrollo complementario de competencias sucede en aquellas empresas comerciales de productos especializados, donde el experto del producto puede ser un químico, que carece de habilidades comerciales que deben desarrollarse. O en el caso contrario, cuentan con expertos ejecutivos de ventas, que carecen de los conocimientos químicos requeridos para asesorar a los clientes de la mejor manera.

La reconversión profesional hoy en día es una necesidad. Es la llave que brinda a las empresas e industria la flexibilidad que requieren para cubrir las necesidades cambiantes del mercado en el menor tiempo posible, y en un mundo donde “ya no es el pez más grande el que se come al más pequeño, sino el más rápido se come al más lento”, la reconversión profesional se convierte en una gran ventaja competitiva.

¿Cómo facilitar la reconversión profesional?

Siendo el tiempo un factor determinante para el desarrollo del talento en las organizaciones. Lo que se requiere en la industria, así como en las empresas, es rapidez y especialización, adquirir nuevas habilidades sobre la marcha, que sean inmediatamente aplicables y que generen un impacto positivo en el negocio.

Por lo cual, la formación especializada y a la medida es el mejor mecanismo para facilitar la reconversión profesional y asegurar el desarrollo de estas nuevas habilidades especializadas, pues además de diseñar un plan de estudio, se define un plan de acompañamiento, ya sea a través de un mentor, tutor o coach que asegure la transferencia del conocimiento, el desarrollo de nuevas habilidades y la retroalimentación constante en los proyectos guiados de aplicación, reduciendo el tiempo de formación, y asegurando el desarrollo de habilidades alineadas a los indicadores del negocio y a las necesidades de la industria.

La formación especializada puede guiar los procesos de reconversión profesional hacia el éxito de las organizaciones.

*Director de formación en la Universidad Mondragón México.

rcalderon@mondragonmexico.edu.mx